«Рома» сыграла вничью с «Вольфсбергом» и вышла в плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футболисты «Ромы» сыграли вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышли в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футболисты «Ромы» сыграли вничью с австрийским «Вольфсбергом» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышли в
Встреча группы J, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:2. В составе «Ромы» голы забили Диего Перотти (7-я минута, с пенальти) и Эдин Джеко (19). У гостей отличился Шон Вайссман (64), еще один мяч в воротах итальянского клуба оказался в результате автогола Алессандро Флоренци (10).
В параллельном матче квартета турецкий «Истанбул Башакшехир» на выезде нанес поражение немецкой «Боруссии» из Менхенгладбаха — 2:1.
«Башакшехир» (10 очков) вышел в
Результаты других матчей Лиги Европы, прошедших в четверг:
группа L.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — АЗ (Нидерланды) — 4:0,
«Партизан» (Сербия) — «Астана» (Казахстан) — 4:1.
Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» — 13 очков; 2. АЗ — 9; 3. «Партизан» — 8; 4. «Астана» — 3.
группа I.
«Гент» (Бельгия) — «Александрия» (Украина) — 2:1,
«Вольфсбург» (Германия) — «Сент-Этьен» (Франция) — 1:0.
Положение команд: 1. «Гент» — 12 очков; 2. «Вольфсбург» — 11; 3. «Сент-Этьен» — 4; 4. «Александрия» — 3.