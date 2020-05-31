Тренер «Аталанты» считает, что был болен коронавирусом на момент матча ЛЧ

Источник: AFP 2020

Матч прошёл 10 марта в Валенсии и завершился победой гостей со счетом 4:3. В апреле премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал УЕФА и президента организации словенца Александера Чеферина в распространении коронавируса в Европе, назвав матч между «Аталантой» и «Валенсией» «биологической бомбой».

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«Я почувствовал себя плохо за день до ответной игры с “Валенсией”, во время матча 10 марта мое состояние еще ухудшилось. Если вы посмотрите на фотографию, я выгляжу на скамейке не очень хорошо. Через пару дней я стал плохо спать, жара не было, но ощущалось будто температура была высокой», — цитирует 62-летнего Гасперини Football Italia.

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«Каждые две минуты проезжает машина скорой помощи, так как рядом с тренировочным центром больница. Это как будто была зона боевых действий. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в эту больницу? Я не могу туда идти сейчас, мне еще так много предстоит сделать. В каком-то смысле я так шутил с самим собой, чтобы поднять себе настроение, но, с другой стороны, я действительно об этом думал. Затем, в субботу, 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за последние годы: час на беговой дорожке плюс 10 км пробега. Но я чувствовал себя замечательно», — добавил главный тренер «Аталанты».

По словам Гасперини, затем проявились первые симптомы коронавируса, но он не сдавал тест на наличие болезни. «На следующий день команда получила еду и дорогое шампанское от шеф-повара со звездой Мишлен, который был фанатом “Аталанты”. Я его попробовал и сказал: “Это вода?” Еда была на вкус как хлеб, я потерял ощущение вкуса. Когда я вернулся в Турин я социально дистанцировался от своей жены и детей. Поскольку у меня не было температуры, я не сдавал мазок, но 10 дней назад анализы подтвердили, что у меня был коронавирус. У меня есть антитела, но это не значит, что у меня теперь есть иммунитет», — отметил он.