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11:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра

Расклады перед 5-м туром Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Локо»: выигрыш сохранит шанс на плей-офф

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа A, 1.12.2020, 20:55

Локомотив-Зальцбург-

«Локомотив» остается единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:

— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сыграет вничью;.

— наберут четыре очка, а «Атлетико» — одно;.

— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а «Атлетико» дважды проиграет.

При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).

Группа АИВНПМО
1. Бавария440015–421
2. Атлетико41214–75
3. Локомотив40314–53
4. Зальцбург40137–141

1 декабря. Локомотив — Зальцбург, Атлетико — Бавария.
9 декабря. Бавария — Локомотив, Зальцбург — Атлетико.

«Краснодару» может хватить ничьей

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа E, 2.12.2020, 20:55

Краснодар-Ренн-

«Краснодар» завтра может гарантировать себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, если обыграет дома «Ренн». Победа бретонцев оставит команду Мурада Мусаева без еврокубковой весны, а ничья отложит решение вопроса до последнего тура.

Если после ничьей «Краснодар» и «Ренн» одинаково сыграют в последнем туре, то на первый план выйдет счет второго очного матча:

— при 0:0 дальше продут «быки» (один гостевой гол против нуля);.

— при 1:1 придется считать общую разность голов. Пока она лучше у французов «-5» против «-6»;.

— при 2:2, 3:3 и так далее преимущество по гостевым голам будет уже у «Ренна».

Группа EИВНПМО
1. Челси43109–110
2. Севилья43106–310
3. Краснодар40134–101
4. Ренн40132–71

2 декабря. Краснодар — Ренн, Севилья — Челси.
8 декабря. Челси — Краснодар, Ренн — Севилья.

«Зенит» не устроит минимальная победа

Футбол

Лига чемпионов 2020/2021
Группа F, 2.12.2020, 23:00

Брюгге-Зенит-

Если краснодарцы сохранят шансы на выход из группы в случае ничьей, то «Зениту» необходима гостевая победа над «Брюгге».

Команда Сергея Семака попадет в Лигу Европы, если:

— победит «Брюгге» с любым счетом, а затем наберет больше очков, чем бельгийцы;.

— победит «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разностью в два и более мяча, а в последнем туре наберет столько очков, сколько и бельгийцы;.

— победит «Брюгге» со счетом 2:1 и окажется выше по общей разности голов.

Победы со счетом 1:0 при одинаковой игре в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше по гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).

Группа FИВНПМО
1. Боруссия Д43019–39
2. Лацио42208–48
3. Брюгге41123–84
4. Зенит40133–81

2 декабря. Боруссия Д — Лацио, Брюгге — Зенит.
8 декабря. Зенит — Боруссия Д, Лацио — Брюгге.

Кирилл Бурдаков

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