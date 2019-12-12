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8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
23:11 (мск), источник: ТАСС

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней части еврокубков

ТАСС, 12 декабря. Весенняя стадия еврокубковых турниров впервые с сезона-2001/02 пройдет без участия российских футбольных клубов.

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В четверг «Краснодар» в гостях проиграл испанскому «Хетафе» со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, занял третье место в своей группе и последним из российских команд лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Также в группе C играли швейцарский «Базель» и турецкий «Трабзонспор».

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Ранее без весенней стадии Лиги чемпионов остались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив», занявшие в своих группах последние места. «Зенит» играл в одной группе с немецким «Лейпцигом», французским «Лионом» и португальской «Бенфикой», «Локомотив» — с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером». Московский ЦСКА, который свой матч шестого тура группового этапа Лиги Европы проведет позднее в четверг, досрочно занял последнее, четвертое место в группе с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем». Тульский «Арсенал» и московский «Спартак» начинали выступление в Лиги Европы с квалификации — «Арсенал» во втором отборочном раунде проиграл азербайджанскому «Нефтчи», «Спартак» в третьем раунде обыграл швейцарский «Тун», а в раунде плей-офф уступил португальской «Браге».

В предыдущий раз российские клубы не играли в еврокубках весной в сезоне-2001/02. Тогда московские «Спартак» и «Локомотив» не смогли выйти из группы первого группового этапа Лиги чемпионов. «Спартак» в своей группе, в которой также играли немецкая «Бавария», чешская «Спарта» и голландский «Фейенорд», занял четвертое место, а «Локомотив», начавший выступление в турнире с третьего квалификационного раунда и обыгравший там австрийский «Тироль», в группе с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и бельгийским «Андерлехтом» стал третьим и продолжил выступление в Кубке УЕФА, где в третьем раунде турнира уступил израильскому «Хапоэлю» (матчи с командой из Тель-Авива проходили в ноябре-декабре 2001 года).

В Кубке УЕФА того сезона играли еще четыре команды — махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо» и новороссийский «Черноморец» проиграли в первом раунде, уступив соответственно шотландскому клубу «Рейнджерс», английскому «Ипсвичу» и испанской «Валенсии», а московское «Динамо» дошло до второго раунда соревнований, обыграв «Биркиркару» из Мальты и уступив «Рейнджерс».

Российские команды еще трижды не участвовали в еврокубках весной — в сезонах-1994/95, 1996/97 и 1999/00.

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3:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Лига Европы, Группа C12.12.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе БордаласМурад Мусаев
Голы
Леандро Кабрера(Хайме Мата)76′
Видаль Хорхе Молина(Аллан Ньом)78′
Кенеди86′
Составы команд
13Давид Сория
1Станислав Крицюк
22Дамиан Суарес
26′
98Сергей Петров
12Аллан Ньом
4Александр Мартынович
14′88′
2Даконам Джене
5Урош Спаич
43′
6Леандро Кабрера
10Вандерсон Масиэл
15Марк Кукурелья
33Маркус Берг
20Неманья Максимович
8Юрий Газинский
26′
7Хайме Мата
52Тонни Вилена
23Давид Ремесейро Хасон
68′
6Кристиан Рамирес
74′
25Кенеди
11Дмитрий Скопинцев
18Мауро Арамбарри
82′
93Магомед-Шапи Сулейманов
62′
24Давид Тимор
21Юнес Намли
9Родригес Анхель
73′
17Иван Игнатьев
68′
19Видаль Хорхе Молина
47Даниил Уткин
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
6Голевые моменты1
14Удары (всего)3
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
14Фолы17
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэль Зиберт(Германия)
Боковой судьяМаркус Хеккер(Германия)
Боковой судьяЯн Зайдель(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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