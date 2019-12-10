«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

В матче заключительного, шестого тура группового этапа «Ливерпуль» на выезде переиграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0, отличились Наби Кейта (57-я минута), ранее выступавший за австрийский клуб, и Мохаммед Салах (58). «Наполи» на своем поле переиграл бельгийский «Генк» (4:0), хет-триком отметился польский форвард Аркадиуш Милик (3, 26, 38-я минуты), еще один мяч забил Дрис Мертенс (75).

Милик оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов с октября 2013 года, когда шведский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович забил три мяча в ворота бельгийского «Андерлехта» в течение первых 36 минут. В составе «Генка» на поле вышел голкипер Мартен Вандевордт, которому на момент выхода на поле исполнилось 17 лет 287 дней, он стал самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал бельгийцу Миле Свилару, дебютировавшему за португальскую «Бенфику» 18 октября 2017 года в домашнем матче группового этапа против английского «Манчестер Юнайтед» (0:1) в возрасте 18 лет 52 дней.