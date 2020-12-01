«Локо» сохраняет шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь уже завтра
Расклады перед 5-м туром Лиги чемпионов.
Расклады перед 5-м туром Лиги чемпионов.
«Локомотив» остается единственным российским клубом, который сохраняет шансы на выход в
Железнодорожники пробьются в 1/8 финала, если:
— одержат победы в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» хотя бы раз потерпит поражение или дважды сыграет вничью;.
— наберут четыре очка, а «Атлетико» — одно;.
— победят «Зальцбург» и проиграют «Баварии», а «Атлетико» дважды проиграет.
При равенстве очков у «Локо» и «Атлетико» испанцы окажутся выше за счет гола на чужом поле (в Черкизове было 1:1, в Мадриде — 0:0).
|Группа А
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Бавария
|4
|4
|0
|0
|15–4
|21
|2. Атлетико
|4
|1
|2
|1
|4–7
|5
|3. Локомотив
|4
|0
|3
|1
|4–5
|3
|4. Зальцбург
|4
|0
|1
|3
|7–14
|1
1 декабря. Локомотив — Зальцбург, Атлетико — Бавария.
9 декабря. Бавария — Локомотив, Зальцбург — Атлетико.
«Краснодар» завтра может гарантировать себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, если обыграет дома «Ренн». Победа бретонцев оставит команду Мурада Мусаева без еврокубковой весны, а ничья отложит решение вопроса до последнего тура.
Если после ничьей «Краснодар» и «Ренн» одинаково сыграют в последнем туре, то на первый план выйдет счет второго очного матча:
— при 0:0 дальше продут «быки» (один гостевой гол против нуля);.
— при 1:1 придется считать общую разность голов. Пока она лучше у французов «-5» против «-6»;.
— при 2:2, 3:3 и так далее преимущество по гостевым голам будет уже у «Ренна».
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Челси
|4
|3
|1
|0
|9–1
|10
|2. Севилья
|4
|3
|1
|0
|6–3
|10
|3. Краснодар
|4
|0
|1
|3
|4–10
|1
|4. Ренн
|4
|0
|1
|3
|2–7
|1
2 декабря. Краснодар — Ренн, Севилья — Челси.
8 декабря. Челси — Краснодар, Ренн — Севилья.
Если краснодарцы сохранят шансы на выход из группы в случае ничьей, то «Зениту» необходима гостевая победа над «Брюгге».
Команда Сергея Семака попадет в Лигу Европы, если:
— победит «Брюгге» с любым счетом, а затем наберет больше очков, чем бельгийцы;.
— победит «Брюгге» 3:2, 4:3 или с разностью в два и более мяча, а в последнем туре наберет столько очков, сколько и бельгийцы;.
— победит «Брюгге» со счетом 2:1 и окажется выше по общей разности голов.
Победы со счетом 1:0 при одинаковой игре в последнем туре питерцам не хватит. «Брюгге» окажется выше по гостевым голам в очном противостоянии (первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийцев).
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|9–3
|9
|2. Лацио
|4
|2
|2
|0
|8–4
|8
|3. Брюгге
|4
|1
|1
|2
|3–8
|4
|4. Зенит
|4
|0
|1
|3
|3–8
|1
2 декабря. Боруссия Д — Лацио, Брюгге — Зенит.
8 декабря. Зенит — Боруссия Д, Лацио — Брюгге.
Кирилл Бурдаков