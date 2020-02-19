Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:2).
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар раскритиковал клуб после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:2).
«Трудно было не играть на протяжении четырёх матчей кряду, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Мы много говорили, и мне это не понравилось. Я хотел играть и чувствовал себя хорошо, но клуб испугался, и это отразилось на мне», — приводит слова Неймара RMC Sports.
До матча с «Боруссией» Неймар пропустил три матча в чемпионате Франции и одну игру в Кубке страны.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
|Люсьен Фавр
|Томас Тухель
|Эрлин Бреут Холанн
|69′
|Неймар(Кильян Мбаппе)
|75′
|Эрлин Бреут Холанн(Джованни Рейна)
|77′
|1
|Роман Бюрки
|1
|Кейлор Навас
|2
|Дан-Аксель Загаду
|12
|Тома Менье
87′
|15
|Матс Хуммельс
|20
|Левен Кюрзава
|26
|Лукаш Пищек
|2
|Тиагу Силва
|5
|Ашраф Хакими
|3
|Преснель Кимпембе
|13
|Рафаэл Геррейру
|6
|Марко Верратти
89′
|27
|Эмре Джан
|27
|Идрисса Гей
54′
|28
|Аксель Витсель
44′
|7
|Кильян Мбаппе
|17
|Эрлин Бреут Холанн
|5
|Маркиньюс
|7
|Джейдон Санчо
90′
|10
|Неймар
59′
|29
|Марсель Шмельцер
|11
|Анхель Ди Мария
77′
|23
|Торган Азар
67′
|19
|Пабло Сарабия
|32
|Джованни Рейна
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)