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01:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» сыграла вничью с «Вольфсбергом» и вышла в плей-офф Лиги Европы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футболисты «Ромы» сыграли вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышли в плей-офф турнира.

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Источник: AP 2019

Встреча группы J, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2. В составе «Ромы» голы забили Диего Перотти (7-я минута, с пенальти) и Эдин Джеко (19). У гостей отличился Шон Вайссман (64), еще один мяч в воротах итальянского клуба оказался в результате автогола Алессандро Флоренци (10).

В параллельном матче квартета турецкий «Истанбул Башакшехир» на выезде нанес поражение немецкой «Боруссии» из Менхенгладбаха — 2:1.

«Башакшехир» (10 очков) вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, «Рома» (9) — со второго. «Боруссия» (8) и «Вольфсберг» завершили выступления в турнире.

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Результаты других матчей Лиги Европы, прошедших в четверг:

группа L.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — АЗ (Нидерланды) — 4:0,

«Партизан» (Сербия) — «Астана» (Казахстан) — 4:1.

Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 13 очков; 2. АЗ — 9; 3. «Партизан» — 8; 4. «Астана» — 3.

группа I.

«Гент» (Бельгия) — «Александрия» (Украина) — 2:1,

«Вольфсбург» (Германия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 1:0.

Положение команд: 1. «Гент» — 12 очков; 2. «Вольфсбург» — 11; 3. «Сент-Этьен» — 4; 4. «Александрия» — 3.

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