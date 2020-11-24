Дорога в Рим: чего ожидать от российских клубов в Лиге чемпионов
«Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» продолжают борьбу в главном турнире Европы.
«Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» продолжают борьбу в главном турнире Европы.
Лига чемпионов возвращается после перерыва на матчи сборных. У российских клубов внушительные соперники: «Краснодар» сыграет с «Севильей», «Зенит» — с «Лацио», а «Локомотив» — с мадридским «Атлетико». Пока результаты наших команд не впечатляют — до сих пор ими не добыто ни одной победы.
Чтобы продолжить борьбу за выход из группы или хотя бы побороться за третью строчку для выхода в
От петербуржцев перед стартом турнира ждали большего. «Зенит» — действующий чемпион России. Команда с выдающимися игроками, которые не затерялись бы и в европейских клубах. К примеру, опорник Вильмар Барриос, полузащитник Малком или нападающий Сердар Азмун.
Вот только
— Если команда хочет еще побороться за выход из группы, то в матче с «Лацио» нужна только победа, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Зенита», двукратный чемпион России Дмитрий Радченко. — У питерцев сегодня стоит только одна задача. Уверен, тренерский штаб будет строить игру в Италии именно с прицелом на три очка. Надеюсь, покажут хороший футбол. Да, у команды есть определенные потери, некоторые атакующие игроки после травм,
Команде не стоит концентрировать внимание на предыдущих результатах, убежден
— Сложная игра, «Зениту» будет очень непросто набрать три очка, — отметил в беседе с «Известиями» обладатель Кубка России в составе
Еще один открытый вопрос — ктов предстоящем матче выведет команду на поле в роли капитана. После скандала вокруг Артема Дзюбы повязка в «Зените» была доверена хорватскому защитнику Деяну Ловрену.
Это должен решать только коллектив, это внутрикомандное дело. Конечно, иногда тренер может взять на себя эту ответственность. Но я думаю, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась с «Зенитом», капитана должна выбрать именно команда. Футболисты в любом случае выберут человека, за которым они пойдут.
В заявку на матч с «Лацио» попали звездные легионеры
Когда форвард «быков» Маркус Берг реализовал пенальти на 21-й минуте гостевой встречи с «Севильей», сделав счет 2:0, казалось, что хозяева опустили руки. К этому добавилось еще и удаление Хесуса Наваса в концовке первого тайма. Но «Севилья» сотворила невообразимое. В меньшинстве испанцы играли так, будто это у «Краснодара» удалили одного футболиста. Прессинг, удары, грамотные замены. И победный дубль нападающего Юссефа
Впрочем, есть надежда, что черная полоса закончилась.
— Радует, что важные футболисты «Краснодара» возвращаются в строй, — рассказал «Известиям» бывший футболист «быков» и сборной России Максим Деменко. — Плюс победа над «Тамбовом» в РПЛ должна раскрепостить ребят. С другой стороны, краснодарцы еще могут побороться за попадание в
Жаль. Ведь Сафонов — это не только сэйвы, но и уверенность, передающаяся всей команде.
Напомним, матч с «Севильей» пройдет в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени. Игра «Зенита» с «Лацио» состоится в Риме — начало в 23:00.