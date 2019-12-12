«Арсенал» сыграл вничью со «Стандардом» и вышел в плей-офф ЛЕ
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» на выезде сыграли вничью с бельгийским «Стандардом» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вышли в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» на выезде сыграли вничью с бельгийским «Стандардом» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вышли в
Встреча группы F, прошедшая в четверг в Льеже, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голы забили Самюэль Бастьен (47-я минута) и Селим Амалла (69), у «Арсенала» отличились Александр Ляказетт (78) и Букайо Сака (81).
В параллельном матче немецкий «Айнтрахт» на своем поле уступил со счетом 2:3 португальской «Витории» (Гимарайнш).
По итогам группового этапа в
В квартете D австрийский ЛАСК на своем поле разгромил со счетом 3:0 португальский «Спортинг», а голландский ПСВ разошелся миром с норвежским «Русенборгом» — 1:1.
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