Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней части еврокубков

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В четверг «Краснодар» в гостях проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, занял третье место в своей группе и последним из российских команд лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Также в группе C играли швейцарский «Базель» и турецкий «Трабзонспор».

Ранее без весенней стадии Лиги чемпионов остались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», занявшие в своих группах последние места. «Зенит» играл в одной группе с немецким «Лейпцигом», французским «Лионом» и португальской «Бенфикой», «Локомотив» — с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером». Московский ЦСКА, который свой матч шестого тура группового этапа Лиги Европы проведет позднее в четверг, досрочно занял последнее, четвертое место в группе с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем». Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» начинали выступление в Лиги Европы с квалификации — «Арсенал» во втором отборочном раунде проиграл азербайджанскому «Нефтчи», «Спартак» в третьем раунде обыграл швейцарский «Тун», а в раунде плей-офф уступил португальской «Браге».

В предыдущий раз российские клубы не играли в еврокубках весной в сезоне-2001/02. Тогда московские «Спартак» и «Локомотив» не смогли выйти из группы первого группового этапа Лиги чемпионов. «Спартак» в своей группе, в которой также играли немецкая «Бавария», чешская «Спарта» и голландский «Фейенорд», занял четвертое место, а «Локомотив», начавший выступление в турнире с третьего квалификационного раунда и обыгравший там австрийский «Тироль», в группе с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и бельгийским «Андерлехтом» стал третьим и продолжил выступление в Кубке УЕФА, где в третьем раунде турнира уступил израильскому «Хапоэлю» (матчи с командой из Тель-Авива проходили в ноябре-декабре 2001 года).

В Кубке УЕФА того сезона играли еще четыре команды — махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец» проиграли в первом раунде, уступив соответственно шотландскому клубу «Рейнджерс», английскому «Ипсвичу» и испанской «Валенсии», а московское «Динамо» дошло до второго раунда соревнований, обыграв «Биркиркару» из Мальты и уступив «Рейнджерс».