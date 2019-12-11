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10:09 (мск), источник: Sports.Ru

«Аякс» рухнул в Лигу Европы с 10 очками и лучшей разницей мячей в группе. «Интер» тоже вылетел — проиграли резерву «Барсы»

Амстердам и Милан в печали.

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Лига Европы получила две звездные команды.

«Интер» не справился с «Барсой» без Месси. 17-летний Фати стал самым молодым автором гола в ЛЧ

Два года подряд последние матчи в группе приносят «Интеру» разочарование. В прошлом сезоне миланцы вылетели после домашней ничьей с «ПСВ». Теперь — после поражения от сыгравшей резервом «Барселоны» (1:2).

«Интер» начинал 6-й тур на втором месте. Чтобы пройти дальше, нужно было либо обыграть «Барселону», либо сыграть не хуже «Боруссии», которая принимала «Славию».

«Барса» две недели назад гарантировала первое место — у Эрнесто Вальверде не было поводов выставлять сильнейший состав.

Каталонцы сыграли по непривычной схеме с тремя центральными защитниками, придержав главных звезд в запасе: Тер Стеген, Бускетс просидели весь матч на скамейке, Суарес и Де Йонг вышли на полчаса. Месси и Пике вообще не попали в заявку.

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Дебютировавший в Лиге Чемпионов Карлес Перес забил на 23-й минуте и ухудшил положение «Интера» («Боруссия» в это время уже вела благодаря голу Санчо), но гол Ромелу Лукаку прямо перед перерывом поправил дела. Опять сработала связка с Лаутаро Мартинесом: аргентинец укрыл мяч от защитников, а набежавший Лукаку с рикошетом пробил из-за штрафной. Привычный режим: Ромелу и Лаутаро забили 7 последних мячей «Интера» в ЛЧ и Серии А.

За минуту до этого «Дортмунд» пропустил от «Славии». На перерыв немецкий клуб уходил третьим.

Начались вторые таймы, и ситуация снова поменялась: «Боруссия» забила (Брандт, 61-я минута), теперь «Интеру» ничьей уже не хватало. Пока «Дортмунд» кое-как отбивался от чехов (Роман Бюрки провел выдающийся матч, победные 2:1 — заслуга его и Санчо), «Интер» терял время.

На 86-й наступила развязка: только-только вышедший на замену вундеркинд «Барселоны» Анссумане Фати пробил так, чтобы Ханданович не дотянулся. Фати стер надежды «Интера» и вошел в историю как самый молодой автор гола в ЛЧ (17 лет и 40 дней).

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«Интер» закончил матч с 3 отменными из-за офсайдов голами, супермоментом Лукаку (пальнул во вратаря с пары метров) и ощущением большого упущенного шанса.

«Нам нужен был один гол, но вместо этого мы пропустили, что просто убило нас», — Антонио Конте.

Трагедия «Аякса»: не вышли с 10 очками и разницей мячей «+6»

Продолжения у сказки «Аякса» не будет. Весной амстердамцы на пути к полуфиналу ЛЧ обыграли «Реал» и «Ювентус». Сейчас зима, а «Аякс» больше не участник ЛЧ — домашнее поражение от «Валенсии» (0:1) оформило предельно обидный спуск в Лигу Европы.

В параллельном матче «Челси» легко повел 2:0 у набравшего всего очко «Лилля», и стало окончательно понятно, что из пары «Аякс» — «Валенсия» выживет только один. К тому моменту испанцы были уже впереди: Родриго избежал офсайда и бахнул под перекладину. Антигерой эпизода — Йоел Велтман. Сначала отскок от защитника позволил «Валенсии» продолжить атаку, а затем он рванул к воротам и обеспечил Родриго нужную глубину.

0:1 не казались катастрофой для «Аякса». Полуфиналисту ЛЧ был нужен всего один мяч — ничья выводила голландцев в плей-офф. Во втором тайме хозяева насели на ворота (11 ударов против 3), но так и не забили. За весь матч «Аякс» всего 3 раза пробил в створ — Opta посчитала, что для «Аякса» это худший показатель точности (3 из 17) за два с половиной года.

«Аякс» вылетает с 10 очками и разницей мячей «+6» — это повторение судьбы «Челси-2012/13» (даже разница та же). Рекордом остаются 12 очков «Наполи» в сезоне-2013/14.

Мы грустим вместе с «Аяксом», но давайте порадуемся за «Валенсию». Они заслужили. Клуб Дениса Черышева закончил первым в сложнейшей группе на фоне сентябрьской встряски со скандальным увольнением тренера.

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