«Сафонов может стать одним из сильнейших вратарей Европы». Взгляд из Англии на матч «Краснодар» — «Челси»

— Есть ли шансы у «Краснодара»? — вопрос Брэдли.
— Я почти уверен, что «Челси» летит в Россию за тремя очками. Имею в виду, что синие даже не рассматривают другие исходы. В Англии о «Краснодаре» знают ничтожно мало, и поэтому лондонцев может ждать сюрприз.
— В чем же зацепка для «Краснодара»?
— Все просто: нужно просто концентрироваться на собственных сильных сторонах и предложить «Челси» свою обычную игру. Не стоит ничего изобретать, так как это может плохо кончиться — «Краснодар» слишком малоопытен для
— Какие у «Челси» сейчас слабые стороны? Кажется, после покупки вратаря Менди уязвимых мест нет.
— Они есть у всех команд, даже у «Баварии». В случае с «Челси» — это оборона. В последних двух матчах с «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» синие сыграли на ноль, но это стечение обстоятельств. Лондонцы все еще пропускают много глупых мячей. Может быть, новый голкипер снизит их количество, но он не способен улучшить качество исполнителей в защите. Со временем «Челси» превратится в одну из лучших атакующих команд в Европе, ведь клуб отлично усилился: пришли Вернер, Хаверц, Зиех. Но я не вижу, за счет чего синие прибавят в оборонительной игре. Индивидуальных ошибок все еще достаточно, и так продлится весь сезон.
— Вы сказали, что в Англии мало знают о «Краснодаре». Это не скажется на настрое? Может ли быть недооценка соперника?
— На мой взгляд, в Лиге чемпионов такому не место. А я в большей степени говорил о болельщиках. Уверен, тренерский штаб «Челси» отлично осведомлен, кто и как выглядит в «Краснодаре».
— Кого лондонцам стоит опасаться больше остальных?
— Первым в голову приходит фамилия Маркуса Берга, о котором прекрасно знают в Европе. В английской
— Что в целом думаете о перспективах «быков» в борьбе за место в 1/8 финала?
— Придется очень сложно. «Краснодар» — дебютант, попал в групповой турнир через отбор, а в российской
— А как насчет «Челси»? Из группы синие выйдут, но как далеко пройдут?
— Да, вряд ли «Челси» остановится на групповом этапе, это стало бы крупным разочарованием. Как далеко пройдет? Вряд ли лондонцы доберутся до финала Лиги чемпионов с такой хлипкой обороной, но атака точно развлечет публику не только осенью, но и в
Гоша Чернов