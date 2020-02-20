Моуринью не хватило Дзюбы

Источник: Спорт-Экспресс

Обложка этого матча — момент после замены Алли на 64-й минуте. Один из лидеров «Тоттенхэма» и сборной Англии от разочарования швырнул бутылку с водой на скамейку. Прямо как когда-то сделал его тренер Жозе Моуринью с целой корзиной бутылок.

Алли можно понять, но он не справился со своей задачей. От безысходности Моуринью отправил англичанина в атаку, а Деле ни разу даже не пробил по воротам. Его партнер по атаке Лукас Моура хотя бы что-то пытался создавать и однажды пробил в створ, но этого все равно было недостаточно даже для ничьей с одним из лидеров бундеслиги.

Показательно, что в этой игре среди футболистов «Тоттенхэма» больше всех ударов в створ (два) нанес центральный полузащитник Ло Сельсо. А по тепловым картам полузащитников и нападающих вообще сложно понять, кто из них где играл. Никаких внятных командных действий в атаке я не заметил. Было понятно только то, что «Тоттенхэм» изначально собирался отдать соперникам мяч и колоть противника через быстрые выпады.

У «шпор» состав подогнан под позиционное нападение, но так уж вышло, что теперь команда вынуждена адаптироваться под контратакующие запросы Моуринью.

Учитывая травмы, «Тоттенхэм» вышел в самой контратакующей конфигурации из возможных. Но быстроногие Бергвайн, Моура и Алли (а затем Ламела) все 90 минут бились о бетонную оборону «Лейпцига». У «Тоттенхэма» был только один стопроцентный момент — когда Ло Сельсо со штрафного бил в «девятку», но Гулачи отразил мяч.

Когда-то бывший немецкий вратарь Тим Визе назвал Юлиана Нагельсманна «baby Моуринью», но немец доказал, что он уже перерос португальца. Нагельсманн знал, что «Тоттенхэм» будет играть на контратаках даже дома, поэтому отказался от размашистого нападения. За линией мяча у «Лейпцига» всегда находилось достаточно игроков, чтобы нейтрализовать скоростные выпады «Тоттенхэма». «Шпоры» при этом играли низом и через центр, потому что их так научил еще Маурисио Покеттино, а такая игра не вяжется с контратакующей философией.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9YxgEtqk8fk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, на поражение «Тоттенхэма» повлияли и кадровые проблемы. Кейн лечится уже полтора месяца, Сон Хын Мин из-за перелома пропустит до восьми недель, а больше нападающих у «шпор» нет. Тот же Лукас Моура — переученный хавбек, хотя у бразильца здорово получается в атаке.

Преимущество Кейна — рост и прыгучесть. Он часто забивает головой и ловит подачи любой сложности. Рост Алли — такой же, как у Кейна, но он хуже выбирает позицию и не так хорош в игре на втором этаже. Отсюда — проблемы с ловлей подач в этом матче. Да и самих навесов у «Тоттенхэма» было не так много.

Рост Моуры — 172 сантиметра, остальные полузащитники, в том числе вышедшие на замену не выше 181 сантиметра. Команда с такими антропометрическими данными обречена на игру низом, а землю «Лейпциг» перекрывал. Воздух? Вряд ли. Немцы играли без трех основных центральных защитников — Орбана, Конате и Упамекано. В центр обороны вынужденно сместились фланговые игроки Хальстенберг и Клостерманн — безусловно, высокие футболисты, но привыкшие играть по краям штрафной.

К чему я это все?

Дзюба не так давно признался, что на него выходили представители Жозе Моуринью, но «Зенит» отказался продавать форварда. Это все еще выглядит шуткой или пранком, но по такой игре Дзюба действительно понадобился бы португальцу.

Воздушную атаку «Тоттенхэм» почти отмел как раз из-за нехватки Кейна. Бороться с грузными защитниками «Лейпцига» тоже было некому, ведь Моура и Алли физически не так крепки. А вот Дзюба…