Sky: финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесут на 2022 год

По его информации, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, в том числе финал турнира, который изначально должен был пройти в Стамбуле. Турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году, дата финала турнира в Санкт-Петербурге также сместится на один год — с 2021-го на 2022-й.
Также Sky Sports стали известны формат и дата возобновления Лиги чемпионов текущего сезона. Оставшаяся часть будет представлять собой мини-турнир. Четвертьфиналы пройдут 12—15 августа, полуфиналы — 18—19 августа, финальный матч состоится 23 августа. Все игры пройдут в Лиссабоне. В четвертьфинале и полуфинале команды сыграют по одному матчу.
Решения должны быть утверждены 17 июня на заседании исполкома УЕФА.
Стамбул должен был принять финал 30 мая. В Турции зафиксировано более 178 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 4,8 тыс. человек скончались.
Санкт-Петербург получил право принять финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 в сентябре 2019 года. Решающая игра главного европейского клубного турнира была запланирована на май 2021 года. В начале лета 2021 года российский город примет четыре матча чемпионата Европы — три игры группового раунда и одну из встреч чевертьфинала турнира.