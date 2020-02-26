Зидан и УЕФА на пути «Сити» к мечте. Анонс Лиги чемпионов
Возможно, в этом сезоне у Пепа Гвардьолы последний шанс выиграть Лигу чемпионов с английским клубом.
Возможно, в этом сезоне у Пепа Гвардьолы последний шанс выиграть Лигу чемпионов с английским клубом.
«Реал» — это клуб, которому мы хотим подражать, который хотим копировать, — неожиданно признался Пеп Гвардьола несколько дней назад. Оригинально слышать такое от каталонца, воспитанника и одного из самых успешных тренеров в истории «Барселоны». Но в данном случае он выступил от имени «Манчестер Сити», который действительно все еще смотрит на «Королевский клуб» снизу вверх.
У мадридцев 13 побед в Лиге чемпионов, четыре европейских трофея за шесть последних сезонов. У «Сити» — 13 побед в различных английских турнирах за последние десять лет, но ровно ноль еврокубков.
Да, перед «горожанами» никто никогда не ставил цель непременно стать лучшими в Европе. Одна из первых цитат Гвардьолы во главе «Сити» подтверждает это: «Шейх Мансур не говорил мне: «Ты должен выиграть
Но всем очевидно, что проекты вроде «ПСЖ» или «Манчестер Сити» не имеют смысла без международного триумфа. Да и сам Гвардьола в этом заинтересован: его противники уже много лет называют Пепа «шарлатаном» после каждого провала и уверены, что тренер не может выиграть еврокубок без Месси.
А теперь мотивация «Манчестер Сити» еще сильнее, ведь УЕФА перекроет клубу кислород на два следующих сезона. Лишний раз о санкциях говорить не будем. Нужно только упомянуть, что фактически у пока еще действующих чемпионов Англии осталось всего два турнира в этом сезоне — Кубок Англии и Лига чемпионов. За скобками оставим финал Кубка лиги с «Астон Виллой», который пройдет в это воскресенье.
«Сити» уже не станет чемпионом Англии, а бороться за еврокубковую зону нет никакого смысла. Можно, конечно, напирать на премиальные от
Правда, «Сити» еще нужно пройти «Реал», которому, как отметил Пеп, «горожане» хотят подражать. Но это касается точно не состава — у английской команды сейчас и по именам команда не слабее, и футболисты здоровее. Азар травмировался и пропустит не только этот матч, но и класико в конце недели, так что «Реалу» будет сложно. Мадридцы — точно не фавориты в этой паре, однако Зинедин Зидан все еще во главе «Королевского клуба», а значит, возможно все.
«Сити» — может быть, и главный претендент на победу в Лиге чемпионов, однако максимальная мотивация не только у англичан, но и у «Ювентуса». Это продолжается каждый год: все время мы твердим о том, что с середины 1990-х великий итальянский клуб ни разу не побеждал в Лиге чемпионов, а лишь постоянно проигрывает в финале. Но с прошлого сезона у «Ювентуса» есть Роналду, а сейчас португалец еще и в огненной форме: забивает в 11 матчах чемпионата Италии подряд.
Эта пара выглядит самой разбалансированной в 1/8 финала. Тут есть явный фаворит и явный аутсайдер. Роналду сейчас совершенно все равно, кому забивать и кого обыгрывать — он явно хочет выиграть шестую Лигу чемпионов и заодно помочь ее впервые выиграть Джанлуиджи Буффону. Впрочем, год назад «Ювентус» в первом матче 1/8 финала проиграл «Атлетико» со счетом 0:2, так что сейчас туринцам нужно быть сосредоточенными.