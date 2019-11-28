Не добре дошли… ЦСКА не смог обыграть «Лудогорец» и распрощался с надеждами на плей-офф ЛЕ

КАК МЫ ДОШЛИ ДО ТАКОЙ ЖИЗНИ?
Коллеги-журналисты, желавшие накануне поединка армейцев с болгарской командой посмотреть в пресс-центре ВЭБ Арены прямую трансляцию из Краснодара, где быки сражались с Базелем за выход из другой группы Лиги Европы, были разочарованы. Ни один из телевизоров на армейском стадионе на протяжении двух часов футбол не показывал видимо, по регламенту УЕФА. А вместо картинки футбольного матча на всех мониторах светилась заставка матча ЦСКА — «Лудогорец» с логотипом турнира, эмблемами клубов и приветственной надписью на трех языках: «Добро пожаловать!» Был здесь, разумеется, и всем известный английский вариант «Welcome», а по-болгарски эта фраза звучала так: «Добре дошли!».
Но если положение «Лудогорца» в группе действительно подходило под определение добре, то подопечным Виктора Гончаренко впору было истязать себя вопросом: «Как мы дошли до такой жизни?» Одно очко после четырех туров и призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы фанаты красно-синих ждали от своей команды явно не таких результатов во втором по значимости еврокубке.
Во время загрузки произошла ошибка.
Чтобы совсем не растерять эти шансы, ЦСКА для начала требовалось не просто победить «Лудогорец», а ликвидировать кошмарную разницу мячей после поединка первого круга в Разграде (1:5). Иными словами, москвичам была необходима победа со счетом 4:0 либо любая другая с большей разницей.
Решать эту сверхзадачу Виктор Гончаренко решил привычным и проверенным составом, оставив на скамейке запасных пока еще не на сто процентов готового Алана Дзагоева и в последних матчах заметно подсевшего Ильзата Ахметова. В остальном же и расстановка (с тремя центральными защитниками), и конкретные исполнители сюрпризом даже для главного тренера гостей Алекси Желязкова наверняка не стали.
Начало у армейцев получилось многообещающим: Иван Обляков уже на 78-й секунде встречи заработал опасный штрафной. Интересно, что пока Никола Влашич устанавливал мяч для удара и выбирал угол, куда пробить, Игорь Дивеев с Федором Чаловым провели психологическую атаку на голкипера Лудогорца Пламена Илиева.
Изобразив метрах в шести от него некое подобие стенки из двух человек, изобретательные игроки ЦСКА мешали Илиеву выстроить собственную стенку. Вратарь нервничал, пытался руководить процессом наполовину вслепую, но в итоге все для «Лудогорца» обошлось Влашич пробил выше перекладины.
СЦЕНАРИЙ РАЗГРАДА НЕ ПОВТОРИЛСЯ
Если в Разграде красно-синим удался быстрый гол (Дивеев в районе десятой минуты головой завершил розыгрыш стандарта), а болгарам потребовался практически целый тайм, чтобы наладить собственную игру, то теперь сценарий вырисовывался совсем иной. Гости оказались готовы предложить ЦСКА контригру с первых же минут встречи. И, надо сказать, выход «Лудогорца» из-под армейского высокого прессинга впечатлял: короткая перепасовка сочеталась со средними передачами, делавшимися отнюдь не наобум. И никакой игры на отбой и выносов абы куда со стороны болгар точно не наблюдалось.
Как следствие, минуте на пятой намек на острый момент возник и у ворот Игоря Акинфеева. После нескольких быстрых передач мяч оказался у Марселиньо, однако капитан «Лудогорца» с линии штрафной пробил выше цели. И схватился за голову в расстроенных чувствах вот вам нюанс, свидетельствующий о самом что ни на есть боевом настрое гостей.
Впрочем, ЦСКА все же своей активностью заставил соперника отойти к своим воротам и окончательно перейти в контратакующий режим. У хозяев несколько раз получилось пробиться по флангам в лицевую и сделать острые прострелы в центр штрафной, но до завершающего удара дело дошло лишь один раз да и то Влашич вновь слишком задрал прицел.
