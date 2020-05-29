Стамбул без финала: как доиграют Лигу чемпионов

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Футбольный мир постепенно возвращается к жизни после пережитого пика пандемии. Главные европейские чемпионаты практически единогласно решили продолжить сезон-2019/20: немецкая Бундеслига перезагрузилась 16 мая, в течение ближайшего месяца планируется возобновление итальянской Серии А, испанской Примеры и английской Премьер-лиги. Исключением стала только Франция, досрочно закончившая сезон.

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Предполагается, что после того как все национальные первенства будут доиграны, состоятся оставшиеся матчи еврокубковых турниров.

Во многом из-за важности завершения сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и настоял, чтобы чемпионаты стран были доиграны. Отказавшихся организация грозилась в будущем не допускать к еврокубкам. Как следствие, многим пришлось подчиниться.

«У нас есть конкретный план завершения европейского сезона. Думаю, в большинстве лиг чемпионаты будут доиграны. Те, кто этого не сделает, это их решение, но им все равно придется играть в квалификационных раундах, если они захотят участвовать в турнирах УЕФА», — приводит слова президента Союза Александера Чеферина beIN Sports.

Но то, каким образом УЕФА планирует доиграть сезон, пока окутано неопределенностью. Структурно это сделать сложнее, поскольку границы большинства стран континента закрыты, что вызовет трудности с перелетами команд. Проблемой остается еще и то, что в еврокубках не завершена стадия 1/8 финала.

Так, в четвертьфинал Лиги чемпионов пока пробились только «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг», «Атлетико Мадрид» и итальянская «Аталанта». По одному матчу осталось сыграть в противостояниях «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид», «Ювентус» — «Лион», «Бавария» — «Челси» и «Барселона» — «Наполи». Во втором по значимости турнире в рамках раунда 1/8 и вовсе удалось сыграть только первые матчи, да и то не всем — из-за обострившейся на тот момент ситуации в Италии «Интер» не смог принять «Хетафе», а «Севилья» — встретиться с «Ромой».

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Ранее AS сообщил, что возобновление Лиги Европы поставлено в график ориентировочно на 6 августа, Лиги чемпионов — на 8 августа. Тем не менее пока это не окончательное решение — его планируют принять на перенесенном заседании исполнительного комитета УЕФА, которое должно пройти 17 июня. К тому же тогда говорилось о том, что турниры будут доиграны в экспресс-формате. Он подразумевает под собой «финал четырех», когда команды-полуфиналисты проводят по одному матчу друг с другом, а победители пар встречаются в финале через несколько дней. Такой мини-турнир обычно проводится на одном стадионе. Впрочем, как это будет выглядеть, когда полуфиналисты не определены, пока не слишком понятно.

«Мы должны подождать, пока исполком УЕФА утвердит даты, но могу сказать, что европейский сезон закончится в августе, если ничего не изменится. Уверен, мы сможем завершить еврокубки. Национальные чемпионаты — это отдельный вопрос. Они будут сами решать, как действовать. Но, думаю, по крайней мере 80% из них доиграют сезон», — уточнил Чеферин.

По последней информации, УЕФА действительно придерживается такого плана. Sky Sport Italia стало известно, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов, как и ожидалось ранее, должны пройти 7 и 8 августа. Четвертьфинальные поединки планируется провести 13—14 августа на нейтральных полях, но в формате одного матча.

Это предложение ранее внесла рабочая группа. Что важно, существует довольно большая вероятность отмены финала в Стамбуле. Организация озабочена неопределенной обстановкой с коронавирусом в Турции и рассматривает возможность переноса финального матча в Германию. УЕФА остался чрезвычайно доволен тем, как идет рестарт Бундеслиги, что может стать существенным плюсом Германии при определении нового хозяина финала.