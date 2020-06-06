«В одном ряду с Тотти и Джеррардом». Футболисты «Астаны» вошли в список «ветеранов» Лиги Европы
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) включил футболистов «Астаны» в список самых опытных игроков Лиги Европы.
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) включил футболистов «Астаны» в список самых опытных игроков Лиги Европы.
В список футболистов, сыгравших наибольшее количество матчей в Лиге Европы попали пять представителей «Астаны».
Главный еврокубковый ветеран астанчан — нынешний капитан команды Ненад Эрич, на счету у которого 46 игр в Лиге Европы. Столько же выступлений в Лиге Европы и у сербского защитника Антонио Рукавины, который ранее выступал за испанский «Вильярреал». По этому показателю они попали в один ряд с такими именитыми футболистами, как Франческо Тотти и Санти Касорла.
У Юрия Логвиненко на одну игру меньше, чем у вышеназванных игроков — 45. Он принимал участие в матчах Лиги Европы как за «Актобе», так и за «Астану», и даже отметился в этих встречах тремя голами.
44 матча и целых пять забитых мячей в Лиге Европы в «копилке» защитника Дмитрия Шомко. Столько же игр у Александра Ляказетта, Александра Кержакова, Андрея Ярмоленко и Фернандо Льоренте,
Замыкает этот список Евгений Постников с 42-мя матчами в Лиге Европы. Одну строчку с ним делят Стивен Джеррард, Роберто Баджо, Деннис Бергкамп, Самир Ханданович и Марек Гамшик.