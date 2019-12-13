«Рома» сыграла вничью с «Вольфсбергом» и вышла в плей-офф Лиги Европы

Встреча группы J, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2. В составе «Ромы» голы забили Диего Перотти (7-я минута, с пенальти) и Эдин Джеко (19). У гостей отличился Шон Вайссман (64), еще один мяч в воротах итальянского клуба оказался в результате автогола Алессандро Флоренци (10).