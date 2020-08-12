В «Астане» сделали заявление по вылету на матч Лиги чемпионов в охваченную беспорядками Беларусь

Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Астаны» готовы лететь в Брест на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против местного «Динамо», несмотря на беспорядки в Беларуси.

«Завтра, 13 августа, вся команда сдает ПЦР-тесты и будет готовиться к вылету. Просить о переносе места проведения матча мы не можем — за это отвечает УЕФА. Раз игру не переносят, значит, Беларусь смогла убедить УЕФА в том, что матч пройдет в безопасности», — рассказали Sputnik.kz в пресс-службе столичного клуба.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

По регламенту УЕФА команда обязана пройти обязательное ПЦР-тестирование за два дня до вылета на игру. По прилете возможно повторное тестирование — это зависит от законодательства принимающей стороны. Насколько известно, Беларусь таких требований не выдвигает.

Матч «Динамо» — «Астана» пройдет в ночь с 18 на 19 августа и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Победитель будет определяться по итогам одного матча. При ничейном результате назначат дополнительное время или серию пенальти.