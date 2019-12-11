«Аякс» рухнул в Лигу Европы с 10 очками и лучшей разницей мячей в группе. «Интер» тоже вылетел — проиграли резерву «Барсы»
Амстердам и Милан в печали.
Амстердам и Милан в печали.
Лига Европы получила две звездные команды.
Два года подряд последние матчи в группе приносят «Интеру» разочарование. В прошлом сезоне миланцы вылетели после домашней ничьей с «ПСВ». Теперь — после поражения от сыгравшей резервом «Барселоны» (1:2).
«Интер» начинал 6-й тур на втором месте. Чтобы пройти дальше, нужно было либо обыграть «Барселону», либо сыграть не хуже «Боруссии», которая принимала «Славию».
Каталонцы сыграли по непривычной схеме с тремя центральными защитниками, придержав главных звезд в запасе: Тер Стеген, Бускетс просидели весь матч на скамейке, Суарес и Де Йонг вышли на полчаса. Месси и Пике вообще не попали в заявку.
Дебютировавший в Лиге Чемпионов Карлес Перес забил на 23-й минуте и ухудшил положение «Интера» («Боруссия» в это время уже вела благодаря голу Санчо), но гол Ромелу Лукаку прямо перед перерывом поправил дела. Опять сработала связка с Лаутаро Мартинесом: аргентинец укрыл мяч от защитников, а набежавший Лукаку с рикошетом пробил
За минуту до этого «Дортмунд» пропустил от «Славии». На перерыв немецкий клуб уходил третьим.
Начались вторые таймы, и ситуация снова поменялась: «Боруссия» забила (Брандт, 61-я минута), теперь «Интеру» ничьей уже не хватало. Пока «Дортмунд»
На 86-й наступила развязка:
«Интер» закончил матч с 3 отменными
«Нам нужен был один гол, но вместо этого мы пропустили, что просто убило нас», — Антонио Конте.
Продолжения у сказки «Аякса» не будет. Весной амстердамцы на пути к полуфиналу ЛЧ обыграли «Реал» и «Ювентус». Сейчас зима, а «Аякс» больше не участник ЛЧ — домашнее поражение от «Валенсии» (0:1) оформило предельно обидный спуск в Лигу Европы.
В параллельном матче «Челси» легко повел 2:0 у набравшего всего очко «Лилля», и стало окончательно понятно, что из пары «Аякс» — «Валенсия» выживет только один. К тому моменту испанцы были уже впереди: Родриго избежал офсайда и бахнул под перекладину. Антигерой эпизода — Йоел Велтман. Сначала отскок от защитника позволил «Валенсии» продолжить атаку, а затем он рванул к воротам и обеспечил Родриго нужную глубину.
0:1 не казались катастрофой для «Аякса». Полуфиналисту ЛЧ был нужен всего один мяч — ничья выводила голландцев в
Мы грустим вместе с «Аяксом», но давайте порадуемся за «Валенсию». Они заслужили. Клуб Дениса Черышева закончил первым в сложнейшей группе на фоне сентябрьской встряски со скандальным увольнением тренера.