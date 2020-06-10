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18:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Модель пообещала фанатам «горячий подарок» в случае победы «Челси» в ЛЧ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. «Мисс Бум Бум» Британии, бывшая модель Playboy и болельщица «Челси» Джессика Лопес пообещала попозировать голой, если клуб сможет победить в Лиге чемпионов.

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Источник: Instagram

Как пишет таблоид the Sun, девушка — преданный фанат команды Фрэнка Лэмпарда. На ее Instagram подписаны более 180 тысяч человек, которых она регулярно радует горячими снимками, в том числе в форме любимого клуба.

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В то же время издание отмечает, что шансы футбольного мира получит такой подарок от модели невелики, поскольку в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» проиграл «Баварии» в Лондоне со счетом 0:3 в 1/8 финала.

Ранее Лопес сделала аналогичное заявление, пообещав горячую фотосессию, если Лэмпард приведет клуб к золотым медалям в чемпионате. Сейчас «Челси» идет на 4-м месте, отставая от «Ливерпуля» на 34 очка.

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Помимо этого, девушка также знаменита снимками без одежды на фоне Вестминстерского дворца.

Сама Лопес родом из Бразилии. Она переехала в Британию и возобновила карьеру после того, как поборола страшный недуг — рак яичников. В 2019 году девушка представляла Соединенное Королевство на конкурсе «Мисс Бум Бум» и заняла третье место.

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