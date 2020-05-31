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10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Аталанты» считает, что был болен коронавирусом на момент матча ЛЧ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини считает, что был заражен коронавирусом на момент ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с испанской «Валенсией».

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23.05
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24.05
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25.05
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26.05
8915
27.05
8338
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8371
29.05
8572
30.05
8952
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Скончалось4 555+181
17.05
94
18.05
91
19.05
115
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92
26.05
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27.05
161
28.05
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29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело167 469+8 212
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
17.0530.05
Инфицировано6 064 778+133 485
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
17.0530.05
Скончалось369 254+4 220
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
17.0530.05
Выздоровело2 566 084+69 926
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
17.0530.05
Источник: AFP 2020

Матч прошёл 10 марта в Валенсии и завершился победой гостей со счетом 4:3. В апреле премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал УЕФА и президента организации словенца Александера Чеферина в распространении коронавируса в Европе, назвав матч между «Аталантой» и «Валенсией» «биологической бомбой».

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«Я почувствовал себя плохо за день до ответной игры с “Валенсией”, во время матча 10 марта мое состояние еще ухудшилось. Если вы посмотрите на фотографию, я выгляжу на скамейке не очень хорошо. Через пару дней я стал плохо спать, жара не было, но ощущалось будто температура была высокой», — цитирует 62-летнего Гасперини Football Italia.

Час разочарований
Что нас ждет после пандемии

«Каждые две минуты проезжает машина скорой помощи, так как рядом с тренировочным центром больница. Это как будто была зона боевых действий. Ночью я думал, что со мной будет, если я попаду в эту больницу? Я не могу туда идти сейчас, мне еще так много предстоит сделать. В каком-то смысле я так шутил с самим собой, чтобы поднять себе настроение, но, с другой стороны, я действительно об этом думал. Затем, в субботу, 14 марта, у меня была самая тяжелая тренировка за последние годы: час на беговой дорожке плюс 10 км пробега. Но я чувствовал себя замечательно», — добавил главный тренер «Аталанты».

По словам Гасперини, затем проявились первые симптомы коронавируса, но он не сдавал тест на наличие болезни. «На следующий день команда получила еду и дорогое шампанское от шеф-повара со звездой Мишлен, который был фанатом “Аталанты”. Я его попробовал и сказал: “Это вода?” Еда была на вкус как хлеб, я потерял ощущение вкуса. Когда я вернулся в Турин я социально дистанцировался от своей жены и детей. Поскольку у меня не было температуры, я не сдавал мазок, но 10 дней назад анализы подтвердили, что у меня был коронавирус. У меня есть антитела, но это не значит, что у меня теперь есть иммунитет», — отметил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса нового типа под названием COVID-19. В настоящее время в мире зафиксировано более 5,8 миллиона случаев заболевания коронавирусом, свыше 362 тысяч человек скончались.
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Валенсия
3:4
Первый тайм: 1:2
Аталанта
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала10.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесДжанпьеро Гасперини
Голы
Кевин Гамейро21′
Йосип Иличич3′
Кевин Гамейро(Ферран Торрес)51′
Йосип Иличич43′
Ферран Торрес(Даниэль Парехо)67′
Йосип Иличич71′
Йосип Иличич(Ремо Фройлер)82′
Составы команд
13Яспер Силлессен
57Марко Спортьелло
14Хосе Гайя
3Маттиа Кальдара
18Даниэль Васс
64′
6Хосе Луис Паломино
6Жоффре Кондогбья
58′
8Робин Гозенс
8Карлос Солер
19Берат Джимсити
10Даниэль Парехо
33Ханс Хатебур
9Кевин Гамейро
11Ремо Фройлер
85′
20Ферран Торрес
72Йосип Иличич
12Муктар Диакаби
42′45′
15Мартен де Рон
44′
7Гонсалу Гедеш
91Дуван Сапата
17Франсис Коклен
33′74′
88Марио Пашалич
83′
11Денис Черышев
5Адриен Тамез
19Морено Родриго
79′
10Алехандро Дарио Гомес
78′
25Алессандро Флоренци
18Руслан Малиновский
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)11
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
9Угловые2
14Фолы12
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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