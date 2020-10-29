«Почему заменен Дзюба? Мы тяжело выходили из обороны». Семак — о поражении в Дортмунде

— К сожалению, проиграли, — начал Семак. — «Боруссия» играла хорошо, интенсивно, много прессинговала, поэтому у нас не получились хорошие атакующие действия. А в обороне было несколько ошибок в первом тайме. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, в простой ситуации ошиблись, что привело к пенальти. Мы пытались обострить игру, используя ресурсы, но у нас не получилось сравнять счет. А в добавленное время пропустили второй мяч.

— Три поражения подряд — стечение обстоятельств или закономерность?

— И поражения, и победы — часть работы. Победить сейчас было сложно, с «Брюгге» и «Рубином» могли сыграть лучше. Но не всегда победы приходят, когда ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.

— В 2018-м, на пятый месяц после старта сезона, у «Зенита» случились три поражения подряд. Сейчас тоже пошел пятый месяц после выхода из карантина — и снова три поражения подряд. Есть ли связь между этими отрезками? Можно ли сказать, что у «Зенита» сейчас нехватка физических сил?

— Нет, абсолютно. Каждый сезон не похож на другой. После чемпионата мира были одни проблемы, сейчас другие. Многое изменилось из-за лимита и травм. Все это влияет на качество нашей игры. Те, кто выходят, стараются, показывают, на что способны. В целом, ребята молодцы, старались. Отдали все силы.

— Казалось, что Дзюбе сложно было убежать от защитников. В чем заключался контратакующий план?

— Почему контратакующий? Мы хотели контролировать мяч, иногда это получалось, но не так много, как хотелось бы. В быстрых атаках у нас были Саша Ерохин, Себастьян Дриусси и Далер Кузяев — та группа, которая могла выбежать в атаку.

— Почему заменили Дзюбу? Нет ли у него травмы?

— Травмы нет. На плечи Артема легла большая нагрузка. Мы тяжело выходили из обороны — не так, как хотелось бы. Поэтому мы выпустили другого нападающего, быстрого. Мостовой должен был использовать пространство, но Андрею нужно много работать. Иногда он находился не в той позиции, где нужно было находиться.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1c246a6e1fc09cdc95fb" data-vnd="1c246a6e1fc09cdc95fb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1c246a6e1fc09cdc95fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы играли с низкой линией обороны, это объяснимо. Но каким образом вы собирались забивать? У «Зенита» не было ни контратак, ни «стандартов», ни прессинга.

— Прессинг был. Просто недостаточно. И атаки были, просто недостаточно. Конечно, нужно было играть смелее, больше атаковать. Тех ситуаций, которые мы создали, было недостаточно, чтобы забить.

— Почему Мостовой вышел в центр нападения, а не на фланг? В таком случае Дриусси можно было бы перевести в центр.

— Дриусси не такой быстрый. Мостовой побыстрее. И у него было больше пространства для того, чтобы открываться за спину. Играть в одного форварда с Дриусси — неоптимальный вариант. Было много пространства, нужен был быстрый игрок.

— Есть ли шанс, что Азмун и Малком сыграют с «Химками»?

— Ждем. Как Азмун начнет тренироваться, как будет готов, так и будет играть. А Малком через две-три недели будет тренироваться в общей группе, мы его ждем с нетерпением.

Люсьен Фавр: «У “Зенита” не было шансов, потому что мы хорошо играли»

— Мы хорошо контролировали игру, были терпеливы, и в итоге заслуженно победили, — отметил главный тренер дортмундской «Боруссии». — Мы старались больше использовать фланги, поэтому Санчо и Рейна смещались в центр. А «Зенит» оборонялся в девять человек. Но в итоге я доволен действиями команды.

— Кто из игроков «Зенита» вам понравился?

— Я посмотрел несколько игр, мне понравились три-четыре футболиста. Я считаю, что у «Зенита» много хороших исполнителей. Сложно назвать какого-то одного исполнителя.

— Вас не разочаровала игра «Зенита»?