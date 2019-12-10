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23:01 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 10 декабря. Английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи» пробились в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2019

В матче заключительного, шестого тура группового этапа «Ливерпуль» на выезде переиграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0, отличились Наби Кейта (57-я минута), ранее выступавший за австрийский клуб, и Мохаммед Салах (58). «Наполи» на своем поле переиграл бельгийский «Генк» (4:0), хет-триком отметился польский форвард Аркадиуш Милик (3, 26, 38-я минуты), еще один мяч забил Дрис Мертенс (75).

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа E, 10.12.2019, 20:55

Наполи4Генк0

Милик оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов с октября 2013 года, когда шведский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович забил три мяча в ворота бельгийского «Андерлехта» в течение первых 36 минут. В составе «Генка» на поле вышел голкипер Мартен Вандевордт, которому на момент выхода на поле исполнилось 17 лет 287 дней, он стал самым молодым вратарем в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал бельгийцу Миле Свилару, дебютировавшему за португальскую «Бенфику» 18 октября 2017 года в домашнем матче группового этапа против английского «Манчестер Юнайтед» (0:1) в возрасте 18 лет 52 дней.

«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе E, набрав 13 очков, «Наполи» — со второго с 12-ю баллами. В плей-офф Лиги Европы сыграет «Зальцбург» (7 очков, третье место), «Генк» стал последним в группе (1 очко).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 18—19 февраля и 25—26 февраля, 1/16 финала Лиги Европы — 20 февраля.

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Зальцбург
0:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Группа E10.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Wals-Siezenheim), 29520 зрителей
Главные тренеры
Джесси МаршЮрген Клопп
Голы
Наби Кейта(Садио Мане)57′
Мохамед Салах58′
Составы команд
1Цицан Станкович
1Алиссон
43Расмус Кристенсен
66Трент Александр-Арнолд
17Андреас Ульмер
26Эндрю Робертсон
6Жером Онгене
4Виргил ван Дейк
39Максимилиан Вебер
5Джорджиньо Вайналдум
45Энок Мвепу
14Джордан Хендерсон
18Такуми Минамино
11Мохамед Салах
9Хван Хи Чхан
10Садио Мане
51′
14Доминик Собослои
89′
6Деян Ловрен
53′
4Маджид Ашимеру
12Джо Гомес
30Эрлин Бреут Холанн
75′
8Наби Кейта
87′
37Масая Окугава
27Дивок Ориги
16Златко Юнузович
68′
9Роберту Фирмину
75′
20Патсон Дака
7Джеймс Милнер
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)22
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
10Фолы4
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
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