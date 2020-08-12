В «Астане» сделали заявление по вылету на матч Лиги чемпионов в охваченную беспорядками Беларусь
Игра намечена на 18 августа.
Игра намечена на 18 августа.
Футболисты «Астаны» готовы лететь в Брест на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного «Динамо», несмотря на беспорядки в Беларуси.
«Завтра, 13 августа, вся команда сдает
По регламенту УЕФА команда обязана пройти обязательное
Матч «Динамо» — «Астана» пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени
Отметим, что в Бресте уже несколько дней не прекращаются протесты, сопровождающиеся массовыми стычками граждан с ОМОНом и беспорядками. Многие улицы оцеплены, местами движение перекрыто.