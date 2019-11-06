«Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче Лиги Европы

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В составе английской команды гол забил Шкодран Мустафи (81-я минута), у «Витории» отличился Бруно Дуарте (90+1).

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«Арсенал» прервал серию из трех побед в матчах Лиги Европы. «Витория» до этой встречи проиграла все три игры на групповом этапе.

В турнирной таблице группы F лидирует «Арсенал», набрав 10 очков, второе место занимает немецкий «Айнтрахт», на счету которого шесть очков в трех матчах, третье место занимает бельгийский «Стандард» с тремя очками в трех встречах, замыкает таблицу «Витория» (1). Матч «Стандард» — «Айнтрахт» пройдет в четверг.