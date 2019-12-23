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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил рейтинг лучших клубов в истории турнира Лиги чемпионов. Полный список доступен на сайте организации.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Рейтинг составлен на основе статистики, собранной с 1955-го (с момента основания турнира) по 2019 год. Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место. Красно-белые 20 раз принимали участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне-1990/1991 команда дошла до полуфинала Кубка чемпионов, а в сезоне-1995/1996 добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Олега Романцева показала стопроцентный результат на групповом этапе, одержав победу в каждом из шести матчей.

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Первое место занимает мадридский «Реал». «Королевский клуб» выиграл 13 титулов, провел 437 матчей (262 победы, 76 ничейных результатов и 99 поражений). На втором месте каталонская «Барселона». Замыкает тройку лидеров мюнхенская «Бавария».

Лучшим клубом постсоветского пространства в рамках Лиги чемпионов стало киевское «Динамо». Представитель украинского футбола разместился на 11-м месте.

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