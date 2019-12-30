Названа сборная открытий Лиги чемпионов
УЕФА представил символическую сборную
УЕФА представил символическую сборную
В команду вошли следующие молодые футболисты:
Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);.
Защитники: Ренан Лоди («Атлетико»), Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Бенжамен Павар («Бавария»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд, права на игрока принадлежат «Реалу»);.
Полузащитники: Дани Ольмо («Динамо» Загреб), Кай Хаверц («Байер»), Сандер Берге («Генк»);.
Нападающие: Лаутаро Мартинес («Интер»), Эрлинг Холанд («Зальцбург» / «Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»).