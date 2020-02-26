Разгром «Челси» и дерзкий «Наполи»: итоги дня в Лиге чемпионов

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия) — 0:3

Фрэнк Лэмпард сделал акцент на опытных игроков, вновь доверив место в стартовом составе голкиперу Вилли Кабальеро. Кепа Аррисабалага, за которого лондонцы полтора года назад заплатили 80 миллионов евро, вновь оказался на скамейке запасных. Шансы испанского вратаря остаться в Лондоне в следующем сезоне уменьшаются с каждым матчем.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 25.02.2020, 23:00 Челси 0 Бавария 3

Во второй игре кряду в старте появился и Оливье Жиру, которого отказались отпускать из клуба в зимнее трансферное окно. Французский форвард вновь становится важным персонажем в атаке «Челси», получая все больше игрового времени. Другой звездный француз — Н’Голо Канте продолжает восстанавливаться от травмы, но еще может поправиться к ответному матчу с «Баварией».

Состав немецкого клуба на свой первый матч плей-офф оказался совершенно предсказуемым. Филиппе Коутиньо вновь не вышел в основе, уступив место Томасу Мюллеру. Видимо, бразильский плеймейкер летом покинет Мюнхен и вернется в «Барселону», которой он принадлежит.

«Бавария» с первых минут встречи взяла игру под свой контроль, не выпуская «Челси» со своей половины поля. Роберту Левандовскому раз за разом не хватало каких-то сантиметров, чтобы добраться до мяча в штрафной хозяев. Самый опасный момент первого тайма был у Томаса Мюллера, который затылком пробил в перекладину.

Немцы продолжили нагнетать и во втором тайме. Левандовский, видимо, понял, что мяч не хочет идти ворота, и начал играть в подыгрыше. С разницей в пару минут поляк отдал две результативные передачи на Сержа Гнабри, который вновь забил в любимом Лондоне. На групповом этапе он отличился покером в ворота «Тоттенхэма».

Но записать на свой счет забитый мяч Левандовскому все же удалось: на 75-й минуте он замкнул прострел с фланга и сделал счет разгромным. А финальным штрихом матча стало удаление Маркоса Алонсо, который локтем попал по голове польскому нападающему.

Крупное поражение в родных стенах практически не оставляет «Челси» шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В Мюнхене команде Лэмпарда придется сотворить настоящее чудо, чтобы пройти «Баварию».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zPuMT4KnSvg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 1:1

Обе команды не смогли выставить оптимальные составы на свои первые игры плей-офф. «Наполи» из-за травмы лишился своего лучшего центрального защитника Калиду Кулибали, чье место занял экс-спартаковец Никола Максимович. «Барселона» же еще долгое время не сможет рассчитывать на Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Буквально с первых минут матч начал развиваться по аналогичному сценарию, что и параллельная встреча в Лондоне. Гости взяли инициативу на себя и пытались взломать компактную оборону хозяев. «Наполи» совершенно не стеснялся играть вторым номером и полагался на контратаки.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 25.02.2020, 23:00 Наполи 1 Барселона 1

Каталонцы подолгу держали мяч и крутили свои фирменные «кружева» перед штрафной соперника, но никак не могли найти точного адресата вблизи ворот «Наполи». Нехватка Суареса заметно сказалась на игре «Барселоны», открываться в штрафной было просто некому. Имея подавляющее преимущество по владению, гости так и не смогли создать ни одного опасного момента у ворот хозяев в первом тайме.

«Наполи» же выбрал простой, но эффективный план на игру. Быстрые контратаки сделали свое дело на исходе первого получаса. Джуниор Фирпо не успел за своим соперником, и позволил «Наполи» организоваться быстрый выпад в сторону ворот Марко-Андре тер Штегена, который точным ударом издали завершил Дрис Мертенс. Гол в ворота «Барселоны» стал для бельгийца 121-м в составе «Наполи». Столько же и у Марека Гамшика, теперь они делят первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Выйти на чистое первое место Мертенсу не удалось, он получил травму в начале второго тайма и был заменен. Травма и другого игрока повлияла на исход матча. На 56-й минуте защитники «Наполи» оставили Антуана Гризманна в одиночестве в своей штрафной, дав ему сравнять счет. Возможно, Кулибали смог бы остановить француза.

В концовке встречи обе команды стали открываться и создавать больше моментов, но к голам они не привели. Отличный шанс загубил Хосе Кальехон, который не смог переиграть немецкого вратаря после выхода один на один. А за пару минут до финального свистка был удален Артуро Видаль, получивший вторую желтую за грубый подкат.

Результативная ничья является отличным результатом для «Барселоны» перед ответным матчем в Испании.

Но «Наполи», смело сыгравший минувшей ночью, точно попытается сотворить сенсацию на «Камп Ноу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D8EIadjXXZE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ответные игры в рамках минувших противостояний состоятся 18 марта.