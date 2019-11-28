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28 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Гончаренко: Возможно, дадим Чалову передохнуть в ближайших матчах

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, возможно, получит отдых в ближайших матчах, чтобы отдохнуть и посмотреть на игру со стороны, заявил главный тренер футбольного клуба Виктор Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в четверг на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в матче пятого тура группового этапа и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Чалов стал автором единственного гола армейцев.

«Когда не выигрываешь, то это повод для того, чтобы бить. Чалов играет без замен. То, что он на поле, уже большой плюс. Может быть, мы дадим ему время, чтобы отдохнуть, чтобы он посмотрел на игру со стороны. Если бы он в паре эпизодов сыграл по-другому, счет был бы другим. Ты можешь на 99% делать дело хорошо, но, если не хватает 1%, то уже ничего не добьешься», — сказал Гончаренко журналистам.

«Мы сбились на игру по центру в последние 20 минут. Нам не хватало ширины в атаке. Мне кажется, что мы не страдали сегодня из-за трех центральных защитников», — добавил тренер.

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