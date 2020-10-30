Сдержанный «Спартаком». Как Диего Марадона играл в Москве

Когда футболисты говорят о командных действиях многие раздражаются. Мол, стандартные слова и заученные фразы, чтобы отмахнуться от назойливого внимания. Иногда — возможно. Однако бывают матчи, в которых действительно на первый план выходит коллектив. Кто-то может отдать качественную передачу под удар в штрафную, другой — своевременно вынести мяч подальше от своих ворот. Фамилии не запомнятся, а вот командная игра останется в памяти. Чаще всего так происходит во встречах с топами, имеющими в составе ярких звезд, которых нужно сдерживать.

В Кубке чемпионов-1990/91 такая была. За «Наполи» зажигал Марадона. В 1/8 финала жребий выбрал неаполитанцев в соперники «Спартаку». В этом противостоянии было все: скандал, легендарная ноябрьская погода в Москве, итальянская тактика. Кроме одного — голов с игры: оба матча закончились нулевыми ничьими.

В Неаполе главный тренер красно-белых Олег Романцев применил к аргентинцу персональную опеку. Марадону сдержал Василий Кульков. К такому же сценарию «Спартак», вероятно, готовился и в ответном матче. Однако вмешался характер Диего. Человек опоздал на самолет, на котором «Наполи» улетал в Москву. Причиной называлась разгульная вечеринка. В итоге Марадона все же добрался до СССР, но уже частным бортом. И в Лужниках остался в запасе по дисциплинарным причинам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/krOaeAiNt_I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но совсем не выпустить Диего стало бы преступлением. Как перед «Наполи», претендовавшим на самые высокие задачи в Кубке чемпионов, и перед московской публикой, заполнившей стадион. Вряд ли зрители пришли посмотреть на то, как Марадона размахивает руками на лавке. Появление аргентинца на 65-й минуте (Диего вышел вместо Дзолы) трибуны встретил гулом: восторг смешивался с неодобрением.

Наверное, многим казалось: вот сейчас начнется магия! Которая превратит унылые 0:0, растянувшиеся уже на вторую игру, в более привлекательные цифры. Но волшебства не случилось. Точнее, его сотворил не Марадона, а сам «Спартак», прошедший в четвертьфинал благодаря серии пенальти.

А как выглядел Марадона? И почему красно-белым удалось аргентинца сдержать?

У «Наполи» имелся понятный план. Во-первых, лишить «Спартак» возможности комбинировать накоротке в завершающей стадии атаки. Во-вторых, использовать переходные фазы: итальянцы были очень хороши на перехватах.

Первое получилось. «Наполи» компактно оборонялся средним блоком — на половине поля «Спартака» оставался только форвард Инкокьятти. Красно-белые использовали длинные передачи в начальной стадии атаки, пытались проходить соперника через фланги, а вот завершение хромало. До выдвинутого вперед Шмарова мяч доходил редко — включались фирменные неаполитанские перехваты.

Второе же у гостей не задалось. Если с отбором мяча все отстояло неплохо (судьи бороться позволяли), то с креативом — не слишком. Кроссы и длинные передачи из глубины оборона «Спартака» перехватывала.

Марадона вышел на поле заряженным: сразу же подключился к атаке и даже пытался вести верховую борьбу — это с ростом 165 см! Хотя очевидный момент возник не у него, а у Мауро, воспользовавшегося несогласованными действиями двух защитников красно-белых. Штанга.

Ключевой задачей Диего было продвижение мяча. Марадона — это рывки из глубины поля, скорость, но, главное, качественные передачи. Хитрые. Те самые, которых «Наполи» не доставало. Походящее решение под игру на переходах: аргентинец мог и сам убежать в контратаку, и отдать передачу на ход Инкокьятти.

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Кроме того, с появлением Диего футболисты «Наполи» стали стремиться зарабатывать фолы у штрафной «Спартака». Зачем — очевидно. Под убойные стандарты аргентинца.

В итоге Марадоне не удались ни передачи, ни штрафные. Он вообще не слишком часто получал мяч — владение забрали красно-белые. По капитану чемпионов Италии снова персонально работал Кульков: несколько хороших перехватов и лишь однажды — неудачный подкат. Василий грамотно выбирал позицию, постоянно оказываясь на шаг впереди звездного оппонента.

Конечно, пас у Марадоны — выдающийся. Можно вспомнить и его кросс с левой в штрафную в основное время — после скидки верхом в упор бил Франчини. И длинные передачи в дополнительное — перехватывать пришлось даже вратарю Станиславу Черчесову. Вот только зачастую Марадоне приходилось отдавать мяч назад, ведь «Спартак» прессинговал. А это — никакого продвижения.

Штрафные — тоже ничего примечательного. Попадание в стенку, отбитый Черчесовым удар в левый угол ворот. Понравился только один розыгрыш: Марадона быстро отдал пас мимо стенки в штрафную — Инкокьятти немного не повезло с ударом. Вот здесь проявились мышление и реакция аргентинца! «Спартак» чуть запоздал.

Гол Марадона все же забил, но только в серии пенальти. Стандартным для себя ударом: с паузой, в левый угол.

Черчесов даже не гадал:

— И до него били, и после, — вспоминал главный тренер сборной России в интервью «СЭ». — Поэтому как-то не возникало мыслей, что это именно Диего пробивать идет. Анализируешь только, как он до этого бил, что делал. Думаешь, как противостоять. Другое дело, что Марадона через паузу ударил. Я не заваливался в сторону, стоял до конца, потому что Диего в таком стиле исполнял 11-метровый. Но он вот ту паузу сделал и вправо от меня мяч послал.

«Спартак» действительно сдержал Марадону: и во владении, и в передачах, и тем более — в ударах. Индивидуально был хорош Кульков, ну, а целом — вся команда. Красно-белые просто не дали неаполитанцам использовать сильные стороны, забрав мяч во второй половине встречи. Добавьте к этому ноябрьский снегопад и состояние поля, соответствовавшее эпохе «до чемпионата мира-2018». И вы получите секрет успеха москвичей.