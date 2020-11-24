Возможность оттолкнуться от дна. Почему неудачи в еврокубках — не крах российского футбола

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Четыре представителя России («Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА) в основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в 12 матчах. За весь текущий еврокубковый сезон радость победы среди всех российских клубов познал только «Краснодар», дважды выигравший в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов у греческого ПАОКа (2:1, 2:1). В нынешнем розыгрыше еврокубков стартовали шесть представителей России. «Динамо» и «Ростов» вылетели еще до старта основной стадии, уступив в квалификации Лиги Европы грузинскому «Локомотиву» (1:2) и израильскому «Маккаби» (1:2) соответственно.

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Отразилось это и на последних результатах сборной России — команда Станислава Черчесова не может выиграть у не самых сильных соперников шесть матчей подряд и снова упустила возможность пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Говорить о том, что российский футбол опустился на дно, преждевременно потому, что в начале нулевых Россия оказывалась в таблице коэффициентов УЕФА намного ниже. Тогда в серьезный кризис угодил «Спартак», а ЦСКА с «Локомотивом» и «Зенитом» еще не набрали мощи. В результате по итогам сезона-2003/04 премьер-лига оказалась на 21-м месте. На протяжении двух лет Россия имела право делегировать в Лигу чемпионов лишь одну команду, да и она начинала свой путь в главном еврокубке со второго квалификационного раунда.

Прежний антирекорд безвыигрышной серии российских команд в еврокубках составлял 11 матчей без побед. Он был установлен в сезоне-2001/02. Тогда клубы в первых 15 матчах еврокубков в сумме победили только один раз: московское «Динамо» на своем поле с трудом обыграла «Биркиркару» из Мальты со счетом 1:0 в матче Кубка УЕФА. Команды из России набрали 2,333 балла, ни одна из них не сумела пробиться в весеннюю стадию еврокубков. Интересно, что именно с сезона-2001/02 результаты россиян на европейской арене стремительно пошли в гору.

Вот и в прошлом сезоне впервые за 18 лет российских представителей не оказалось в весенней части Лиги Европы и Лиги чемпионов. По его итогам Россия набрала в таблице коэффициентов 4,666 балла, уступив таким странам, как Кипр, Сербия, Румыния, Швеция, и безнадежно отстала от занимающей шестое место в рейтинге Португалии. Исходя из турнирного положения на данный момент, в этом сезоне российские команды могут снова не оказаться в весенней стадии.

После кризиса последовал взлет

Зачастую серьезный регресс результатов заставляет сделать выводы и бывает полезным для будущего скачка. В нулевых годах эти выводы были сделаны. До кризиса чемпионом России девять из десяти лет был московский «Спартак», который не испытывал конкуренции на внутренней арене. Поначалу красно-белые успешно выступали и в еврокубках, одержав ряд громких побед. В сезоне-1995/96 столичная команда одержала шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Однако затем последовал кризис. В 2002 году «Спартак» установил антирекорд для российских клубов в Лиге чемпионов, который повторить и превзойти будет сложно, — столичная команда проиграла на групповом турнире все шесть матчей с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1−18.

После прихода на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко в чемпионате России впервые стал действовать лимит на легионеров. В его первой версии в 2005 году на поле могли одновременно находиться не более пяти игроков без российского паспорта, но футболисты, которые провели не менее десяти матчей за свои национальные сборные, легионерами не считались. Это привело к улучшению качества иностранных футболистов в российском чемпионате. В составах появились такие игроки, как Вагнер Лав, Жо, Мартин Шкртел, Бранислав Иванович, Неманья Видич.

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Был и обратный пример: в стартовом составе московского «Динамо» на матче 21-го тура чемпионата России 2005 года против ФК «Москва» не оказалось ни одного россиянина. При этом бело-голубые находились в нижней части турнирной таблицы, что говорит о низком уровне иностранных футболистов в команде.

9 декабря того же года исполком РФС под руководством занимавшего на тот момент пост президента организации Виталия Мутко принял решение об изменении формата лимита с сезона-2006. После этого на поле в составе команды одновременно могли находиться не более семи иностранцев без привязки к количеству матчей за сборную.

С середины нулевых годов российские клубы стали показывать стабильные результаты в еврокубках, а ЦСКА и «Зенит» сумели выиграть Кубок УЕФА. Если в Лиге чемпионов бороться на равных с грандами европейского сезона успешно получалось не всегда, то в Лиге Европы (Кубке УЕФА) российские команды чувствовали себя комфортно и часто выходили в плей-офф, набирая много очков. Как следствие, улучшились и результаты сборной России, которая завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

В эти годы существенно стали подтягиваться конкуренты «Спартака». ЦСКА стал управлять Евгений Гинер, который сразу же вложил немало средств в покупки лучших российских игроков и сильных перспективных легионеров. На пик вышел «Локомотив» Юрия Семина. Побеждать московские клубы начал петербургский «Зенит», а чуть позднее и казанский «Рубин».

