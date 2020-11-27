«Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы
ТАСС, 27 ноября. Футболисты итальянской «Ромы» обыграли румынский ЧФР со счетом 2:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в румынском Клуже.
ТАСС, 27 ноября. Футболисты итальянской «Ромы» обыграли румынский ЧФР со счетом 2:0 в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в румынском Клуже.
В составе «Ромы» гол забил Жордан Верету (67-я минута), на 49-й минуте встречи мяч в свои ворота срезал нападающий ЧФР Габриэль Дебельюх. В предыдущем туре «Рома» также победила ЧФР со счетом 5:0.
«Рома» занимает первое место в турнирной таблице группы A, набрав 10 очков в четырех матчах. Далее идут швейцарские «Янг Бойз (7 очков), ЧФР (4) и болгарский ЦСКА (1). «Рома» гарантировала себе участие в
Английский «Тоттенхэм» разгромил болгарский «Лудогорец» (4:0), в составе клуба из Лондона отличились Карлос Винисиус (16-я и 34-я минуты), Гари Уинкс (63) и Лукас (73). «Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице группы J, набрав девять очков в четырех матчах, лидирует бельгийский «Антверпен (9 очков), третьим идет австрийский ЛАСК (6), «Лудогорец» потерял шансы на выход в
Результаты остальных матчей игрового дня: