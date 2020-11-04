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01:31 (мск), источник: Sport24

«Реал» оттолкнулся от дна, победив «Интер». Космос от Бареллы и 100-й гол Рамоса

А Рамос забил 100-й мяч за Мадрид.

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Две главные команды Испании неважно чувствуют себя на старте сезона. «Барселона» проваливается в Примере, а вот у «Реала» возникли проблемы с Лигой чемпионов. Да еще какие — в первом туре спец по еврокубкам Зидан влетел «Шахтеру», а на прошлой неделе Мадрид едва унес ноги в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2): повезло с голом Каземиро в компенсированное время.

«Реал» был обязан разбираться со стрессовым «Интером» (одна победа в последних шести матчах) на своем поле. В противном случае вероятность пролететь мимо плей-офф становилась более чем серьезной. Тем более «Боруссия» уничтожила «Шахтер» (6:0) и уже ушла в небольшой отрыв от номинальных фаворитов группы.

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Естественно, у «Интера» были на этот матч свои планы. В начале игры Барелла мог выводить своих партнеров вперед, но полузащитник замкнул подачу Перишича лишь в перекладину. В середине тайма итальянская команда пропустила — воспитанник «Реала» Хакими безобразно отдал мяч назад и по факту сделал голевую на Бензема.

Форвард легко использовал ошибку соперника, оправдавшись за недавний скандал в перерыве матча с «Боруссией». Французский нападающий по пути в раздевалку предложил партнеру Менди не пасовать на Винисиуса со словами: «Он делает то, что хочет. Он играет против нас».

Через десять минут Рамос положил с углового (подавал Кроос). Для капитана «галактикос» этот гол стал сотым в «Реале». Только один защитник в истории клуба забивал больше — Фернандо Йерро.

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Несмотря на отсутствие Лукаку (пропускал игру из-за травмы бедра), не желавший сдаваться «Интер» нашел в своем составе других героев для результативных подвигов. Первый мяч положил Лаутаро Мартинес, который должен был переехать летом в «Барселону». Но на голевой удар можно было и не обратить внимания из-за невероятного ассиста Бареллы.

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Банда Конте сравняла счет уже в концовке благодаря голу Ивана Перишича (Лаутаро добавил к своему мячу еще и голевую), но в концовке «Реал» все-таки вырвал свое — Винисиус прорвался по флангу и сделал передачу на забившего первый раз за сезон Родриго. Уже в компенсированное время Бензема мог делать дубль, но планы испортила штанга. 3:2 — Мадрид оттолкнулся от дна.

Правда, вся борьба за выход из группы еще впереди. Благодаря победе «Реал» только догнал «Шахтер» (4 очка), отстающий от «Боруссии» на один балл. При этом украинцы выше по результатам личных встреч. Впрочем, по сравнению с задачами «Интера», который оказался на последнем месте в группе, все это лайт-версия.

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3:2
Первый тайм: 2:1
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