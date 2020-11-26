«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов
ТАСС, 26 ноября. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 0:0 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 26 ноября. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 0:0 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Локомотив» и «Атлетико» играли в прошлом туре группового этапа. Встреча, которая прошла в Москве, также завершилась вничью — 1:1. В общей сложности команды провели семь встреч, четыре раза побеждал «Атлетико», еще трижды соперники играли вничью.
Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются в память о Диего Марадоне, скончавшемся в возрасте 60 лет в среду.
В другом матче группы A германская «Бавария» обыграла австрийский «Зальцбург» со счетом 3:1. «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками и обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» занимает второе место, набрав 5 очков, «Локомотив» идет третьим (3), «Зальцбург» — четвертым (1).
Российские команды
В следующем туре «Локомотив» примет «Зальцбург», «Атлетико» дома сыграет с «Баварией». Матчи пройдут 1 декабря.