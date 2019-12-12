«Арсенал» сыграл вничью со «Стандардом» и вышел в плей-офф ЛЕ

Источник: AP 2019

Встреча группы F, прошедшая в четверг в Льеже, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голы забили Самюэль Бастьен (47-я минута) и Селим Амалла (69), у «Арсенала» отличились Александр Ляказетт (78) и Букайо Сака (81).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zuUnB6xFkQw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче немецкий «Айнтрахт» на своем поле уступил со счетом 2:3 португальской «Витории» (Гимарайнш).

По итогам группового этапа в плей-офф вышли «Арсенал» (11 очков) и «Айнтрахт» (9). «Стандард» (8) и «Витория» (5) завершили борьбу.

В квартете D австрийский ЛАСК на своем поле разгромил со счетом 3:0 португальский «Спортинг», а голландский ПСВ разошелся миром с норвежским «Русенборгом» — 1:1.

В плей-офф из группы D вышли ЛАСК (13 очков) и «Спортинг» (12). ПСВ (8) и «Русенборг» (1) завершили выступление в турнире.