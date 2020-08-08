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15:27 (мск), источник: Газета.Ру

Сарри объяснил вылет из Лиги чемпионов «проклятием»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о вылете команды из Лиги чемпионов после победы над «Лионом» в ответном матче 1/8 финала против «Лиона».

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Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, однако по сумме двух матчей дальше прошел французский клуб.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если бы существовала турнирная таблица Лиги чемпионов, мы были бы на первом или втором месте. Вместо этого мы выбыли. Вот почему мне невероятно грустно. Это заставляет меня понять, что в этом турнире “Ювентус” проклят», — цитирует Сарри Goal.

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