Сарри объяснил вылет из Лиги чемпионов «проклятием»

Встреча, прошедшая в Турине , завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, однако по сумме двух матчей дальше прошел французский клуб.

«Если бы существовала турнирная таблица Лиги чемпионов, мы были бы на первом или втором месте. Вместо этого мы выбыли. Вот почему мне невероятно грустно. Это заставляет меня понять, что в этом турнире “Ювентус” проклят», — цитирует Сарри Goal.