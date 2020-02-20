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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью не хватило Дзюбы

«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала (0:1). Нападение «шпор» выглядело слабо.

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Источник: Спорт-Экспресс

Обложка этого матча — момент после замены Алли на 64-й минуте. Один из лидеров «Тоттенхэма» и сборной Англии от разочарования швырнул бутылку с водой на скамейку. Прямо как когда-то сделал его тренер Жозе Моуринью с целой корзиной бутылок.

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Алли можно понять, но он не справился со своей задачей. От безысходности Моуринью отправил англичанина в атаку, а Деле ни разу даже не пробил по воротам. Его партнер по атаке Лукас Моура хотя бы что-то пытался создавать и однажды пробил в створ, но этого все равно было недостаточно даже для ничьей с одним из лидеров бундеслиги.

Показательно, что в этой игре среди футболистов «Тоттенхэма» больше всех ударов в створ (два) нанес центральный полузащитник Ло Сельсо. А по тепловым картам полузащитников и нападающих вообще сложно понять, кто из них где играл. Никаких внятных командных действий в атаке я не заметил. Было понятно только то, что «Тоттенхэм» изначально собирался отдать соперникам мяч и колоть противника через быстрые выпады.

У «шпор» состав подогнан под позиционное нападение, но так уж вышло, что теперь команда вынуждена адаптироваться под контратакующие запросы Моуринью.

Учитывая травмы, «Тоттенхэм» вышел в самой контратакующей конфигурации из возможных. Но быстроногие Бергвайн, Моура и Алли (а затем Ламела) все 90 минут бились о бетонную оборону «Лейпцига». У «Тоттенхэма» был только один стопроцентный момент — когда Ло Сельсо со штрафного бил в «девятку», но Гулачи отразил мяч.

Когда-то бывший немецкий вратарь Тим Визе назвал Юлиана Нагельсманна «baby Моуринью», но немец доказал, что он уже перерос португальца. Нагельсманн знал, что «Тоттенхэм» будет играть на контратаках даже дома, поэтому отказался от размашистого нападения. За линией мяча у «Лейпцига» всегда находилось достаточно игроков, чтобы нейтрализовать скоростные выпады «Тоттенхэма». «Шпоры» при этом играли низом и через центр, потому что их так научил еще Маурисио Покеттино, а такая игра не вяжется с контратакующей философией.

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Конечно, на поражение «Тоттенхэма» повлияли и кадровые проблемы. Кейн лечится уже полтора месяца, Сон Хын Мин из-за перелома пропустит до восьми недель, а больше нападающих у «шпор» нет. Тот же Лукас Моура — переученный хавбек, хотя у бразильца здорово получается в атаке.

Преимущество Кейна — рост и прыгучесть. Он часто забивает головой и ловит подачи любой сложности. Рост Алли — такой же, как у Кейна, но он хуже выбирает позицию и не так хорош в игре на втором этаже. Отсюда — проблемы с ловлей подач в этом матче. Да и самих навесов у «Тоттенхэма» было не так много.

Рост Моуры — 172 сантиметра, остальные полузащитники, в том числе вышедшие на замену не выше 181 сантиметра. Команда с такими антропометрическими данными обречена на игру низом, а землю «Лейпциг» перекрывал. Воздух? Вряд ли. Немцы играли без трех основных центральных защитников — Орбана, Конате и Упамекано. В центр обороны вынужденно сместились фланговые игроки Хальстенберг и Клостерманн — безусловно, высокие футболисты, но привыкшие играть по краям штрафной.

К чему я это все?

Дзюба не так давно признался, что на него выходили представители Жозе Моуринью, но «Зенит» отказался продавать форварда. Это все еще выглядит шуткой или пранком, но по такой игре Дзюба действительно понадобился бы португальцу.

Воздушную атаку «Тоттенхэм» почти отмел как раз из-за нехватки Кейна. Бороться с грузными защитниками «Лейпцига» тоже было некому, ведь Моура и Алли физически не так крепки. А вот Дзюба…

Я знаю, о чем вы думаете. Осенью форвард «Зенита» ничего не смог сделать с обороной «Лейпцига» в двух матчах, но у немцев тогда были другие связки центральных защитников и другая схема. А у самого Дзюбы — другие партнеры. Возможно, более точные подачи помогли бы «Зениту» победить хотя бы в одном матче. А так — остается лишь фантазировать на тему союза Дзюбы и Моуринью.

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Тоттенхэм Хотспур
0:1
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium, 60095 зрителей
Главные тренеры
Жозе МоуриньюЮлиан Нагельсманн
Голы
Тимо Вернер58′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Петер Гулачи
4Тоби Алдервейрелд
3Хосе Анхель Анхелиньо
6Давинсон Санчес
16Лукас Клостерманн
24Серж Орье
22Норди Мукьеле
33Бен Дэйвис
56′
23Марсель Хальстенберг
8Харри Уинкс
26Итан Ампаду
18Джовани Ло Сельсо
10′
7Марсель Забитцер
12′
23Стевен Бергвайн
11Тимо Вернер
33′
27Лукас Моура
18Кристофер Нкунку
72′74′
20Деле Алли
64′
8Амаду Айдара
28Танги Ндомбеле
27Конрад Лаймер
83′
30Жедсон Фернандеш
64′
10Эмиль Форсберг
11Эрик Ламела
90+4′
21Патрик Шик
77′
9Юссуф Поульсен
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)16
6Удары в створ5
1Штанги, перекладины1
6Угловые7
11Фолы17
2Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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