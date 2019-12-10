«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов по футболу
ТАСС, 10 декабря. Английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи» пробились в
ТАСС, 10 декабря. Английский «Ливерпуль» и итальянский «Наполи» пробились в
В матче заключительного, шестого тура группового этапа «Ливерпуль» на выезде переиграл австрийский «Зальцбург» со счетом 2:0, отличились Наби Кейта (57-я минута), ранее выступавший за австрийский клуб, и Мохаммед Салах (58). «Наполи» на своем поле переиграл бельгийский «Генк» (4:0),
Милик оформил самый быстрый
«Ливерпуль» вышел в
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в
|Джесси Марш
|Юрген Клопп
|Наби Кейта(Садио Мане)
|57′
|Мохамед Салах
|58′
|1
|Цицан Станкович
|1
|Алиссон
|43
|Расмус Кристенсен
|66
|Трент Александр-Арнолд
|17
|Андреас Ульмер
|26
|Эндрю Робертсон
|6
|Жером Онгене
|4
|Виргил ван Дейк
|39
|Максимилиан Вебер
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|45
|Энок Мвепу
|14
|Джордан Хендерсон
|18
|Такуми Минамино
|11
|Мохамед Салах
|9
|Хван Хи Чхан
|10
|Садио Мане
51′
|14
|Доминик Собослои
89′
|6
|Деян Ловрен
53′
|4
|Маджид Ашимеру
|12
|Джо Гомес
|30
|Эрлин Бреут Холанн
75′
|8
|Наби Кейта
87′
|37
|Масая Окугава
|27
|Дивок Ориги
|16
|Златко Юнузович
68′
|9
|Роберту Фирмину
75′
|20
|Патсон Дака
|7
|Джеймс Милнер
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|22
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|4
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)