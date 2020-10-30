Сдержанный «Спартаком». Как Диего Марадона играл в Москве
В честь 60-летия выдающегося аргентинца вспоминаем как он выглядел против
В честь 60-летия выдающегося аргентинца вспоминаем как он выглядел против
Когда футболисты говорят о командных действиях многие раздражаются. Мол, стандартные слова и заученные фразы, чтобы отмахнуться от назойливого внимания. Иногда — возможно. Однако бывают матчи, в которых действительно на первый план выходит коллектив.
В Кубке чемпионов-1990/91 такая была. За «Наполи» зажигал Марадона. В 1/8 финала жребий выбрал неаполитанцев в соперники «Спартаку». В этом противостоянии было все: скандал, легендарная ноябрьская погода в Москве, итальянская тактика. Кроме одного — голов с игры: оба матча закончились нулевыми ничьими.
В Неаполе главный тренер
Но совсем не выпустить Диего стало бы преступлением. Как перед «Наполи», претендовавшим на самые высокие задачи в Кубке чемпионов, и перед московской публикой, заполнившей стадион. Вряд ли зрители пришли посмотреть на то, как Марадона размахивает руками на лавке. Появление аргентинца на 65-й минуте (Диего вышел вместо Дзолы) трибуны встретил гулом: восторг смешивался с неодобрением.
Наверное, многим казалось: вот сейчас начнется магия! Которая превратит унылые 0:0, растянувшиеся уже на вторую игру, в более привлекательные цифры. Но волшебства не случилось. Точнее, его сотворил не Марадона, а сам «Спартак», прошедший в четвертьфинал благодаря серии пенальти.
А как выглядел Марадона? И почему
Первое получилось. «Наполи» компактно оборонялся средним блоком — на половине поля «Спартака» оставался только форвард Инкокьятти.
Второе же у гостей не задалось. Если с отбором мяча все отстояло неплохо (судьи бороться позволяли), то с креативом — не слишком. Кроссы и длинные передачи из глубины оборона «Спартака» перехватывала.
Марадона вышел на поле заряженным: сразу же подключился к атаке и даже пытался вести верховую борьбу — это с ростом 165 см! Хотя очевидный момент возник не у него, а у Мауро, воспользовавшегося несогласованными действиями двух защитников
Ключевой задачей Диего было продвижение мяча. Марадона — это рывки из глубины поля, скорость, но, главное, качественные передачи. Хитрые. Те самые, которых «Наполи» не доставало. Походящее решение под игру на переходах: аргентинец мог и сам убежать в контратаку, и отдать передачу на ход Инкокьятти.
Кроме того, с появлением Диего футболисты «Наполи» стали стремиться зарабатывать фолы у штрафной «Спартака». Зачем — очевидно. Под убойные стандарты аргентинца.
В итоге Марадоне не удались ни передачи, ни штрафные. Он вообще не слишком часто получал мяч — владение забрали
Конечно, пас у Марадоны — выдающийся. Можно вспомнить и его кросс с левой в штрафную в основное время — после скидки верхом в упор бил Франчини. И длинные передачи в дополнительное — перехватывать пришлось даже вратарю Станиславу Черчесову. Вот только зачастую Марадоне приходилось отдавать мяч назад, ведь «Спартак» прессинговал. А это — никакого продвижения.
Штрафные — тоже ничего примечательного. Попадание в стенку, отбитый Черчесовым удар в левый угол ворот. Понравился только один розыгрыш: Марадона быстро отдал пас мимо стенки в штрафную — Инкокьятти немного не повезло с ударом. Вот здесь проявились мышление и реакция аргентинца! «Спартак» чуть запоздал.
Черчесов даже не гадал:
— И до него били, и после, — вспоминал главный тренер сборной России в интервью «СЭ». — Поэтому
«Спартак» действительно сдержал Марадону: и во владении, и в передачах, и тем более — в ударах. Индивидуально был хорош Кульков, ну, а целом — вся команда.
Да, у «Наполи» был план и лучший игрок мира — Марадона. Но у «Спартака» — реакция, гибкость и команда. Российские клубы в еврокубках, учитесь!