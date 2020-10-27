«Сафонов может стать одним из сильнейших вратарей Европы». Взгляд из Англии на матч «Краснодар» — «Челси»

— Есть ли шансы у «Краснодара»? — вопрос Брэдли.

— Я почти уверен, что «Челси» летит в Россию за тремя очками. Имею в виду, что синие даже не рассматривают другие исходы. В Англии о «Краснодаре» знают ничтожно мало, и поэтому лондонцев может ждать сюрприз. Я-то слежу за российской премьер-лигой и в курсе, что «Краснодар» — это стремительно растущая команда. Да, на бумаге она выглядит аутсайдером и с большей вероятностью уступит, чем победит. Но не удивлюсь, если «Челси» потеряет очки.

— В чем же зацепка для «Краснодара»?

— Все просто: нужно просто концентрироваться на собственных сильных сторонах и предложить «Челси» свою обычную игру. Не стоит ничего изобретать, так как это может плохо кончиться — «Краснодар» слишком малоопытен для каких-то тактических трюков, а в соперниках у него будет один из самых известных клубов Европы. Думаю, в пользу привычного атакующего стиля «Краснодара» говорит и тот факт, что «Челси» любит действовать открыто. С «автобусом» или без него, но «быки» наверняка пропустят, а значит лучше попробовать действовать на встречных курсах, где больше шансов забить самим.

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— Какие у «Челси» сейчас слабые стороны? Кажется, после покупки вратаря Менди уязвимых мест нет.

— Они есть у всех команд, даже у «Баварии». В случае с «Челси» — это оборона. В последних двух матчах с «Севильей» и «Манчестер Юнайтед» синие сыграли на ноль, но это стечение обстоятельств. Лондонцы все еще пропускают много глупых мячей. Может быть, новый голкипер снизит их количество, но он не способен улучшить качество исполнителей в защите. Со временем «Челси» превратится в одну из лучших атакующих команд в Европе, ведь клуб отлично усилился: пришли Вернер, Хаверц, Зиех. Но я не вижу, за счет чего синие прибавят в оборонительной игре. Индивидуальных ошибок все еще достаточно, и так продлится весь сезон.

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— Вы сказали, что в Англии мало знают о «Краснодаре». Это не скажется на настрое? Может ли быть недооценка соперника?

— На мой взгляд, в Лиге чемпионов такому не место. А я в большей степени говорил о болельщиках. Уверен, тренерский штаб «Челси» отлично осведомлен, кто и как выглядит в «Краснодаре».

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— Кого лондонцам стоит опасаться больше остальных?

— Первым в голову приходит фамилия Маркуса Берга, о котором прекрасно знают в Европе. В английской премьер-лиге он не выступал, но сборная Швеции всегда на виду. Из других футболистов атаки выделю Вандерсона и Классона — было бы здорово, если бы они вышли в основном составе. Верю, что проявит себя Сафонов. Мне очень нравится его игра, он может стать одним из сильнейших вратарей Европы, но о величине таланта на Западе обычно узнают именно из матчей Лиги чемпионов, а не РПЛ. Еще одно важное звено для «Краснодара» — Олссон. В клубе угадали с его покупкой. В общем, у российской команды прекрасный состав, и очень жаль, что всех лучших в основе выпустить не получится.

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 Группа E, 28.10.2020, 20:55 Краснодар - Челси -

— Что в целом думаете о перспективах «быков» в борьбе за место в 1/8 финала?

— Придется очень сложно. «Краснодар» — дебютант, попал в групповой турнир через отбор, а в российской премьер-лиге он не лидер. Группа трудная, но матч с «Ренном» показал, что команда готова бороться. Нет ничего невозможного, тем более, «Краснодар» уже не первый сезон играет в еврокубках. Несомненно, Лига чемпионов — это другой уровень, но в таких матчах и приходит опыт.

— А как насчет «Челси»? Из группы синие выйдут, но как далеко пройдут?

— Да, вряд ли «Челси» остановится на групповом этапе, это стало бы крупным разочарованием. Как далеко пройдет? Вряд ли лондонцы доберутся до финала Лиги чемпионов с такой хлипкой обороной, но атака точно развлечет публику не только осенью, но и в плей-офф.