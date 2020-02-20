Моуринью не хватило Дзюбы
«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала (0:1). Нападение «шпор» выглядело слабо.
«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала (0:1). Нападение «шпор» выглядело слабо.
Обложка этого матча — момент после замены Алли на 64-й минуте. Один из лидеров «Тоттенхэма» и сборной Англии от разочарования швырнул бутылку с водой на скамейку. Прямо как
Алли можно понять, но он не справился со своей задачей. От безысходности Моуринью отправил англичанина в атаку, а Деле ни разу даже не пробил по воротам. Его партнер по атаке Лукас Моура хотя бы
Показательно, что в этой игре среди футболистов «Тоттенхэма» больше всех ударов в створ (два) нанес центральный полузащитник Ло Сельсо. А по тепловым картам полузащитников и нападающих вообще сложно понять, кто из них где играл. Никаких внятных командных действий в атаке я не заметил. Было понятно только то, что «Тоттенхэм» изначально собирался отдать соперникам мяч и колоть противника через быстрые выпады.
Учитывая травмы, «Тоттенхэм» вышел в самой контратакующей конфигурации из возможных. Но быстроногие Бергвайн, Моура и Алли (а затем Ламела) все 90 минут бились о бетонную оборону «Лейпцига». У «Тоттенхэма» был только один стопроцентный момент — когда Ло Сельсо со штрафного бил в «девятку», но Гулачи отразил мяч.
Конечно, на поражение «Тоттенхэма» повлияли и кадровые проблемы. Кейн лечится уже полтора месяца, Сон Хын Мин
Преимущество Кейна — рост и прыгучесть. Он часто забивает головой и ловит подачи любой сложности. Рост Алли — такой же, как у Кейна, но он хуже выбирает позицию и не так хорош в игре на втором этаже. Отсюда — проблемы с ловлей подач в этом матче. Да и самих навесов у «Тоттенхэма» было не так много.
Рост Моуры — 172 сантиметра, остальные полузащитники, в том числе вышедшие на замену не выше 181 сантиметра. Команда с такими антропометрическими данными обречена на игру низом, а землю «Лейпциг» перекрывал. Воздух? Вряд ли. Немцы играли без трех основных центральных защитников — Орбана, Конате и Упамекано. В центр обороны вынужденно сместились фланговые игроки Хальстенберг и Клостерманн — безусловно, высокие футболисты, но привыкшие играть по краям штрафной.
К чему я это все?
Воздушную атаку «Тоттенхэм» почти отмел как раз
Я знаю, о чем вы думаете. Осенью форвард «Зенита» ничего не смог сделать с обороной «Лейпцига» в двух матчах, но у немцев тогда были другие связки центральных защитников и другая схема. А у самого Дзюбы — другие партнеры. Возможно, более точные подачи помогли бы «Зениту» победить хотя бы в одном матче. А так — остается лишь фантазировать на тему союза Дзюбы и Моуринью.
|Жозе Моуринью
|Юлиан Нагельсманн
|Тимо Вернер
|58′
|1
|Юго Ллорис
|1
|Петер Гулачи
|4
|Тоби Алдервейрелд
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|6
|Давинсон Санчес
|16
|Лукас Клостерманн
|24
|Серж Орье
|22
|Норди Мукьеле
|33
|Бен Дэйвис
56′
|23
|Марсель Хальстенберг
|8
|Харри Уинкс
|26
|Итан Ампаду
|18
|Джовани Ло Сельсо
10′
|7
|Марсель Забитцер
12′
|23
|Стевен Бергвайн
|11
|Тимо Вернер
33′
|27
|Лукас Моура
|18
|Кристофер Нкунку
72′74′
|20
|Деле Алли
64′
|8
|Амаду Айдара
|28
|Танги Ндомбеле
|27
|Конрад Лаймер
83′
|30
|Жедсон Фернандеш
64′
|10
|Эмиль Форсберг
|11
|Эрик Ламела
90+4′
|21
|Патрик Шик
77′
|9
|Юссуф Поульсен
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|6
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)