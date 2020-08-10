«Ордабасы» узнал соперника в первом раунде Лиги Европы
Шымкентский «Ордабасы» узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский «Ордабасы» узнал соперника по первому раунду квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
По итогам жеребьевки в
Матчи пройдет 27 августа в Румынии без зрителей. При необходимости будет назначено дополнительное время и проведена серия пенальти. Игры могут переноситься на нейтральное поле
В еврокубках «Ордабасы» дебютировал в 2013 году и играл только в ЛЕ. За предыдущие пять розыгрышей шымкентцы трижды вылетали в первом раунде и дважды выходили во второй — в 2013-м и 2019-м.
Вместе с «Ордабасы» соперника в первом раунде ЛЕ узнал «Кайрат». Со второго раунда ЛЕ стартует «Кайсар» — соперник обладателя Кубка Казахстана-2019 станет известен 31 августа, а сам матч кызылординцы проведут 17 сентября.