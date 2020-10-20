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17:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: «Ливерпуль» и «МЮ» могут стать участниками Европейской премьер-лиги

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут войти в состав участников нового европейского футбольного турнира, организация которого проходит при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

По информации издания, в настоящее время ведутся переговоры о выделении средств на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов для создания турнира, который может получить название «Европейская премьер-лига». Утверждается, что более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании выразили свое желание стать членами-основателями лиги. Предварительной датой начала соревнований называется 2022 год.

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В материале говорится, что ФИФА принимала участие в разработке формата турнира, который, как ожидается, будет включать до 18 команд, а его матчи будут интегрированы в регулярный европейский сезон. Команды, занявшие первые места в лиге, пройдут в плей-офф, а призовой фонд турнира будет составлять сотни миллионов фунтов стерлингов.

Один из деятелей футбольной индустрии заявил, что официальное объявление о планах по организации турнира возможно произойдет в конце октября. По его словам, это может стать «потенциально самым важным событием в мировом клубном футболе за последние десятилетия».

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