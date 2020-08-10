«Ордабасы» узнал соперника в первом раунде Лиги Европы

По итогам жеребьевки в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне бронзовому призеру чемпионата Казахстана достался румынский «Ботошани», который занял четвертое место в своей лиге. Победитель будет определятся по итогам одной игры.

Матчи пройдет 27 августа в Румынии без зрителей. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Игры могут переноситься на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.



В еврокубках «Ордабасы» дебютировал в 2013 году и играл только в ЛЕ. За предыдущие пять розыгрышей шымкентцы трижды вылетали в первом раунде и дважды выходили во второй — в 2013-м и 2019-м.



Вместе с «Ордабасы» соперника в первом раунде ЛЕ узнал «Кайрат». Со второго раунда ЛЕ стартует «Кайсар» — соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.