Клуб из украинского села прошёл дальше «Динамо». Главные сенсации ЛЕ

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«Динамо», выйдя в еврокубки впервые за долгое время, не смогло уйти дальше второго этапа, поэтому в третьем квалификационном раунде, который начнётся 23 сентября, переживать будем только за «Ростов». Ну, или за один из небольших клубов, которым всё же удалось пройти дальше.

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«Колос» Ковалёвка

— Украинский клуб из села Ковалёвка, в котором проживает около 1700 человек, на выезде обыграл греческий «Арис» (2:1).

— Их состав transfermarkt оценивает суммарно в 9 млн евро. Бюджет клуба, по разной информации, составляет около 5 млн евро.

— Клуб был основан в 2012 году семьёй Засух, занимающейся аграрным бизнесом (раньше муж и жена работали на разных политических должностях). В свой дебютный сезон в Премьер-лиге Украины завоевал право выступать в ЛЕ.

— «Колос» — клуб из самого малочисленного населёного пункта в истории УПЛ. При этом домашний стадион команды после реконструкции вмещает 5000 зрителей — это больше, чем жителей в селе.

— В составе команды есть всего два иностранца — исландец Арни Вильхамссон и сенегалец Мамаду Данфа. Также за «Колос» с недавнего времени выступает Евгений Селезнёв.

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«Флориана»

— Клуб со звучным названием из мальтийского города, население которого чуть превышает две тысячи человек, прошёл «Линфилд», североирландский клуб из Белфаста.

— «Флориана» 26 раз становилась чемпионом Мальты и 19 раз брала Кубок страны. В еврокубки проходила более 20 раз, но каждый раз путь в Европу заканчивался после второго раунда. К слову, клубу в этом году исполнилось 126 лет.

— «Флориане» уже принадлежат несколько национальных рекордов, один из которых — 10 оформленных дублей.

— За мальтийский клуб играл россиянин Виктор Злыдарев: он перебрался на Мальту из второй команды ульяновской «Волги», но задержался всего на год.

«Арарат-Армения»

— Клуб основан в 2017 году бывшим президентом федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. Команду тогда собрали из выпускников Ереванской футбольной академии и игроков «Пюника». Спустя некоторое время клуб переименовали из «Аван Академии» в «Арарат Москва».

— В России при этом создали одноимённый клуб, за который играли Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко, а тренером был Александр Григорян. Но проект, в который вкладывали деньги, исчез за год: президент клуба Валерий Оганесян снялся с должности и улетел в Грузию, сказав, что больше не может работать из-за проблем с нервами, при этом вице-президент утверждал, что руководитель прихватил с собой ещё и 20 млн рублей со счётов команды.

В итоге клуб объединился с армянским «Арарат Москва», и уже под названием «Арарат Армения» начал выступление в Премьер-лиге.

— В сезоне-2018/2019 клуб выиграл чемпионат Армении и Суперкубок страны. В прошлом сезоне «Арарат Армения» снова взял золото.

КуПС

— Клуб является рекордсменом Финляндии по наибольшему количеству сезонов, проведённых подряд в высшем дивизионе — с 1949 года по 1992.

— Стадион КуПС вмещает всего 5000 зрителей, при этом сидячих мест всего 2700.

— Клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии, но в XXI веке только однажды.

«Локомотив» Тбилиси

— Команда с самым низким рейтингом среди оставшихся участников ЛЕ — 1,150.

— Победа над «Динамо» — четвёртая победа в истории клуба в еврокубках. При чём две из них — в этом розыгрыше.

— Рыночная стоимость команды — 3,83 млн евро.

— Клуб посвятил победу над «Динамо» «героям, борющимся за единство страны», а грузинский депутат назвал поражение московского клуба «местью за всё: за аннексию, за признание оккупированных территорий».

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«Будё-Глимт»

— Клуб ни разу за свою 104-летнюю историю не выигрывал чемпионат Норвегии, но семь раз попадал в еврокубки. Правда, дальше 2-го квалификационного раунда ещё ни разу не проходил — до этого сезона.

ФКСБ

— До 2017 года клуб выступал под названием «Стяуа», а до 1998 года принадлежал Министерству обороны. В начале 2000-х клуб приобрёл бизнесмен, который решил вопрос с накопившимися долгами клуба, просто ликвидировав одно юрлицо и создав новое, с тем же названием и эмблемой. Министерству обороны такой поворот не понравился, поэтому в 2014 году на клуб подали в суд, призывая отобрать историческое название, логотип и трофеи. Спустя пять лет ФКСБ остался без 47 трофеев, завоёванных до 2003 года, — они ушли в счёт клуба «Стяуа» из четвёртого дивизиона.

— Получается, что по закону у ФКСБ 5 чемпионств, 7 серебряных медалей, одна бронза, три кубка Румынии, два Суперкубка и два Кубка Румынской лиги.