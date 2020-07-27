УЕФА будет проверять «Динамо» на соответствие FFP уже после старта ЛЕ

Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что организация направила в УЕФА информацию по получению российскими клубами, в том числе «Динамо», соответствующей лицензии. «Динамо» в сезоне-2019/20 заняло шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и завоевало право участия в Лиге Европы. Летом 2015 года «Динамо» было отстранено от участия в еврокубках за нарушение правил финансового fair play. В 2017 году Евгений Муравьев, занимавший пост генерального директора «Динамо», сообщал РИА Новости, что все финансовые проблемы, все вопросы по финансовому fair play с УЕФА закрыты.