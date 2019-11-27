Текущие события
Футбол. Еврокубки
27.11
Ливерпуль
Наполи
11
Футбол. Еврокубки
27.11
Генк
Зальцбург
14
Футбол. Еврокубки
27.11
Барселона
Боруссия Д
31
Футбол. Еврокубки
27.11
Славия Пр
Интер
13
Футбол. Еврокубки
27.11
РБ Лейпциг
Бенфика
22
Футбол. Еврокубки
27.11
Лилль
Аякс
02
Футбол. Еврокубки
27.11
Зенит
Лион
20
Футбол. Еврокубки
27.11
Валенсия
Челси
22
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» и «Реал» разыграли боевую ничью
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
27 ноября, источник: Sport24

Дзюба и Оздоев прибили «Лион». «Зенит» снова на втором месте в группе

А вы не верили.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Для продолжения борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зениту» нужно было обязательно побеждать «Лион». Французскую команду устраивала ничья. Для достижения цели Сергей Семак отправил на поле ровно тот же состав, который три дня назад добывал победу в Казани.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия не смог рассчитывать в матче на трех игроков основы: Мемфиса Депая, Уссема Ауара и Тьяго Мендеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

По началу матча создалось впечатление, что побеждать жизненно необходимо «Лиону». Да и сам матч будто проходил во Франции. Гости атаковали чаще и почти не выпускали питерцев со своей половины поля.

Единственный опасный момент у ворот Кержакова создали футболисты «Зенита». Но после удара Оздоева зенитовский кипер выручил. Автогол от российского футболиста во втором матче Лиги чемпионов за два дня — это было бы чересчур.

Ближе к 20-й минуте «Зенит» проснулся и тоже начал атаковать. И мог забивать. Сначала Кузяев неплохо прострелил вдоль ворот — Азмуну не хватило сантиметров, чтобы замкнуть. Потом возможности были еще у Дриусси, Дзюбы и того же Азмуна.

Гол пришел за три минуты до перерыва. Сантос навесил с углового, Дзюба головой замкнул. Второй гол за четыре дня для капитана сборной России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько секунд после этого судья общался с видеоассистентами на предмет возможного фола Азмуна в штрафной. Но VAR в этот вечер был за Россию: гол засчитан.

На перерыв команды ушли при результате, который выводил «Зенит» на второе место в группе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй тайм начался ровно так же, как и первый. «Лион» полез в атаку, но до опасных моментов дело не доводил. Питерцы действовали на контратаках. Как они и привыкли в этой Лиге чемпионов.

И в конце здорово контратаканул — после дальнего удара Магомеда Оздоева счет стал 2:0. Времени для того, чтобы отыграться, у «Лиона» уже не оставалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хотя французы, кажется, смирились и в конце особо вперед не лезли. Скорее, «Зенит» мог забить третий. Но счет больше не изменился.

  • «Зенит» набрал 7 очков и поднялся на второе место в группе. Питерцы опережают «Лион» по личным встречам. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре «Зениту» нужно сыграть против «Бенфики» не хуже, чем «Лион» сыграет с «Лейпцигом».
  • Артем Дзюба забил второй гол в этом розыгрыше ЛЧ. Также у него в активе один голевой пас.
  • «Зенит» провел первый матч без пропущенных мячей в этом розыгрыше ЛЧ.
Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Лион
Футбол, Лига чемпионов, Группа G27.11.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 51183 зрителя
Главные тренеры
Сергей СемакРуди Гарсия
Голы
Артем Дзюба(Дуглас Сантос)42′
Магомед Оздоев(Юрий Жирков, Александр Ерохин)84′
Составы команд
41Михаил Кержаков
1Антони Лопеш
15Вячеслав Караваев
14Лео Дюбуа
44′
3Дуглас Сантос
5Джейсон Денайер
6Бранислав Иванович
6Антониу Марселу
44Ярослав Ракицкий
89′
10Бертран Траоре
27Магомед Оздоев
73′
17Джефф Рейне-Аделаида
22Артем Дзюба
29Люка Тузар
5Вильмар Барриос
57′
9Мусса Дембеле
14Далер Кузяев
16′90′
20Фернанду де Оливейра Марсал
43′58′
91Алексей Сутормин
28Юссуф Коне
11Себастьян Дриусси
81′
3Йоахим Андерсен
29′83′
18Юрий Жирков
19Амин Гуири
7Сердар Азмун
83′
27Максвел Гнали Корне
74′
21Александр Ерохин
36Райан Черки
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
9Удары (всего)14
4Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Боковой судьяЛоренцо Манганелли(Италия)
Боковой судьяАлессандро Джаллатини(Италия)
ВАРМарко Гвида(Италия)
Ассистент ВАРЧиро Карбоне(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
РБ Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Совокупляется с мужчиной при детях и принимает наркотики». Отец хоккеиста Зайцева опозорил невестку
«Заходили 10-15 красивых девушек. Каждую ночь — бесплатно». Американский хоккеист — о жизни в России
«Лейпциг» сыграл вничью с «Бенфикой», уступая 0:2 к 89-й минуте
Подрезать «Базель»: «Краснодар» попытается пробиться в евровесну
«Барселона» гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Три хита: российские команды ждут топ-дуэли в Евролиге
«Наполи» в гостях не удержал победу в матче ЛЧ с «Ливерпулем»
Бывший защитник «Зенита» завершит карьеру в конце сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь