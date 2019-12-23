Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов

Рейтинг составлен на основе статистики, собранной с 1955-го (с момента основания турнира) по 2019 год. Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место. Красно-белые 20 раз принимали участие в розыгрыше Лиги чемпионов. В сезоне-1990/1991 команда дошла до полуфинала Кубка чемпионов, а в сезоне-1995/1996 добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Олега Романцева показала стопроцентный результат на групповом этапе, одержав победу в каждом из шести матчей.