Дзюба и Оздоев прибили «Лион». «Зенит» снова на втором месте в группе

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Для продолжения борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зениту» нужно было обязательно побеждать «Лион». Французскую команду устраивала ничья. Для достижения цели Сергей Семак отправил на поле ровно тот же состав, который три дня назад добывал победу в Казани.

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия не смог рассчитывать в матче на трех игроков основы: Мемфиса Депая, Уссема Ауара и Тьяго Мендеса.

По началу матча создалось впечатление, что побеждать жизненно необходимо «Лиону». Да и сам матч будто проходил во Франции. Гости атаковали чаще и почти не выпускали питерцев со своей половины поля.

Единственный опасный момент у ворот Кержакова создали футболисты «Зенита». Но после удара Оздоева зенитовский кипер выручил. Автогол от российского футболиста во втором матче Лиги чемпионов за два дня — это было бы чересчур.

Ближе к 20-й минуте «Зенит» проснулся и тоже начал атаковать. И мог забивать. Сначала Кузяев неплохо прострелил вдоль ворот — Азмуну не хватило сантиметров, чтобы замкнуть. Потом возможности были еще у Дриусси, Дзюбы и того же Азмуна.

Гол пришел за три минуты до перерыва. Сантос навесил с углового, Дзюба головой замкнул. Второй гол за четыре дня для капитана сборной России.

Несколько секунд после этого судья общался с видеоассистентами на предмет возможного фола Азмуна в штрафной. Но VAR в этот вечер был за Россию: гол засчитан.

На перерыв команды ушли при результате, который выводил «Зенит» на второе место в группе.

Второй тайм начался ровно так же, как и первый. «Лион» полез в атаку, но до опасных моментов дело не доводил. Питерцы действовали на контратаках. Как они и привыкли в этой Лиге чемпионов.

И в конце здорово контратаканул — после дальнего удара Магомеда Оздоева счет стал 2:0. Времени для того, чтобы отыграться, у «Лиона» уже не оставалось.

Хотя французы, кажется, смирились и в конце особо вперед не лезли. Скорее, «Зенит» мог забить третий. Но счет больше не изменился.