Sky: финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесут на 2022 год

Источник: ИТАР-ТАСС

По его информации, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, в том числе финал турнира, который изначально должен был пройти в Стамбуле. Турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году, дата финала турнира в Санкт-Петербурге также сместится на один год — с 2021-го на 2022-й.

Также Sky Sports стали известны формат и дата возобновления Лиги чемпионов текущего сезона. Оставшаяся часть будет представлять собой мини-турнир. Четвертьфиналы пройдут 12—15 августа , полуфиналы — 18—19 августа , финальный матч состоится 23 августа. Все игры пройдут в Лиссабоне. В четвертьфинале и полуфинале команды сыграют по одному матчу.

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Решения должны быть утверждены 17 июня на заседании исполкома УЕФА.

Стамбул должен был принять финал 30 мая. В Турции зафиксировано более 178 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 4,8 тыс. человек скончались.