Гончаренко: Возможно, дадим Чалову передохнуть в ближайших матчах

«Когда не выигрываешь, то это повод для того, чтобы бить. Чалов играет без замен. То, что он на поле, уже большой плюс. Может быть, мы дадим ему время, чтобы отдохнуть, чтобы он посмотрел на игру со стороны. Если бы он в паре эпизодов сыграл по-другому, счет был бы другим. Ты можешь на 99% делать дело хорошо, но, если не хватает 1%, то уже ничего не добьешься», — сказал Гончаренко журналистам.