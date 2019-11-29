«Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы
ТАСС, 29 ноября. Португальский «Спортинг» со счетом 4:0 разгромил голландский ПСВ в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 29 ноября. Португальский «Спортинг» со счетом 4:0 разгромил голландский ПСВ в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Дублем в матче отметился Бруну Фернандеш (16-я и 64-я минуты), по одному мячу на свой счет записали Луис Фелипе (8) и Жереми Матье (43).
«Спортинг» одержал четвертую победу подряд на турнире. В другом матче группы D австрийский ЛАСК в гостях переиграл норвежский «Русенборг» (2:1).
«Спортинг» и ЛАСК досрочно обеспечили себе участие в
В группе F английский «Арсенал» на своем поле уступил немецкому «Айнтрахту» со счетом 1:2, а бельгийский «Стандард» и португальская «Витория» не смогли выявить победителя (1:1). В турнирной таблице лидирует «Арсенал», в активе клуба десять очков, на втором месте располагается немецкая команда (9), на третьей — «Стандард» (7), замыкает таблицу «Витория» (2). В заключительном матче «Стандард» примет на своем поле английский клуб, а «Айнтрахт» — «Виторию».
В группе А кипрский АПОЭЛ в гостевой игре одержал победу над люксембургским «Дюделанжем» (2:0) и обеспечил себе участие в 1/16 финала, обе команды завершали матч вдесятером. Испанская «Севилья», обеспечившая себе выход из группы после четвертого тура, на своем стадионе победила «Карабах» из Азербайджана (2:0) и одержала пять побед из пяти возможных. «Севилья» лидирует в группе, набрав 15 очков, вторым идет АПОЭЛ (7), третьим — «Карабах» (4), «Дюделанж» замыкает таблицу (3). В шестом туре кипрский клуб примет испанский, а «Карабах» — «Дюделанж».
Шотландский «Селтик» переиграл французский «Ренн» со счетом 3:1 в домашнем матче группы Е, в другом матче квартета итальянский «Лацио» на своем стадионе обыграл румынский ЧФР (1:0). «Селтик» в прошлом туре обеспечил себе участие в
В группе В украинское «Динамо» (Киев) в меньшинстве на последних минутах упустило ничью в гостевом матче со шведским «Мальмё» (3:4), датский «Копенгаген» на выезде переиграл швейцарский клуб «Лугано» со счетом 1:0. В турнирной таблице датский клуб идет на первой строчке, набрав девять очков, второе место занимает «Мальмё» (8), третье — «Динамо» (6), четвертое — «Лугано» (2). В заключительном туре «Копенгаген» примет шведскую команду, а украинский клуб на своем стадионе сыграет с «Лугано».