СМИ: «Ливерпуль» и «МЮ» могут стать участниками Европейской премьер-лиги

По информации издания, в настоящее время ведутся переговоры о выделении средств на сумму 4,6 миллиарда фунтов стерлингов для создания турнира, который может получить название «Европейская премьер-лига». Утверждается, что более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании выразили свое желание стать членами-основателями лиги. Предварительной датой начала соревнований называется 2022 год.

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В материале говорится, что ФИФА принимала участие в разработке формата турнира, который, как ожидается, будет включать до 18 команд, а его матчи будут интегрированы в регулярный европейский сезон. Команды, занявшие первые места в лиге, пройдут в плей-офф, а призовой фонд турнира будет составлять сотни миллионов фунтов стерлингов.