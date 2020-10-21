Рекорды Месси, вдохновение Фати, новая победа Сульшера в Париже

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Беззащитный Дортмунд

Группа F. «Лацио» — «Боруссия» Д — 3:1 (Иммобиле, 6. Хитц, 23, в свои ворота. Акпа-Акпро, 76 — Холанн, 71)

У дортумундцев потрясающая атака и россыпь молодых талантов. Например, Белингем, который стал самым юным англичанином, попавшим в стартовый состав в Лиге чемпионов в 17 лет и 113 дней. Однако у «шмелей» травмированы сразу несколько защитников, а вынужденно играющий в бундеслиге в обороне Эмре Джан отбывает дисквалификацию. Эти проблемы довольно быстро обнажил гол Иммобиле. Интересно, что прошлый раз в Лиге чемпионов Чиро отличался шесть лет назад — еще в Дортмунде, где у него, мягко говоря, не сложилось.

И этим дело не ограничилось. Если грубую ошибку Хуммельса исправил закрепившийся в воротах Хитц, то потом немецкая оборона дрогнула при подаче углового, а единственный шанс в атаке гости упустили. Да, потом Холанн все же забил свой дежурный гол, но практически сразу Иммобиле выдал результативную передачу и обеспечил «Лацио» комфортную концовку.

Засуха на «Стэмфорд Бридж»

Группа Е. «Челси» — «Севилья» — 0:0

Если брать исключительно имена, то синие были фаворитами. Но скорее в перспективе, когда Френк Лэмпард выстроит игру. Андалусийцы, в свою очередь, уже стали системно устоявшейся командой. Даже «Баварии» пришлось помучиться с подопечными Хулена Лопетеги в игре за европейский Суперкубок. Так что и «Челси» не стал исключением, а в безголевом первом тайме ближе к успеху все-таки были гости. Во второй же половине не было ни забитых мячей, ни моментов. Самая скучная ничья вечера, которую вряд ли кто вспомнит уже завтра.

И снова Рэшфорд!

Группа Н. «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (Марсьяль, 55, в свои ворота — Бруну Фернандеш, 23, с пенальти. Рэшфорд, 87)

Ставшую легендарной прошлогоднюю победу «МЮ» на «Парк де Пренс» забыть невозможно. Именно тогда в Англии посчитали, что Уле Гуннар Сульшер — волшебник. В этот раз англичанам поначалу пришлось больше защищаться, но они получили шанс, когда Марсьяля сбили в штрафной. Бруну Фернандеш, смазавший на днях первый 11-метровый в карьере, снова допустил осечку, смешно подпрыгнув перед ударом. Однако Кейлор Навас до удара сдвинулся с линии ворот, ВАР это из внимания не упустил, и вторую попытку португалец уже использовал.

В противоположных воротах чудеса творил Де Хеа, однако против срезки от головы Марсьяля и он оказался бессилен. Концовка же получилась сверхзрелищной: атакой отвечали на атаку, а центра поля словно не существовало. В итоге, как и в марте 2019-го, все решил Рэшфорд. Тогда Маркус реализовал пенальти на 4-й добавленной минуте. Сейчас — забил дальним ударом рикошетом от штанги и заставил недавнего финалиста проиграть в групповом раунде впервые за 16 лет.

«Лейпциг» — «Истанбул ББ» — 2:0 (Анхелиньо, 16, 20)

Если говорить о турецком новичке турнира, то благодаря ему Стамбул вошел в историю турнира. Это единственный город, который в групповом раунде представляли четыре клуба. На поле же господствовали полуфиналисты предыдущего розыгрыша. Особенно хорош был защитник Анхелиньо, сделавший дубль за четыре минуты и впервые в карьере забивший в трех матчах подряд. Впечатлило, какой рывок он совершил под заброс Кампля и, оказавшись на позиции центрфорварда, классно пробил с разворота. Странно, что Луис Энрике еще не приглашал 23-летнего Анхелиньо в сборную Испании.

Вечер 17-летних на «Камп Ноу»

Группа G. «Барселона» — «Ференцварош» — 5:1 (Месси, 27, с пенальти. Ансу Фати, 42. Филиппе Коутинью, 52. Педри, 79. Дембеле, 89 — Харатин, 70, с пенальти)

Когда стали известны результаты жеребьевки, многие вспомнили, как Сергей Ребров забивал и побеждал на «Камп Ноу» с киевским «Динамо». Понятно, что в нынешнем «Ференцвароше» и близко нет игроков уровня своего наставника и, тем более, Андрея Шевченко, однако венгры не тушевались. Забили из офсайда, попали в перекладину… Только после этого Месси нарвался в штрафной на ногу защитника и реализовал пенальти. Это 16-й подряд розыгрыш Лиги чемпионов, в котором Лео посылает мяч в сетку, и 17-й турнир с его участием. Оба достижения — абсолютные рекорды. Как и 36 команд, чьи ворота аргентинец поражал.

Данное событие словно раскрепостило «Барселону», и к перерыву она соорудила красивейший гол. Даже сложно сказать, что смотрелось эффектнее: забегание и удар с лета Фати, или заброс за спины защитникам в исполнении де Йонга?

Очевиден же только факт: Фати — первый игрок, который забил два мяча в главном еврокубке, не достигнув 18 лет. День рождения у него 31 октября, так что это не предел. Да еще при таком мастерстве и хладнокровии! Пас пяткой, который юноша отдал Фелиппе Коутинью, стал одним из самых ярких моментов вечера.

И еще интересный момент случился в карьере Роналда Кумана. В качестве главного тренера голландец вывел на лигочемпионский матч уже шестую команду. Наставник сине-гранатовых сравнялся с Жозе Моуринью, Рафой Бенитесом и Клаудио Раньери, а больше — только у Карло Анчелотти.

Настроение Куману могло подпортить только удаление Пике, однако позитива все равно больше. У Дембеле гол плюс пас, у 17-летнего Педри — первый мяч за основной состав «Барсы», и, конечно, у всех отличное настроение перед класико.

«Динамо» К — «Ювентус» — 0:2 (Мората, 46, 84)

Помнится, в процессе поиска туринцами нового центрфорварда, упоминалось много звонких фамилий. Ждали Луиса Суареса или Джеко, а в итоге «Старая синьора» вернула Морату. Тогда Андреа Пирло уверял, что это именно тот нападающий, который нужен команде, и в Киеве испанец помог наставнику туринцев переиграть одного из своих учителей — Мирчу Луческу. Кроме Пирло свой первый выездной матч Лиги чемпионов во главе «Юве» выигрывали только великие — Марчелло Липпи и Фабио Капелло.

Для Мораты же это первый дубль в Лиге чемпионов, что особенно актуально во время карантина Криштиану Роналду. В первой голевой атаке, когда форварл «Юве» отличился на добивании, классно сыграл Рэмси. Символично, что в этот день он стал третьим — после Гиггза и Бэйла — валлийцем, который сыграл 50 матчей в главном еврокубке.

Что до Луческу, то теперь он официально старейший тренером, который вывел команду на матч группового раунда. Раньше рекордом владел 73-летний на тот момент Юпп Хайнкесс. Во вторник румынскому специалисту было 75 лет и 84 дня, и планка его достижения должна подняться еще пять раз.