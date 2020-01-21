Суд оштрафовал «Локомотив» за нарушение правил безопасности на матче с «Атлетико»
Преображенский суд Москвы оштрафовал «Локомотив» на 100 тысяч рублей, сообщает РАПСИ.
Преображенский суд Москвы оштрафовал «Локомотив» на 100 тысяч рублей, сообщает РАПСИ.
Клуб наказан за нарушение правил обеспечения безопасности на матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Матч состоялся 1 октября 2019 года.
— ФК «Локомотив» был оштрафован по части 1 статьи 20.32. КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований) на 100 тысяч рублей, — заявили в
По данным источника, на территории стадиона отсутствовала специальная техника для подробного досмотра болельщиков и их вещей, а также не были использованы средства для обнаружения взрывчатых веществ.