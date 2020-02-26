Зидан и УЕФА на пути «Сити» к мечте. Анонс Лиги чемпионов

Источник: AFP 2020

Единственный турнир

«Реал» — это клуб, которому мы хотим подражать, который хотим копировать, — неожиданно признался Пеп Гвардьола несколько дней назад. Оригинально слышать такое от каталонца, воспитанника и одного из самых успешных тренеров в истории «Барселоны». Но в данном случае он выступил от имени «Манчестер Сити», который действительно все еще смотрит на «Королевский клуб» снизу вверх.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 26.02.2020, 23:00 Реал - Манчестер Сити -

У мадридцев 13 побед в Лиге чемпионов, четыре европейских трофея за шесть последних сезонов. У «Сити» — 13 побед в различных английских турнирах за последние десять лет, но ровно ноль еврокубков.

Да, перед «горожанами» никто никогда не ставил цель непременно стать лучшими в Европе. Одна из первых цитат Гвардьолы во главе «Сити» подтверждает это: «Шейх Мансур не говорил мне: «Ты должен выиграть премьер-лигу или Лигу чемпионов». Он сказал: «Делай свою работу как можно лучше, как умеешь, а потом посмотрим».

Но всем очевидно, что проекты вроде «ПСЖ» или «Манчестер Сити» не имеют смысла без международного триумфа. Да и сам Гвардьола в этом заинтересован: его противники уже много лет называют Пепа «шарлатаном» после каждого провала и уверены, что тренер не может выиграть еврокубок без Месси.

А теперь мотивация «Манчестер Сити» еще сильнее, ведь УЕФА перекроет клубу кислород на два следующих сезона. Лишний раз о санкциях говорить не будем. Нужно только упомянуть, что фактически у пока еще действующих чемпионов Англии осталось всего два турнира в этом сезоне — Кубок Англии и Лига чемпионов. За скобками оставим финал Кубка лиги с «Астон Виллой», который пройдет в это воскресенье.

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«Сити» уже не станет чемпионом Англии, а бороться за еврокубковую зону нет никакого смысла. Можно, конечно, напирать на премиальные от премьер-лиги, величина которых зависит от итогового места. Но, кажется, для «Манчестер Сити» это так себе мотивация. Кубковые национальные турниры «горожан» тоже не волнуют — они их достаточно выиграли в последние годы.

Выходит, что Лига чемпионов остается главной и единственной целью «Сити» на сезон. Неудивительно, что букмекеры считают команду Гвардьолы главным фаворитом на победу в финале.

Правда, «Сити» еще нужно пройти «Реал», которому, как отметил Пеп, «горожане» хотят подражать. Но это касается точно не состава — у английской команды сейчас и по именам команда не слабее, и футболисты здоровее. Азар травмировался и пропустит не только этот матч, но и класико в конце недели, так что «Реалу» будет сложно. Мадридцы — точно не фавориты в этой паре, однако Зинедин Зидан все еще во главе «Королевского клуба», а значит, возможно все.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 26.02.2020, 23:00 Лион - Ювентус -

Лион — Ювентус

«Сити» — может быть, и главный претендент на победу в Лиге чемпионов, однако максимальная мотивация не только у англичан, но и у «Ювентуса». Это продолжается каждый год: все время мы твердим о том, что с середины 1990-х великий итальянский клуб ни разу не побеждал в Лиге чемпионов, а лишь постоянно проигрывает в финале. Но с прошлого сезона у «Ювентуса» есть Роналду, а сейчас португалец еще и в огненной форме: забивает в 11 матчах чемпионата Италии подряд.

Наконец-то выздоровел Кьеллини, что для «Ювентуса» — полноценное усиление. С ним в составе у туринцев больше шансов на сухой матч, тем более что у соперника проблемы. «Лион» еще в конце прошлого года потерял своего лидера Мемфиса Депая, который порвал крестообразные связки колена, и результаты команды сразу ухудшились. В минувшем туре бывший соперник «Зенита» победил аутсайдера «Метц» и поднялся на седьмое место чемпионата Франции, но все еще далек от зоны Лиги чемпионов.