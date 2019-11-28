Гончаренко: Возможно, дадим Чалову передохнуть в ближайших матчах

ЦСКА в четверг на своем поле сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) в матче пятого тура группового этапа и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Чалов стал автором единственного гола армейцев.
«Когда не выигрываешь, то это повод для того, чтобы бить. Чалов играет без замен. То, что он на поле, уже большой плюс. Может быть, мы дадим ему время, чтобы отдохнуть, чтобы он посмотрел на игру со стороны. Если бы он в паре эпизодов сыграл по-другому, счет был бы другим. Ты можешь на 99% делать дело хорошо, но, если не хватает 1%, то уже ничего не добьешься», — сказал Гончаренко журналистам.
«Мы сбились на игру по центру в последние 20 минут. Нам не хватало ширины в атаке. Мне кажется, что мы не страдали сегодня из-за трех центральных защитников», — добавил тренер.