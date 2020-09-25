«Милан» обыграл «Будё-Глимт» и вышел в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы

У победителей дублем отметился Хакан Чалханоглу (16-я и 50-я минуты), один мяч на счету дебютировавшего в еврокубках 18-летнего нападающего Лоренцо Коломбо (32). В составе проигравших отличились Каспер Юнкер (15) и Йенс Хауге (55). У норвежской команды место в воротах занимал российский голкипер Никита Хайкин. Он выступает за клуб с 2019 года, на его счету также два матча в составе сборной России среди футболистов не старше 21 лет.