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00:07 (мск), источник: ТАСС

«Милан» обыграл «Будё-Глимт» и вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 24 сентября. Итальянский футбольный клуб «Милан» обыграл норвежский «Будё-Глимт» в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

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Источник: AFP 2020

У победителей дублем отметился Хакан Чалханоглу (16-я и 50-я минуты), один мяч на счету дебютировавшего в еврокубках 18-летнего нападающего Лоренцо Коломбо (32). В составе проигравших отличились Каспер Юнкер (15) и Йенс Хауге (55). У норвежской команды место в воротах занимал российский голкипер Никита Хайкин. Он выступает за клуб с 2019 года, на его счету также два матча в составе сборной России среди футболистов не старше 21 лет.

Милан (Милан)

В плей-офф квалификации «Милан» сыграет с португальским «Риу Аве», который ранее в серии пенальти переиграл турецкий «Бешикташ».

Результаты других матчей игрового дня.

  • «Стандард» (Бельгия) — «Войводина» (Сербия) — 2:1;.
  • «Базель» (Швейцария) — «Анортосис» (Кипр) — 3:2;.
  • ЛАСК (Австрия) — ДАК 1904 (Словакия) — 7:0;.
  • «Легия» (Польша) — «Дрита» (Косово) — 2:0;.
  • «Санкт-Галлен» (Швейцария) — АЕК (Греция) — 0:1,
  • АПОЭЛ (Кипр) — «Зриньски Мостар» (Босния и Герцеговина) — 2:2, 4:2 — по пен.
  • «Шериф» (Молдавия) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:1, 3:5 — по пен.
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3:2
Первый тайм: 2:1
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