Шаг до цели: «Краснодар» сыграет с ПАОКом за место в групповом этапе ЛЧ

Источник: РИА "Новости"

Первая встреча прошла в Краснодаре 22 сентября и завершилась победой российской команды со счетом 2:1. На гол хавбека гостей Димитриса Пелкаса «Краснодар» ответил двумя точными ударами полузащитников Виктора Классона (39, с пенальти) и Реми Кабелла (70). На 6-й минуте Пелкас не реализовал одиннадцатиметровый удар.

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Иллюзорное преимущество

«Краснодар» за свою недолгую историю пока не играл в групповом этапе главного еврокубка. Год назад российский клуб уже играл в раунде плей-офф Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч уступил греческому «Олимпиакосу». Победа в первой встрече над другой командой Греции сняла далеко не все вопросы — гол в гостях дает ПАОКу небольшое преимущество перед ответной игрой.

ПАОК — это очень жесткая команда, сильно организованная. Смотрел их игры с «Бенфикой», краснодарцам на выезде будет тяжело. В ответной встрече нужно играть на результат. Больше внимания необходимо уделить обороне. Андрей Тихонов бывший полузащитник московского «Спартака»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев отметил, что предстоящий матч станет для «быков» судьбоносным. «Возможно, “Краснодару” в ответной встрече будет немножко проще, потому что ПАОК даст пространство, а вот здесь индивидуальные качества российской команды очень высокие для реализации этой свободы. Есть тенденция, что “Краснодар” всегда смазывает концовку чемпионата России. Команда топчется на одном месте на протяжении долгого времени, уже пора брать какие-то титулы. И ответный матч с ПАОКом будет для “Краснодара” судьбоносным. Если команда не пройдет в группу Лиги чемпионов, то это будет неудачным выступлением», — подчеркнул специалист в беседе с РИА Новости.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 30.09.2020, 22:00 ПАОК - Краснодар -

Также Ташуев обратил внимание на разницу футбола в еврокубках и национальном первенстве. «В чемпионате России команды обычно выстраиваются низко, тогда “Краснодар” чувствует себя комфортно, потому что вся борьба начинается на подступах к штрафной, а ПАОК навязывал жесткую борьбу уже в середине поля. И “Краснодару” нужно было время на адаптацию, шли переключения на другие скорости. И мышечная травма Вандерсона только подтверждает, что мышцы не готовы к таким скоростям на протяжении долгого времени», — заметил он.

Вандерсон под вопросом

Перед очной встречей «Краснодар» и ПАОК провели матчи в своих национальных первенствах. «Быки» сыграли вничью с «Сочи» со счетом 1:1, а ПАОК потерял очки во встрече с «Волосом». Из-за травм грекам не помогут защитники Родриго и Лео Матос, а также полузащитник Дуглас, под вопросом участие хавбека Диего Бисесвара и форварда Кароля Свидерски. «Краснодар» же из-за повреждений не сможет рассчитывать на форварда Ари, также существует вероятность, что игру пропустит вингер Вандерсон.

Ари будет готов после паузы на матчи сборных. Пока неизвестно, сможет ли сыграть Вандерсон в ответной игре с ПАОКом. Скажем так, шансы 40 на 60. Все станет ясно в понедельник. Тогда же его ждет дополнительное обследование. Небольшая положительная динамика есть, но травма достаточно серьезная. Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара»

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра заявил об отсутствии фаворита в предстоящем матче. «Когда мы говорим о двух командах, таких как мы и “Краснодар”, вы не можете сказать, что одна является фаворитом. Каждая команда имеет свои сильные стороны. Наша цель остается прежней. Каждый игрок должен думать только об игре и ни о чем другом. Мы должны думать о пути, который мы проделали с самого начала. Мы должны продолжать работать с той же самоотдачей», — цитирует Феррейру сайт УЕФА.