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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» запретили продавать билеты своим болельщикам на матч с «Реалом»

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. УЕФА запретил французскому футбольному клубу «Пари Сен-Жермен» продавать билеты своим болельщикам на ближайший матч Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: AFP 2019

УЕФА открыл дело в отношении «ПСЖ» после встречи группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге», которая прошла 22 октября в Бельгии и завершилась со счетом 5:0 в пользу парижан. Дисциплинарное дело против французского клуба было открыто за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали на поле различные предметы.

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Отмечается, что испытательный срок для «ПСЖ» на запрет на продажу билетов болельщикам на выездные матчи в турнирах УЕФА составит один год со дня вынесения наказания.

Кроме того, французский клуб оштрафован на 50 тысяч евро. «Брюгге» получил штраф в размере 14 тысяч евро за блокирование болельщиками лестничных проходов.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет в гостях с мадридским «Реалом» 26 ноября.

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