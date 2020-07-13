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14:11 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» заявил, что приветствует решение CAS по смягчению санкций

ТАСС, 13 июля. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляцию клуба по делу о нарушении финансового fair play. Об этом сообщает пресс-служба «Манчестер Сити».

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Источник: AP 2020

CAS в понедельник вынес решение отменить первоначальные санкции к клубу, при этом признать «Манчестер Сити» виновным в нарушении регламента лицензирования клубов и назначить штраф в размере €10 млн, который клуб должен выплатить в течение 30 дней после решения суда. CAS отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков.

«Пока юристы “Манчестер Сити” еще не рассмотрели полное решение CAS, клуб приветствует вердикт суда в качестве подтверждения позиции клуба и доказательств, которые он смог предоставить», — говорится в заявлении «Манчестер Сити».

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового fair play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.

«Манчестер Сити» является шестикратным чемпионом Англии, завоевав четыре титула за последние восемь лет. Клуб доходил до полуфинала Лиги чемпионов (сезон-2015/16). В текущем розыгрыше «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала обыграл на выезде мадридский «Реал» (2:1). Ответный матч пройдет 7 августа.

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