«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче Лиги Европы
ТАСС, 6 ноября. Английский «Арсенал» со счетом 1:1 сыграл вничью с португальской «Виторией» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 6 ноября. Английский «Арсенал» со счетом 1:1 сыграл вничью с португальской «Виторией» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
В составе английской команды гол забил Шкодран Мустафи (81-я минута), у «Витории» отличился Бруно Дуарте (90+1).
В турнирной таблице группы F лидирует «Арсенал», набрав 10 очков, второе место занимает немецкий «Айнтрахт», на счету которого шесть очков в трех матчах, третье место занимает бельгийский «Стандард» с тремя очками в трех встречах, замыкает таблицу «Витория» (1). Матч «Стандард» — «Айнтрахт» пройдет в четверг.
В следующем туре «Арсенал» примет на своем поле «Айнтрахт» 28 ноября, «Витория» в этот же день дома сыграет со «Стандардом».
|Иву Виейра
|Унаи Эмери
|Бруну Дуарте(Рошинья)
|90+1′
|Шкодран Мустафи(Николя Пепе)
|81′
|1
|Жезус Дуглас
|26
|Эмилиано Мартинес
|3
|Фредерику Венансиу
|3
|Киран Тирни
|5
|Рафа Суариш
33′
|5
|Сократис Папастатопулос
|6
|Эдмонд Тапсоба
|16
|Роб Холдинг
66′
|15
|Виктор Гарсия
|20
|Шкодран Мустафи
19′
|24
|Микел Агу
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|23
|Маркус Эдвардс
|19
|Николя Пепе
|96
|Бруну Дуарте
|35
|Габриел Мартинелли
|7
|Лукас Эванжелиста
82′
|8
|Дани Себальос
54′
|13
|Лео Бонатини
|29
|Маттео Гендузи
|88
|Пепе I
61′
|28
|Джозеф Уиллок
78′
|28
|Дени Вилл Поа
|11
|Лукас Торрейра
|91
|Давидсон
68′
|77
|Букайо Сака
65′
|16
|Рошинья
|9
|Александр Ляказетт
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Халис Озкахья(Турция)