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21:03 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче Лиги Европы

ТАСС, 6 ноября. Английский «Арсенал» со счетом 1:1 сыграл вничью с португальской «Виторией» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: Reuters

В составе английской команды гол забил Шкодран Мустафи (81-я минута), у «Витории» отличился Бруно Дуарте (90+1).

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«Арсенал» прервал серию из трех побед в матчах Лиги Европы. «Витория» до этой встречи проиграла все три игры на групповом этапе.

В турнирной таблице группы F лидирует «Арсенал», набрав 10 очков, второе место занимает немецкий «Айнтрахт», на счету которого шесть очков в трех матчах, третье место занимает бельгийский «Стандард» с тремя очками в трех встречах, замыкает таблицу «Витория» (1). Матч «Стандард» — «Айнтрахт» пройдет в четверг.

В следующем туре «Арсенал» примет на своем поле «Айнтрахт» 28 ноября, «Витория» в этот же день дома сыграет со «Стандардом».

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Витория Гимарайнш
1:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, Группа F6.11.2019, 18:50 (МСК UTC+3)D. Afonso Henriques
Главные тренеры
Иву ВиейраУнаи Эмери
Голы
Бруну Дуарте(Рошинья)90+1′
Шкодран Мустафи(Николя Пепе)81′
Составы команд
1Жезус Дуглас
26Эмилиано Мартинес
3Фредерику Венансиу
3Киран Тирни
5Рафа Суариш
33′
5Сократис Папастатопулос
6Эдмонд Тапсоба
16Роб Холдинг
66′
15Виктор Гарсия
20Шкодран Мустафи
19′
24Микел Агу
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
23Маркус Эдвардс
19Николя Пепе
96Бруну Дуарте
35Габриел Мартинелли
7Лукас Эванжелиста
82′
8Дани Себальос
54′
13Лео Бонатини
29Маттео Гендузи
88Пепе I
61′
28Джозеф Уиллок
78′
28Дени Вилл Поа
11Лукас Торрейра
91Давидсон
68′
77Букайо Сака
65′
16Рошинья
9Александр Ляказетт
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
13Фолы13
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХалис Озкахья(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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