Провал роттердамский. ЦСКА на выезде уступил «Фейенорду» в матче Лиги Европы

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От ЦСКА все ждали первой победы для российских клубов в групповом этапе еврокубков, тем более что последние игры команды давали повод для оптимизма. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в последнем матче Тинькофф — Российской премьер-лиги с «Ротором» не выпустил с первых минут ни Чидеру Эджуке, ни Ивана Облякова, дав им отдохнуть перед Лигой Европы. Однако в Роттердаме нигериец больше запомнился рывками и ложными замахами, бить по воротам он начал лишь ближе к концу первого тайма.

Атаки ЦСКА были бы эффективней, если бы не травма Марио Фернандеса. Вызванный в сборную России крайний защитник почувствовал боль в задней поверхности бедра и был заменен спустя полчаса после начала игры. На его место сместился Константин Марадишвили.

«Оценим его состояние, но по его ощущениям, ничего страшного не произошло, — сказал после матча Гончаренко. — Марио — ключевой наш игрок, в обороне нам его не хватило, учитывая его надежность и то, что с его фланга к нам мало что приходит».

«Фейенорд» старался погасить атаки ЦСКА своим прессингом. Первый гол нидерландская команда забила после успешного отбора мяча в середине поля и удачного прострела на Риджесиано Хапса. Сразу же после этого Гончаренко выпустил Федора Чалова, который заменил ничем не запомнившегося Константина Кучаева.

«Можно скинуть все на функциональную подготовку, но много что не получилось еще, — сказал Кучаев после игры. — Много опасных подходов не довели до завершающей стадии. Цепь ошибок, не только функциональных. Где-то тактических, где-то индивидуальных, скорее, совокупность ошибок».

Две победы для исправления

Спустя восемь минут Оркун Кёкчю хорошим дальним ударом удвоил счет, а через минуту «Фейенорд» радовался уже третьему голу. Один мяч армейцы отыграли благодаря автоголу защитника Маркоса Сенеси.

«В первом тайме мы достаточно неплохо смотрелись, были равные шансы на успех, была атака на атаку, — сказал Гончаренко. — Не хватило нам где-то завершающего удара или передачи. Во втором мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли сопернику много работать с мячом и сами много теряли мяч в центре поля. В результате соперник имел преимущество и им воспользовался».

Несмотря на поражение, шансы ЦСКА на выход из группы К высоки, учитывая плотность команд в турнирной таблице. Помогла армейцам победа ослабленного коронавирусом загребского «Динамо» в параллельном матче над австрийским «Вольфсбергом», у которого потерь от инфекции было еще больше.