Из позиционного розыгрыша мяча на подступах к штрафной толку у красно-синих было меньше, но и таким способом удалось вывести на неплохую позицию Кристияна Бистровича с его обводящим ударом Илиев достаточно уверенно справился.
Пожалуй, стоит напомнить, что в поединке предыдущего тура против «Эспаньола» в Барселоне «Лудогорец» не только получил в свои ворота шесть безответных мячей, но и лишился из-за удалений двух игроков основного состава центрального защитника Рафаэла Форстера и хавбека Яцека Гуральски. Но теперь, даже в отсутствие этих футболистов, кстати, принимавших участие в разгроме ЦСКА в первом туре (Форстер играл тогда в основе, Гуральски вышел на замену на 74-й минуте), гости смотрелись весьма достойно. И концовку первой половины снова провели активно, отодвинув игру от своих ворот.
КЕШЕРЮ ЗАБИЛ ЧЕТЫРЕ АКИНФЕЕВУ
Начало второго тайма и вовсе могло обернуться для армейцев крупным конфузом. «Лудогорец» провел незамысловатую, но очень эффективную атаку с переводом мяча от левой бровки в дальний сектор штрафной (классный заброс удался Клаудиу Кешерю, забившему в Разграде три мяча Акинфееву), куда на всех парах примчался Джоди Лукоки. 27-летний форвард сборной ДР Конго с лета технично, казалось, положил мяч в угол ворот, но промахнулся на какие-то сантиметры.
Гончаренко, понимая, что такими темпами можно получить третье домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, выпустил Дзагоева вместо Кучаева. Армейцы, впрочем, и без того встрепенулись, наконец-то организовав голевой момент. Арнор Сигурдссон, сместившись вправо, прострелил на дальнюю штангу, где Чалову не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в сетку.
Но игра уже окончательно обрела качельный характер, и «Лудогорец» снова, как и во втором тайме домашнего поединка, продемонстрировал свое умение быстро и качественно атаковать. Вандерсон (интересно, сколько же бразильцев с таким именем-прозвищем бороздит футбольные просторы Европы?) слева покатил мяч вдоль линии вратарской, а Кешерю от души вогнал его под перекладину. Редкий игрок топ-клуба может похвастать тем, что за два матча забил Акинфееву четыре мяча.
К чести армейцев, они не смирились с надвигавшимся на них антирекордом (три домашних поражения в группе Лиги Европы без единого забитого мяча с четырьмя пропущенными) и после серии атак сравняли счет. Еще один джокер Гончаренко Ахметов продрался в штрафную гостей по месту левого инсайда и выложил мяч на ногу Чалову, который выиграл дуэль у Илиева.
Воспрянувшие духом красно-синие почти сразу отправили в ворота гостей еще один мяч, но дублю Чалова не позволили состояться судьи, справедливо зафиксировавшие у нападающего офсайд. В концовке ЦСКА пошел ва-банк, понимая, что ничья ему ничего не дает, и «Лудогорец» несколько раз был близок к тому, чтобы подловить соперника на контратаке с выходом на беззащитного Акинфеева.
А вот болгарам завоеванное в Москве очко может очень даже пригодиться в борьбе за вторую путевку в плей-офф Лиги Европы.
Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1 (0:0).
Голы: Кешерю (Вандерсон), 66 0:1. Чалов (Ахметов), 75 1:1.
ЦСКА: Акинфеев (к) В. Карпов (Бийол, 76), Дивеев, Магнуссон Бистрович, Обляков Марио Фернандес, Влашич, Кучаев (Дзагоев, 54) Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов.
Лудогорец: Илиев Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков Анисет Абель, Марселиньо (к) (Дяков, 76), Баджи Лукоки, Кешерю (Сверчок, 87), Вандерсон (Чибота, 81).
Предупреждения: Чалов, 59 Кешерю, 35. Анисет Абель, 81.
Судья: Якоб Кехлет (Дания).
28 ноября. Москва. Стадион ВЭБ Арена.
«Ференцварош» (Венгрия) — «Эспаньол» (Испания) 2:2.