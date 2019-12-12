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10:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности группового турнира

Установлен рекорд результативности группового турнира Лиги чемпионов. Во всех 96 матчах было забито 308 голов.

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Источник: Reuters

Самой результативной командой стала «Бавария», которая одержала 6 побед в 6 играх и отличилась 24 раза. Наименьший вклад внес «Галатасарай», который за шесть игр смог забить лишь один мяч.

В турнире принимали участие два российских клуба: «Локомотив» (4 гола) и «Зенит» (7).

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