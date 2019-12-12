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8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
12«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА
23:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» сыграл вничью со «Стандардом» и вышел в плей-офф ЛЕ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» на выезде сыграли вничью с бельгийским «Стандардом» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы и вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

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Источник: AP 2019

Встреча группы F, прошедшая в четверг в Льеже, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голы забили Самюэль Бастьен (47-я минута) и Селим Амалла (69), у «Арсенала» отличились Александр Ляказетт (78) и Букайо Сака (81).

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче немецкий «Айнтрахт» на своем поле уступил со счетом 2:3 португальской «Витории» (Гимарайнш).

По итогам группового этапа в плей-офф вышли «Арсенал» (11 очков) и «Айнтрахт» (9). «Стандард» (8) и «Витория» (5) завершили борьбу.

В квартете D австрийский ЛАСК на своем поле разгромил со счетом 3:0 португальский «Спортинг», а голландский ПСВ разошелся миром с норвежским «Русенборгом» — 1:1.

В плей-офф из группы D вышли ЛАСК (13 очков) и «Спортинг» (12). ПСВ (8) и «Русенборг» (1) завершили выступление в турнире.

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«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
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