Дорога в Рим: чего ожидать от российских клубов в Лиге чемпионов

Лига чемпионов возвращается после перерыва на матчи сборных. У российских клубов внушительные соперники: «Краснодар» сыграет с «Севильей», «Зенит» — с «Лацио», а «Локомотив» — с мадридским «Атлетико». Пока результаты наших команд не впечатляют — до сих пор ими не добыто ни одной победы. Более-менее прилично выступает лишь «Локо»: «железнодорожники» дважды сыграли вничью, включая неожиданные 1:1 с испанским грандом на своем поле.

Чтобы продолжить борьбу за выход из группы или хотя бы побороться за третью строчку для выхода в плей-офф Лиги Европы, российским клубам необходимо набирать очки в ближайшем туре. Во вторник болельщиков ждет противостояние «Зенита» с «Лацио» в Италии и домашний матч «Краснодара» с «Севильей».

Команда Зенит

Время Малкома

От петербуржцев перед стартом турнира ждали большего. «Зенит» — действующий чемпион России. Команда с выдающимися игроками, которые не затерялись бы и в европейских клубах. К примеру, опорник Вильмар Барриос, полузащитник Малком или нападающий Сердар Азмун.

Вот только сине-бело-голубых подкосили травмы, а еще — потеря концентрации. Каждый матч — схожий сценарий. Вроде бы «Зенит» держится, но пропускает в концовке. Вероятно, сказывается различие в уровне чемпионатов. Европа — это прессинг и физическая готовность на 90 минут. Россия — это игры с командами, глубоко обороняющимися. Какое тут давление? Так, медленная осада.

— Если команда хочет еще побороться за выход из группы, то в матче с «Лацио» нужна только победа, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Зенита», двукратный чемпион России Дмитрий Радченко. — У питерцев сегодня стоит только одна задача. Уверен, тренерский штаб будет строить игру в Италии именно с прицелом на три очка. Надеюсь, покажут хороший футбол. Да, у команды есть определенные потери, некоторые атакующие игроки после травм, кто-то не совсем в хорошей форме. Конечно, такие проблемы отразятся на игре, но есть ребята, которые этих футболистов могут заменить и проявить себя. Все-таки это важный турнир, где еще, как не в Лиге чемпионов можно себя показать. «Зенит» прекрасно знает, как играет «Лацио». Эту команду можно побеждать за счет очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то «Зенит» способен победить. Не за счет каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле.

Команда Лацио

Команде не стоит концентрировать внимание на предыдущих результатах, убежден экс-полузащитник «Зенита» Александр Куртиян.

— Сложная игра, «Зениту» будет очень непросто набрать три очка, — отметил в беседе с «Известиями» обладатель Кубка России в составе сине-бело-голубых. — Но победа очень важна для улучшения психологического состояния команды. Самое главное сейчас — не обращать внимания на посторонние вещи и продолжать работать. Желаю клубу справиться с давлением и настроиться на эту игру.

Еще один открытый вопрос — ктов предстоящем матче выведет команду на поле в роли капитана. После скандала вокруг Артема Дзюбы повязка в «Зените» была доверена хорватскому защитнику Деяну Ловрену.

Это должен решать только коллектив, это внутрикомандное дело. Конечно, иногда тренер может взять на себя эту ответственность. Но я думаю, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась с «Зенитом», капитана должна выбрать именно команда. Футболисты в любом случае выберут человека, за которым они пойдут.

В заявку на матч с «Лацио» попали звездные легионеры сине-бело-голубых Малком, Азмун и Себастьян Дриусси. По информации «Спорт-Экспресса», они вылетели в Рим вместе с командой. Главные ожидания — от Малкома. Бразильца приобрели у «Барселоны» за €40 млн, и сейчас самое время доказать, что эти деньги были потрачены не напрасно.

Лига чемпионов 2020/2021 Группа F, 24.11.2020, 23:00 Лацио - Зенит -

Плюс Кабелла, минус Сафонов

Когда форвард «быков» Маркус Берг реализовал пенальти на 21-й минуте гостевой встречи с «Севильей», сделав счет 2:0, казалось, что хозяева опустили руки. К этому добавилось еще и удаление Хесуса Наваса в концовке первого тайма. Но «Севилья» сотворила невообразимое. В меньшинстве испанцы играли так, будто это у «Краснодара» удалили одного футболиста. Прессинг, удары, грамотные замены. И победный дубль нападающего Юссефа Эн-Несири. Провал? Безусловно. Еще один — к неудачной серии «быков» в РПЛ, где они проиграли три матча подряд перед перерывом на сборные.

Команда Краснодар

Впрочем, есть надежда, что черная полоса закончилась. Во-первых, возвращаются в строй травмированные футболисты. Здесь и специалисты по креативу — Реми Кабелла и Виктор Классон — и второй бомбардир команды в прошлом розыгрыше РПЛ Ари. В игре 15-го тура с «Тамбовом» форвард впервые с марта этого года появился на поле.

Во-вторых, «Краснодар» наконец-то победил в чемпионате России. Как раз в матче с «волками», когда единственный гол забил Кабелла. Хорошее настроение обеспечено.

— Радует, что важные футболисты «Краснодара» возвращаются в строй, — рассказал «Известиям» бывший футболист «быков» и сборной России Максим Деменко. — Плюс победа над «Тамбовом» в РПЛ должна раскрепостить ребят. С другой стороны, краснодарцы еще могут побороться за попадание в плей-офф Лиги Европы, поэтому играть «шашки наголо» тоже не стоит. Мне кажется, что будет равная борьба и «быкам» вполне по силам порадовать своих болельщиков. Обидное поражение в первом матче? В любом случае, футболисты получают очень хороший опыт. Не стоит забывать, что это дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов.

Команда Севилья

Но есть и серьезная потеря в составе «быков». Вратарь Матвей Сафонов, уже засветившийся в Европе благодаря своим спасениям, с «Севильей» вряд ли сыграет. Голкипер сдал сомнительный тест на коронавирус еще в расположении сборной России.

Жаль. Ведь Сафонов — это не только сэйвы, но и уверенность, передающаяся всей команде.

Напомним, матч с «Севильей» пройдет в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени. Игра «Зенита» с «Лацио» состоится в Риме — начало в 23:00.