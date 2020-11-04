«Реал» оттолкнулся от дна, победив «Интер». Космос от Бареллы и 100-й гол Рамоса

Две главные команды Испании неважно чувствуют себя на старте сезона. «Барселона» проваливается в Примере, а вот у «Реала» возникли проблемы с Лигой чемпионов. Да еще какие — в первом туре спец по еврокубкам Зидан влетел «Шахтеру», а на прошлой неделе Мадрид едва унес ноги в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2): повезло с голом Каземиро в компенсированное время.

«Реал» был обязан разбираться со стрессовым «Интером» (одна победа в последних шести матчах) на своем поле. В противном случае вероятность пролететь мимо плей-офф становилась более чем серьезной. Тем более «Боруссия» уничтожила «Шахтер» (6:0) и уже ушла в небольшой отрыв от номинальных фаворитов группы.

Естественно, у «Интера» были на этот матч свои планы. В начале игры Барелла мог выводить своих партнеров вперед, но полузащитник замкнул подачу Перишича лишь в перекладину. В середине тайма итальянская команда пропустила — воспитанник «Реала» Хакими безобразно отдал мяч назад и по факту сделал голевую на Бензема.

Форвард легко использовал ошибку соперника, оправдавшись за недавний скандал в перерыве матча с «Боруссией». Французский нападающий по пути в раздевалку предложил партнеру Менди не пасовать на Винисиуса со словами: «Он делает то, что хочет. Он играет против нас».

Через десять минут Рамос положил с углового (подавал Кроос). Для капитана «галактикос» этот гол стал сотым в «Реале». Только один защитник в истории клуба забивал больше — Фернандо Йерро.

Несмотря на отсутствие Лукаку (пропускал игру из-за травмы бедра), не желавший сдаваться «Интер» нашел в своем составе других героев для результативных подвигов. Первый мяч положил Лаутаро Мартинес, который должен был переехать летом в «Барселону». Но на голевой удар можно было и не обратить внимания из-за невероятного ассиста Бареллы.

Банда Конте сравняла счет уже в концовке благодаря голу Ивана Перишича (Лаутаро добавил к своему мячу еще и голевую), но в концовке «Реал» все-таки вырвал свое — Винисиус прорвался по флангу и сделал передачу на забившего первый раз за сезон Родриго. Уже в компенсированное время Бензема мог делать дубль, но планы испортила штанга. 3:2 — Мадрид оттолкнулся от дна.