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01:18 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов

ТАСС, 26 ноября. Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 0:0 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» и «Атлетико» играли в прошлом туре группового этапа. Встреча, которая прошла в Москве, также завершилась вничью — 1:1. В общей сложности команды провели семь встреч, четыре раза побеждал «Атлетико», еще трижды соперники играли вничью.

Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются в память о Диего Марадоне, скончавшемся в возрасте 60 лет в среду.

Команда
Локомотив

В другом матче группы A германская «Бавария» обыграла австрийский «Зальцбург» со счетом 3:1. «Бавария» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками и обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» занимает второе место, набрав 5 очков, «Локомотив» идет третьим (3), «Зальцбург» — четвертым (1).

Российские команды по-прежнему не могут одержать победу в основной стадии Лиги чемпионов в текущем сезоне. Предыдущая победа команды из России датирована 27 ноября 2019 года, тогда «Зенит» на своем поле обыграл французский «Лион» со счетом 2:0. «Локомотив» не побеждает в Лиге чемпионов с сентября прошлого года. В первом туре группового этапа турнира сезона-2018/19 железнодорожники обыграли германский «Байер» со счетом 2:1. В текущем сезоне в Лиге чемпионов играют три российских клуба, «Зенит» и «Краснодар» уже лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре «Локомотив» примет «Зальцбург», «Атлетико» дома сыграет с «Баварией». Матчи пройдут 1 декабря.

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