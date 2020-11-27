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01:23 (мск), источник: ТАСС

«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 27 ноября. Футболисты итальянской «Ромы» обыграли румынский ЧФР со счетом 2:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в румынском Клуже.

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Источник: AP 2020

В составе «Ромы» гол забил Жордан Верету (67-я минута), на 49-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал нападающий ЧФР Габриэль Дебельюх. В предыдущем туре «Рома» также победила ЧФР со счетом 5:0.

Команда
Рома

«Рома» занимает первое место в турнирной таблице группы A, набрав 10 очков в четырех матчах. Далее идут швейцарские «Янг Бойз (7 очков), ЧФР (4) и болгарский ЦСКА (1). «Рома» гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы, при равенстве очков с ЧФР итальянский клуб окажется выше из-за результатов личных встреч.

Английский «Тоттенхэм» разгромил болгарский «Лудогорец» (4:0), в составе клуба из Лондона отличились Карлос Винисиус (16-я и 34-я минуты), Гари Уинкс (63) и Лукас (73). «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице группы J, набрав девять очков в четырех матчах, лидирует бельгийский «Антверпен (9 очков), третьим идет австрийский ЛАСК (6), «Лудогорец» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, не сумев набрать очки в четырех встречах группового этапа.

Результаты остальных матчей игрового дня:

  • АЗ (Нидерланды) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:0;.
  • «Байер» (Леверкузен, Германия) — «Хапоэль» (Израиль) — 4:1;.
  • «Гранада» (Испания) — «Омония» (Кипр) — 2:1;.
  • «Дандолк» (Ирландия) — «Рапид» (Австрия) — 1:3;.
  • «Наполи» (Италия) — «Риека» (Хорватия) — 2:0;.
  • «Ницца» (Франция) — «Славия» (Прага, Чехия) — 1:3;.
  • ПСВ (Нидерланды) — ПАОК (Греция) — 3:2;.
  • «Рейнджерс» (Шотландия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:2;.
  • «Стандарт» (Бельгия) — «Лех» (Польша) — 2:1.
ЧФР
0:2
Первый тайм: 0:0
Рома
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