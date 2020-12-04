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10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
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09:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каррера без плей-офф, в Англии вернули болельщиков на трибуны. Главное в Лиге Европы

После 5-го тура в плей-офф вышли загребское «Динамо», «Милан», «Брага», «Лилль», «Вильярреал», «Антверпен», «Црвена Звезда», «Тоттенхэм», «Славия», «Байер», «Рейнджерс», «Бенфика», «Гранада» и ПСВ.

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Загреб в плей-офф без пропущенных мячей

Группа К

«Фейеноорд» — «Динамо» З — 0:2 (Петкович, 45+5, с пенальти. Маер, 52)

Когда-то сборная Хорватии подарила сборной России путевку на Евро-2008. Сейчас уже лучшая команда балканской страны сделала все, чтобы дать ЦСКА шанс выйти в плей-офф. Когда Петкович открыл счет, «Фейеноорд» вошел в историю Лиги Европы, так как никто прежде за один розыгрыш не пропускал в домашних матчах четыре гола с пенальти. Впрочем, отличный для московских армейцев результат не был подкреплен собственной игрой. Однако это их проблемы, тогда как загребское «Динамо» вышло в плей-офф, не пропустив в пяти турах ни одного мяча.

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Группа В

«Арсенал» — «Рапид» В — 4:1 (Ляказетт, 10. Пабло Мари, 18. Нкетиа, 44. Смит-Роу, 66 — Китагава, 47)

«Мольде» — «Дандолк» — 3:1 (Эйкрем, 30. Омойджуанфо, 41. Эллингсен, 67 — Флорес, 90+4)

В турнирном плане для «канониров» игра не имела никакого значения, однако она не могла быть рядовой, ведь в Англии после девятимесячной паузы наконец-то вернули на трибуны болельщиков. В итоге один из двух тысяч счастливчиков не упустил возможность выдвинуть свои требования. На его небольшом плакате был написан призыв вернуть Езила, которого клуб не включил в заявку на сезон.

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Месут, кстати, выразил готовность лично оплачивать работу Джерри Куя, который в течение 27 лет развлекал болельщиков, исполняя роль Ганнерзавра. «Арсенал» решил сократить эту должность ради экономии, однако в четверг клубный маскот снова встречал на «Эмирейтс» любителей футбола.

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Пока их совсем мало, но это уже совсем другая атмосфера, которая не могла не вдохновить «Арсенал». И персонально Ляказетта, который не забивал в течение 67 дней, а тут открыл счет классным дальним ударом. Вышедший на поле с капитанской повязкой француз еще и помог повторить клубный рекорд: в прошлый раз лондонцы выдали серию из 21 еврокубкового матча с забитыми мячами с 2003 по 2005 год.

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Решил не отставать от партнера и Пабло Мари. Испанец впервые отправил мяч в сетку в качестве игрока «Арсенала». В конце концов, устроившие зрителям праздник «канониры» впервые под началом Микеля Артеты попали в створ 11 раз за одну игру. Это лучший показатель после ухода Арсена Венгера. Как раз во времена француза «Арсенал» начинал европейскую кампанию с пяти побед, и в сезоне-2005/06 это привело их в финал Лиги чемпионов.

Каррера вылетел, Петреску еще в игре

Группа G

АЕК — «Брага» — 2:4 (Нелсон Оливейра, 31. Василантонопулос, 89 — Витор Тормена, 7. Рикарду Эсгайю, 9. Рикарду Орту, 45. Галенe, 82)

«Заря» — «Лестер» — 1:0 (Сайядманеш, 84)

Ключевой для команды Массимо Карреры матч группового турнира, по сути, закончился к 9-й минуте. «Браге», которая проводила сотый матч в Лиге Европы, этого времени хватило, чтобы забить два довольно легких мяча. В свою очередь, Нелсон Оливейра умудрился не попасть в пустой угол из площади ворот. И пусть потом португальский легионер АЕК поразил цель, перехватив передачу защитника, гости еще до перерыва восстановили статус-кво. После этого вторая половина превратилась в формальность.

Группа А

«Рома» — «Янг Бойз» — 3:1 (Борха Майораль, 44. Калафьори, 59. Джеко, 81 — Нсаме, 34)

ЧФР — ЦСКА Сф — 0:0

Еще один экс-тренер РПЛ, Дан Петреску не смог дома переиграть аутсайдера группы софийский ЦСКА. Тем не менее ЧФР сохраняет шансы на выход в плей-офф благодаря «Роме». Уже имея пропуск в плей-офф, римляне не расслабились и одержали волевую победу над «Янг Бойз». Теперь подопечным Петреску нужно в последнем туре обыграть чемпионов Швейцарии на их поле.

Вечер волевых побед

Группа Н

«Милан» — «Селтик» — 4:2 (Хакан Чалханоглу, 24. Саму Кастильехо, 26. Хауге, 50. Браим Диас, — Рогич, 7. Эдуар, 14)

«Лилль» — «Спарта» Пр — 2:1 (Бурак Йылмаз, 80, 84 — Крейчи, 71)

Продолжающий играть без Ибрагимовича «Милан» сам придумал себе проблемы. Сначала Крунич подарил мяч сопернику около линии собственной штрафной. Потом миланцы не разобрались, как играть без получившего травму Кьера, и пропустили Эдуара на рандеву с Доннарумой. Однако «Селтик» в этом розыгрыше безнадежен, и, стоило Хакану Чалханоглу исполнить фирменный гол со штрафного, преимущество «кельтов» испарилось так же быстро, как и было получено.

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Вторая половина началась с соло Хауге, который около угла штрафной проскочил мимо трех защитников и уложил мяч в дальний угол. Затем — и снова после серии финтов — норвежец вывел на удар Браима Диаса. Настоящая звезда, хотя история Хауге удивительна. В конце сентября он играл против «Милана» в отборочном раунде за «Буде-Глимт» и забил на «Сан-Сиро», а всего через неделю итальянцы купили 21-летнего форварда за 4 миллиона евро.

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В итоге в своем 400-м еврокубковом матче «Милан» впервые в истории выиграл, ликвидировав отставание в два мяча. А путевку в плей-офф итальянцам подарил «Лилль», который тоже устроил себе нервотрепку. «Доги» пропустили, имея численное преимущество, однако Кристоф Гальтье перевернул игру удачными заменами. Иконе и Веа записали на свой счет по результативной передаче, а их усилия завершил дублем 35-летний Бурак Йылмаз. Турецкий ветеран помог «Лиллю» выйти из группы после паузы в десять лет.

Группа J

ЛАСК — «Тоттенхэм» — 3:3 (Михорль, 42. Эггештайн, 84. Карамоко, 90+3 — Бэйл, 45+2, с пенальти. Сон Хын Мин, 56. Алли, 86, с пенальти)

«Антверпен» — «Лудогорец» — 3:1 (Хонгла, 19. Де Лат, 72. Бенсон, 87 — Десподов, 53)

Австрийцы забивали голы не только в Москве — в Линце они обескуражили Жозе Моуринью. Дело в том, что в прошлый раз «шпоры» пропускали еще в начале ноября. Однако до перерыва Бэйл восстановил равновесие, отличившись в еврокубках после двухлетней паузы. Для Гарета этот мяч стал 200-м на профессиональном уровне.

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Пока, правда, валлиец выглядит в лондонской команде далеко не так, как в лучшие годы. Зато Сон Хын Мин прекрасен. В четверг кореец стал четвертым после Кейна, Дефо и Чиверса футболистом «Тоттенхэма», забившим в еврокубках не менее 20 голов. После успеха Сона предсказать нервную концовку было невозможно. Тем не менее ЛАСК отыгрался один раз, а потом, получив второй пенальти в свои ворота, на третьей добавленной минуте еще раз пробил неуверенно игравшего Харта. И пусть «шпоры» вышли в плей-офф, гордиться этим матчем им нельзя.

Группа С

«Ницца» — «Байер» — 2:3 (Камара, 26. Ндой, 47 — Диаби, 22. Драгович, 32. Баумгартлингер, 51)

«Славия» Пр — «Хапоэль» Б-Ш — 3:0 (Сима, 31, 85. Станчу, 36)

Группа D

«Бенфика» — «Лех» — 4:0 (Фертонген, 36. Нуньес, 57. Пиззи, 58. Вайгль, 89)

«Рейнджерс» — «Стандард» — 3:2 (Голдсон, 39. Таверньер, 45, с пенальти. Арфилд, 63 — Лестьенн, 6. Чоп, 41)

Группа Е

«Гранада» — ПСВ — 0:1 (Мален, 38)

«Омония» — ПАОК — 2:1 (Какуллис, 9. Хорди Гомес, 84, с пенальти — Тзолис, 39)

Группа F

АЗ — «Наполи» — 1:1 (Мартинс Инди, 54 — Мертенс, 6)

«Реал Сосьедад» — «Риека» — 2:2 (Баутиста, 69. Монреаль, 79 — Велковски, 38. Лончар, 73)

Группа I

«Сивасспор» — «Вильярреал» — 0:1 (Чуквуэзе, 75)

«Карабах» — «Маккаби» Т-А — 1:1 (Хайме Ромеро, 37 — Коэн, 22, с пенальти)

Группа L

«Црвена Звезда» — «Хоффенхайм» — 0:0

«Гент» — «Слован» Л — 1:2 (Яремчук, 59 — Мара, 32. Качараба, 55)

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Цифры дня

1-й раз в текущем сезоне «Рейнджерс» оказался в положении отыгрывающейся стороны на домашнем стадионе «Айброкс». Команда Стивена Джеррарда до сих пор не потерпела ни одного поражения во всех турнирах.

3 гола «Бенфики» организовал Пиззи. Один полузащитник забил сам и еще дважды ассистировал партнерам.

5 лет не выходил в плей-офф еврокубков ПСВ.

15 мячей забил в этом сезоне защитник «Рейнджерс» Таверньер, у которого еще и 10 результативных передач.

15 пропущенных «Ниццей» мячей в пяти турах — худший результат французских клубов в XXI веке.

17 голов в групповом турнире — новый рекорд «Байера», который первым из немецких клубов провел в Лиге Европы 40 матчей.

27 поражений «Рапида» — новый рекорд Лиги Европы. Австрийцы обошли по этому показателю норвежский «Русенборг».

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