«Почему заменен Дзюба? Мы тяжело выходили из обороны». Семак — о поражении в Дортмунде
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).
— К сожалению, проиграли, — начал Семак. — «Боруссия» играла хорошо, интенсивно, много прессинговала, поэтому у нас не получились хорошие атакующие действия. А в обороне было несколько ошибок в первом тайме. Во втором тайме играли лучше, но, к сожалению, в простой ситуации ошиблись, что привело к пенальти. Мы пытались обострить игру, используя ресурсы, но у нас не получилось сравнять счет. А в добавленное время пропустили второй мяч.
— Три поражения подряд — стечение обстоятельств или закономерность?
— И поражения, и победы — часть работы. Победить сейчас было сложно, с «Брюгге» и «Рубином» могли сыграть лучше. Но не всегда победы приходят, когда ждешь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу.
— В 2018-м, на пятый месяц после старта сезона, у «Зенита» случились три поражения подряд. Сейчас тоже пошел пятый месяц после выхода из карантина — и снова три поражения подряд. Есть ли связь между этими отрезками? Можно ли сказать, что у «Зенита» сейчас нехватка физических сил?
— Нет, абсолютно. Каждый сезон не похож на другой. После чемпионата мира были одни проблемы, сейчас другие. Многое изменилось
— Казалось, что Дзюбе сложно было убежать от защитников. В чем заключался контратакующий план?
— Почему контратакующий? Мы хотели контролировать мяч, иногда это получалось, но не так много, как хотелось бы. В быстрых атаках у нас были Саша Ерохин, Себастьян Дриусси и Далер Кузяев — та группа, которая могла выбежать в атаку.
— Почему заменили Дзюбу? Нет ли у него травмы?
— Травмы нет. На плечи Артема легла большая нагрузка. Мы тяжело выходили из обороны — не так, как хотелось бы. Поэтому мы выпустили другого нападающего, быстрого. Мостовой должен был использовать пространство, но Андрею нужно много работать. Иногда он находился не в той позиции, где нужно было находиться.
— Вы играли с низкой линией обороны, это объяснимо. Но каким образом вы собирались забивать? У «Зенита» не было ни контратак, ни «стандартов», ни прессинга.
— Прессинг был. Просто недостаточно. И атаки были, просто недостаточно. Конечно, нужно было играть смелее, больше атаковать. Тех ситуаций, которые мы создали, было недостаточно, чтобы забить.
— Почему Мостовой вышел в центр нападения, а не на фланг? В таком случае Дриусси можно было бы перевести в центр.
— Дриусси не такой быстрый. Мостовой побыстрее. И у него было больше пространства для того, чтобы открываться за спину. Играть в одного форварда с Дриусси — неоптимальный вариант. Было много пространства, нужен был быстрый игрок.
— Есть ли шанс, что Азмун и Малком сыграют с «Химками»?
— Ждем. Как Азмун начнет тренироваться, как будет готов, так и будет играть. А Малком через
— Мы хорошо контролировали игру, были терпеливы, и в итоге заслуженно победили, — отметил главный тренер дортмундской «Боруссии». — Мы старались больше использовать фланги, поэтому Санчо и Рейна смещались в центр. А «Зенит» оборонялся в девять человек. Но в итоге я доволен действиями команды.
— Кто из игроков «Зенита» вам понравился?
— Я посмотрел несколько игр, мне понравились
— Вас не разочаровала игра «Зенита»?
— Нет. У «Зенита» не было шансов, потому что мы хорошо играли. Я смотрел матч «Зенита» с «Брюгге» и заметил, что российская команда хорошо играла и должна была побеждать. Мы сделали верные выводы.