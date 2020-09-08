«Аталанта» получила разрешение играть на домашнем стадионе в Лиге чемпионов
«Аталанта» на официальном сайте сообщила, что комиссия УЕФА дала разрешение проводить матчи Лиги чемпионов-2020/21 на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум».
«Аталанта» на официальном сайте сообщила, что комиссия УЕФА дала разрешение проводить матчи Лиги чемпионов-2020/21 на домашнем стадионе «Гевисс Стэдиум».
Инспекция подчеркнула необходимость проведения дополнительных работ, которые будут проводиться в ближайшие недели, после которых «Аталанта» сможет проводить матчи Лиги чемпионов на домашнем стадионе.
В минувшем сезоне Лиги чемпионов итальянский клуб выступал в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и дошел до четвертьфинала.