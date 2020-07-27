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17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА будет проверять «Динамо» на соответствие FFP уже после старта ЛЕ

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Александр Рогулев. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разъяснили процесс проверки финансовой деятельности клубов-участников еврокубков, в частности московского «Динамо», на предмет соответствия финансовому fair play (FFP).

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Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что организация направила в УЕФА информацию по получению российскими клубами, в том числе «Динамо», соответствующей лицензии. «Динамо» в сезоне-2019/20 заняло шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевало право участия в Лиге Европы. Летом 2015 года «Динамо» было отстранено от участия в еврокубках за нарушение правил финансового fair play. В 2017 году Евгений Муравьев, занимавший пост генерального директора «Динамо», сообщал РИА Новости, что все финансовые проблемы, все вопросы по финансовому fair play с УЕФА закрыты.

«Компетентным органом, владеющим информацией о финансовой деятельности того или иного клуба, является РФС, который занимался выдачей лицензии российским клубам, играющим в соревнованиях под эгидой УЕФА. Как только администрация УЕФА примет клубы в розыгрыш Лиги Европы, начнется их оценка на предмет соответствия требованиям FFP. Это будет выполнено в течение сезона-2020/21», — говорится в ответе пресс-службы УЕФА на запрос РИА Новости.

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