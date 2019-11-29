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01:20 (мск), источник: ТАСС

«Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 29 ноября. Португальский «Спортинг» со счетом 4:0 разгромил голландский ПСВ в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Дублем в матче отметился Бруну Фернандеш (16-я и 64-я минуты), по одному мячу на свой счет записали Луис Фелипе (8) и Жереми Матье (43).

«Спортинг» одержал четвертую победу подряд на турнире. В другом матче группы D австрийский ЛАСК в гостях переиграл норвежский «Русенборг» (2:1).

«Спортинг» и ЛАСК досрочно обеспечили себе участие в плей-офф, в турнирной таблице португальский клуб набрал 12 очков, ЛАСК — 10. В последнем туре ЛАСК на своем стадионе примет «Спортинг», а ПСВ — «Русенборг». Все матчи шестого тура пройдут 12 декабря.

Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа F, 28.11.2019, 23:00

Арсенал1Айнтрахт Ф2

АПОЭЛ обеспечил себе выход в плей-офф

В группе F английский «Арсенал» на своем поле уступил немецкому «Айнтрахту» со счетом 1:2, а бельгийский «Стандард» и португальская «Витория» не смогли выявить победителя (1:1). В турнирной таблице лидирует «Арсенал», в активе клуба десять очков, на втором месте располагается немецкая команда (9), на третьей — «Стандард» (7), замыкает таблицу «Витория» (2). В заключительном матче «Стандард» примет на своем поле английский клуб, а «Айнтрахт» — «Виторию».

В группе А кипрский АПОЭЛ в гостевой игре одержал победу над люксембургским «Дюделанжем» (2:0) и обеспечил себе участие в 1/16 финала, обе команды завершали матч вдесятером. Испанская «Севилья», обеспечившая себе выход из группы после четвертого тура, на своем стадионе победила «Карабах» из Азербайджана (2:0) и одержала пять побед из пяти возможных. «Севилья» лидирует в группе, набрав 15 очков, вторым идет АПОЭЛ (7), третьим — «Карабах» (4), «Дюделанж» замыкает таблицу (3). В шестом туре кипрский клуб примет испанский, а «Карабах» — «Дюделанж».

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Футбол

Лига Европы 2019/2020
Группа B, 28.11.2019, 23:00

Мальме4Динамо К3

Шотландский «Селтик» переиграл французский «Ренн» со счетом 3:1 в домашнем матче группы Е, в другом матче квартета итальянский «Лацио» на своем стадионе обыграл румынский ЧФР (1:0). «Селтик» в прошлом туре обеспечил себе участие в плей-офф, клуб идет на первом месте с 13 очками в активе, второе место занимает ЧФР (9), на третьей строчке идет «Лацио» (6), на последнем месте расположился «Ренн» (1). В последнем туре ЧФР на своем поле встретится с шотландской командой, а французский клуб в домашнем матче сыграет с «Лацио».

В группе В украинское «Динамо» (Киев) в меньшинстве на последних минутах упустило ничью в гостевом матче со шведским «Мальмё» (3:4), датский «Копенгаген» на выезде переиграл швейцарский клуб «Лугано» со счетом 1:0. В турнирной таблице датский клуб идет на первой строчке, набрав девять очков, второе место занимает «Мальмё» (8), третье — «Динамо» (6), четвертое — «Лугано» (2). В заключительном туре «Копенгаген» примет шведскую команду, а украинский клуб на своем стадионе сыграет с «Лугано».

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