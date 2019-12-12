В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности группового турнира
Установлен рекорд результативности группового турнира Лиги чемпионов. Во всех 96 матчах было забито 308 голов.
Установлен рекорд результативности группового турнира Лиги чемпионов. Во всех 96 матчах было забито 308 голов.
Самой результативной командой стала «Бавария», которая одержала 6 побед в 6 играх и отличилась 24 раза. Наименьший вклад внес «Галатасарай», который за шесть игр смог забить лишь один мяч.
В турнире принимали участие два российских клуба: «Локомотив» (4 гола) и «Зенит» (7).