Тренер «Аталанты» считает, что был болен коронавирусом на момент матча ЛЧ
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Аталанты»
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Аталанты»
Матч прошёл 10 марта в Валенсии и завершился победой гостей со счетом 4:3. В апреле
«Я почувствовал себя плохо за день до ответной игры с “Валенсией”, во время матча 10 марта мое состояние еще ухудшилось. Если вы посмотрите на фотографию, я выгляжу на скамейке не очень хорошо. Через пару дней я стал плохо спать, жара не было, но ощущалось будто температура была высокой», — цитирует 62-летнего Гасперини Football Italia.
«Каждые две минуты проезжает машина скорой помощи, так как рядом с тренировочным центром больница. Это как будто была зона боевых действий. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в эту больницу? Я не могу туда идти сейчас, мне еще так много предстоит сделать. В
По словам Гасперини, затем проявились первые симптомы коронавируса, но он не сдавал тест на наличие болезни. «На следующий день команда получила еду и дорогое шампанское от
|Альберт Селадес
|Джанпьеро Гасперини
|Кевин Гамейро
|21′
|Йосип Иличич
|3′
|Кевин Гамейро(Ферран Торрес)
|51′
|Йосип Иличич
|43′
|Ферран Торрес(Даниэль Парехо)
|67′
|Йосип Иличич
|71′
|Йосип Иличич(Ремо Фройлер)
|82′
|13
|Яспер Силлессен
|57
|Марко Спортьелло
|14
|Хосе Гайя
|3
|Маттиа Кальдара
|18
|Даниэль Васс
64′
|6
|Хосе Луис Паломино
|6
|Жоффре Кондогбья
58′
|8
|Робин Гозенс
|8
|Карлос Солер
|19
|Берат Джимсити
|10
|Даниэль Парехо
|33
|Ханс Хатебур
|9
|Кевин Гамейро
|11
|Ремо Фройлер
85′
|20
|Ферран Торрес
|72
|Йосип Иличич
|12
|Муктар Диакаби
42′45′
|15
|Мартен де Рон
44′
|7
|Гонсалу Гедеш
|91
|Дуван Сапата
|17
|Франсис Коклен
33′74′
|88
|Марио Пашалич
83′
|11
|Денис Черышев
|5
|Адриен Тамез
|19
|Морено Родриго
79′
|10
|Алехандро Дарио Гомес
78′
|25
|Алессандро Флоренци
|18
|Руслан Малиновский
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|9
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган(Румыния)