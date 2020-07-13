«Манчестер Сити» заявил, что приветствует решение CAS по смягчению санкций

Источник: AP 2020

CAS в понедельник вынес решение отменить первоначальные санкции к клубу, при этом признать «Манчестер Сити» виновным в нарушении регламента лицензирования клубов и назначить штраф в размере €10 млн, который клуб должен выплатить в течение 30 дней после решения суда. CAS отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков.

«Пока юристы “Манчестер Сити” еще не рассмотрели полное решение CAS, клуб приветствует вердикт суда в качестве подтверждения позиции клуба и доказательств, которые он смог предоставить», — говорится в заявлении «Манчестер Сити».

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.