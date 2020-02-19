Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»

«Трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Мы много говорили, и мне это не понравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это отразилось на мне», — приводит слова Неймара RMC Sports.