«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы

В составе «Ромы» гол забил Жордан Верету (67-я минута), на 49-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал нападающий ЧФР Габриэль Дебельюх. В предыдущем туре «Рома» также победила ЧФР со счетом 5:0.

Команда Рома

«Рома» занимает первое место в турнирной таблице группы A, набрав 10 очков в четырех матчах. Далее идут швейцарские «Янг Бойз (7 очков), ЧФР (4) и болгарский ЦСКА (1). «Рома» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы, при равенстве очков с ЧФР итальянский клуб окажется выше из-за результатов личных встреч.

Английский «Тоттенхэм» разгромил болгарский «Лудогорец» (4:0), в составе клуба из Лондона отличились Карлос Винисиус (16-я и 34-я минуты), Гари Уинкс (63) и Лукас (73). «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице группы J, набрав девять очков в четырех матчах, лидирует бельгийский «Антверпен (9 очков), третьим идет австрийский ЛАСК (6), «Лудогорец» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, не сумев набрать очки в четырех встречах группового этапа.

Результаты остальных матчей игрового дня: