«ПСЖ» запретили продавать билеты своим болельщикам на матч с «Реалом»

Источник: AFP 2019

УЕФА открыл дело в отношении «ПСЖ» после встречи группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге», которая прошла 22 октября в Бельгии и завершилась со счетом 5:0 в пользу парижан. Дисциплинарное дело против французского клуба было открыто за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику и бросали на поле различные предметы.

Отмечается, что испытательный срок для «ПСЖ» на запрет на продажу билетов болельщикам на выездные матчи в турнирах УЕФА составит один год со дня вынесения наказания.

Кроме того, французский клуб оштрафован на 50 тысяч евро. «Брюгге» получил штраф в размере 14 тысяч евро за блокирование болельщиками лестничных проходов.