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Лимит на легионеров работать перестал

В середине нулевых лимит на легионеров вкупе с хорошим поколением игроков сработал на благо и клубам, и сборной. В последние десять лет существенный скачок произошел в европейском футболе. Особенно это касается ведущих чемпионатов. Увеличилось и число квот представителей топ-лиг в групповом турнире Лиге чемпионов, из-за чего российским клубам стало играть в главном турнире Европы еще сложнее. Если раньше представители сильнейших пяти чемпионатов могли встретиться между собой уже на квалификационном этапе, то сейчас по четыре команды из Англии, Германии, Италии, Испании автоматически попадают в групповой турнир.

Соответственно, квалификацию в Лигу чемпионов проходить стало немного проще. Отчасти именно это является причиной того, что в нынешнем сезоне в групповом турнире Лиги чемпионов впервые в истории играют сразу три представителя России. «Краснодару» в раунде плей-офф квалификации достался не клуб из топ-чемпионата, как это было бы раньше, а греческий ПАОК.

Конкурировать в Лиге чемпионов с сильнейшими сложно из-за лимита на легионеров в чемпионате России. В заявку команды на сезон РПЛ по регламенту могут попадать только восемь иностранных игроков. Это затрудняет возможность ротации, которая особенно важна в условиях плотного графика и пандемии. «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в коллективе был вынужден выставлять на матчи Лиги чемпионов множество молодых футболистов, практически не имеющих опыта выступлений на взрослом уровне.

«Я глубоко убежден, что лимит не играет существенной роли в вопросе усиления или ослабления национальной команды. Если мы хотим иметь сильную сборную, надо заниматься детско-юношеским футболом, инфраструктурой, а не создавать какие-то искусственные ограничения. Из-за них российские клубы будут хуже выступать на европейской арене — это факт», — справедливо замечал президент «Краснодара» Сергей Галицкий.

«Или мы играем с лимитом и доверяем российским футболистам, ждем талантливого поколения, которое будет конкурентоспособно в Европе, или мы отменяем лимит и боремся за результат. Тогда у нас будут равные условия с европейскими клубами. Команда может соревноваться на равных, если состав будет хотя бы приблизительно равный по силе», — отмечал после окончания группового этапа Лиги чемпионов прошлого сезона главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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РПЛ начала меняться в лучшую сторону

В двух последних сезонах в чемпионате России «Зенит» не имел конкурентов и легко завоевывал титулы. Интенсивность игры и уровень сопротивления в матчах РПЛ не помогали команде из Санкт-Петербурга должным образом подготовиться к матчам Лиги чемпионов. Почти все игры подопечных Семака были похожи друг на друга: «Зенит» много владел мячом и в неспешном темпе пытался взломать насыщенную оборону соперника, зачастую не помышлявшего об атакующих действиях.

Сильнейшие же клубы в современном футболе делают ставку на атаку и прессинг на чужой половине поля. Именно с прессингом и интенсивностью игры соперников российские клубы на международной арене в последние годы не справляются. Во многом и потому, что во внутреннем чемпионате так никто не играл.

С приходом на пост главного тренера Доменико Тедеско в более интенсивный футбол с активным использованием прессинга заиграл «Спартак». То же самое можно сказать и о последних играх «Динамо» с момента назначения Сандро Шварца. В атакующий футбол, не имея большого количества исполнителей высокого уровня, стараются играть «Рубин» Леонида Слуцкого, «Ахмат» Андрея Талалаева и «Ростов» Валерия Карпина. Верхняя часть таблицы значительно уплотнилась. После первого круга нынешнего чемпионата «Зенит», имеющий на бумаге сильнейший состав, не является лидером и по игре не выглядит главным претендентом на чемпионство.

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Нынешние неудачи не должны настраивать на пессимистичный лад. Все страны, не относящиеся к элите (в которую входят Испания, Англия, Германия, Италия, Франция), при увеличении количества квот в еврокубках со временем теряют позиции в таблице коэффициентов УЕФА из-за недостатка сильных клубов и неспособности защитить набранные ранее очки. Показателен пример Португалии, которая после взлета на пятую позицию опустилась на седьмую. Помимо «Порту», «Бенфики», «Спортинга» и «Браги», никто не способен достойно представить страну на международной арене.

Помочь России улучшить очковые показатели может третий еврокубок. Со следующего сезона стартует первый в истории розыгрыш Лиги конференций, в котором будут принимать участие две команды из России. В этом турнире будут играть преимущественно команды, занимающие высокие места в чемпионатах с низкими рейтингами. Представителей же сильнейших пяти лиг будет только по одному.