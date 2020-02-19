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09:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:2).

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«Трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Мы много говорили, и мне это не понравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это отразилось на мне», — приводит слова Неймара RMC Sports.

До матча с «Боруссией» Неймар пропустил три матча в чемпионате Франции и одну игру в Кубке страны.

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Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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Боруссия Д
2:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала18.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Signal Iduna Park, 66099 зрителей
Главные тренеры
Люсьен ФаврТомас Тухель
Голы
Эрлин Бреут Холанн69′
Неймар(Кильян Мбаппе)75′
Эрлин Бреут Холанн(Джованни Рейна)77′
Составы команд
1Роман Бюрки
1Кейлор Навас
2Дан-Аксель Загаду
12Тома Менье
87′
15Матс Хуммельс
20Левен Кюрзава
26Лукаш Пищек
2Тиагу Силва
5Ашраф Хакими
3Преснель Кимпембе
13Рафаэл Геррейру
6Марко Верратти
89′
27Эмре Джан
27Идрисса Гей
54′
28Аксель Витсель
44′
7Кильян Мбаппе
17Эрлин Бреут Холанн
5Маркиньюс
7Джейдон Санчо
90′
10Неймар
59′
29Марсель Шмельцер
11Анхель Ди Мария
77′
23Торган Азар
67′
19Пабло Сарабия
32Джованни Рейна
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)9
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
3Угловые3
13Фолы11
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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