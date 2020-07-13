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13:59 (мск), источник: ТАСС

УЕФА принял к сведению решение CAS частично удовлетворить апелляцию «Манчестер Сити»

ТАСС, 13 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене двухлетнего отстранения английского «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Об этом говорится в заявлении УЕФА, опубликованном на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2020

Ранее CAS частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА. Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн, который был в итоге сокращен до €10 млн.

«УЕФА принял к сведению решение Спортивного арбитражного суда о сокращении санкций, наложенных на “Манчестер Сити” инстанцией УЕФА по финансовому контролю клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и финансового fair play, — говорится в заявлении. — CAS пришел к выводу, что не было предоставлено достаточно убедительных доказательств для подтверждения всех выводов CFBC по этому делу и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за предусмотренного регламентом УЕФА пятилетнего периода. За последние несколько лет финансовый fair play сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и Ассоциация европейских клубов сохраняют приверженность своим принципам».

«Манчестер Сити» обеспечил себе второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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