Модель пообещала фанатам «горячий подарок» в случае победы «Челси» в ЛЧ

Как пишет таблоид the Sun, девушка — преданный фанат команды Фрэнка Лэмпарда. На ее Instagram подписаны более 180 тысяч человек, которых она регулярно радует горячими снимками, в том числе в форме любимого клуба.
В то же время издание отмечает, что шансы футбольного мира получит такой подарок от модели невелики, поскольку в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Челси» проиграл «Баварии» в Лондоне со счетом 0:3 в 1/8 финала.
Ранее Лопес сделала аналогичное заявление, пообещав горячую фотосессию, если Лэмпард приведет клуб к золотым медалям в чемпионате. Сейчас «Челси» идет на 4-м месте, отставая от «Ливерпуля» на 34 очка.
Помимо этого, девушка также знаменита снимками без одежды на фоне Вестминстерского дворца.
Сама Лопес родом из Бразилии. Она переехала в Британию и возобновила карьеру после того, как поборола страшный недуг — рак яичников. В 2019 году девушка представляла Соединенное Королевство на конкурсе «Мисс Бум Бум» и заняла третье место.