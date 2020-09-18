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12:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Румынский ФКСБ в серии пенальти обыграл сербскую команду «Бачка-Топола» в матче второго отборочного раунда Лиги Европы.

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Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1). Автоголом отметился игрок хозяев Боян Балаж (90+3). В составе сербской команды с поля были удалены Даян Поневич (44) и Владимир Силаджи (103).

В серии пенальти удачливее оказались гости — 5:4.

В следующем раунде отбора ФКСБ сыграет с чешским «Слованом» (Либерец).

Результаты других матчей дня:

«Мура» (Словения) — «Орхус» (Дания) — 3:0,

«Викинг» (Норвегия) — «Абердин» (Шотландия) — 0:2,

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Мотеруэлл» (Шотландия) — 2:2 (в серии пенальти — 0:3),

«Дунайска-Стреда» (Словакия) — «Яблонец» (Чехия) — 5:3 (после дополнительного времени),

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Флориана» (Мальта) — 0:1,

«Осиек» (Хорватия) — «Базель» (Швейцария) — 1:2,

«Серветт» (Швейцария) — «Реймс» (Франция) — 0:1,

«Гонвед» (Венгрия) — «Мальме» (Швеция) — 0:2.

Бачка-Топола
6:6
По пенальти: 4:5Основное время: 4:4 (2:1)
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