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19:46 (мск), источник: Sport24

Названа сборная открытий Лиги чемпионов

УЕФА представил символическую сборную футболистов-открытий Лиги чемпионов в 2019 году.

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В команду вошли следующие молодые футболисты:

Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);.

Защитники: Ренан Лоди («Атлетико»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Бенжамен Павар («Бавария»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд, права на игрока принадлежат «Реалу»);.

Полузащитники: Дани Ольмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер»), Сандер Берге («Генк»);.

Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Эрлинг Холанд («Зальцбург» / «Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»).

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