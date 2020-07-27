УЕФА будет проверять «Динамо» на соответствие FFP уже после старта ЛЕ
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Александр Рогулев. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разъяснили процесс проверки финансовой деятельности
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Александр Рогулев. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разъяснили процесс проверки финансовой деятельности
Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев заявил, что организация направила в УЕФА информацию по получению российскими клубами, в том числе «Динамо», соответствующей лицензии. «Динамо» в сезоне-2019/20 заняло шестое место в Российской
«Компетентным органом, владеющим информацией о финансовой деятельности того или иного клуба, является РФС, который занимался выдачей лицензии российским клубам, играющим в соревнованиях под эгидой УЕФА. Как только администрация УЕФА примет клубы в розыгрыш Лиги Европы, начнется их оценка на предмет соответствия требованиям FFP. Это будет выполнено в течение сезона-2020/21», — говорится в ответе