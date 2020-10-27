В шаге от чуда: «Локомотив» упустил ничью в матче ЛЧ с «Баварией»
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Игра прошла в Москве во вторник и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В составе «Баварии» точными ударами отметились Леон Горецка (13-я минута) и Йозуа Киммих (79). У «Локомотива» забил Антон Миранчук (70).
«Бавария» является фаворитом не только группы А, где, помимо «Локомотива», играют испанский «Атлетико» и австрийский «Зальцбург», но и всей Лиги чемпионов. Немецкий
«Локомотив» же перед встречей с «Баварией» сенсационно уступил волгоградскому «Ротору» в чемпионате России (1:2), чем вызвал новую волну скепсиса в свой адрес. Казалось, что ничего, кроме разгрома, столичную команду не ждёт.
Прямо перед стартовым свистком из стана «Локомотива» пришли плохие вести — на разминке травму получил хавбек Станислав Магкеев, в стартовом составе его заменил Даниил Куликов. Однако внеплановая рокировка не сказалась на планах хозяев.
С самого начала первого тайма «Локомотив», несмотря на статус явного аутсайдера, взял мяч под контроль и провёл несколько атак. В одной из них нападающий Федор Смолов должен был забивать: хавбек Антон Миранчук кроссом с фланга отрезал защитников соперника, заигравшихся в искусственный офсайд, и направил мяч прямо в голову форварду, но тот угодил прямо в голкипера Мануэля Нойера. Спустя всего несколько минут гости показали, как нужно реализовывать моменты: хавбек Горецка завершил красивую многоходовку ударом головой — 0:1.
Игра после этого успокоилась, мюнхенцы спокойно контролировали мяч, не давали «Локомотиву» проводить быстрые контратаки и изредка беспокоили защиту москвичей. В одной из таких атак должен был забивать полузащитник Кингсли Коман, но вместо угла ворот угодил в штангу. Железнодорожники же впереди не могли наладить комбинационный футбол, казалось, что Смолов никак не может найти взаимопонимание с Зе Луишем.
Вторая половина встречи началась с планомерных, но академичных атак гостей. Было заметно, что «Бавария» играла не на полную мощь и уповала на своё преимущество. Однако класса мюнхенцев хватало на то, чтобы из не самых очевидных ситуаций рождать голевые моменты. Должен был забивать все тот же Коман, был близок к пенальти Роберт Левандовский, но его отменил арбитр Иштван Ковач после подсказки системы видеоассистента рефери (VAR).
То, что далее показал «Локомотив» в матче против, пожалуй, лучшей команды мира, вызывает приятное удивление и уважение. Железнодорожники грамотно пользовались свободными зонами, быстро выходили
Можно было забивать ещё, но реализация оставляла желать лучшего. Зе Луиш и все тот же Миранчук выходили практически один на один, однако не воспользовались своими возможностями. Как известно, в матчах с такими соперниками моменты транжирить нельзя,
В следующем туре «Локомотив» через неделю дома примет «Атлетико».