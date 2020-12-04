Каррера без плей-офф, в Англии вернули болельщиков на трибуны. Главное в Лиге Европы
После 5-го тура в
После 5-го тура в
Группа К
«Фейеноорд» — «Динамо» З — 0:2 (Петкович, 45+5, с пенальти. Маер, 52)
Группа В
«Арсенал» — «Рапид» В — 4:1 (Ляказетт, 10. Пабло Мари, 18. Нкетиа, 44.
«Мольде» — «Дандолк» — 3:1 (Эйкрем, 30. Омойджуанфо, 41. Эллингсен, 67 — Флорес, 90+4)
В турнирном плане для «канониров» игра не имела никакого значения, однако она не могла быть рядовой, ведь в Англии после девятимесячной паузы
Месут, кстати, выразил готовность лично оплачивать работу Джерри Куя, который в течение 27 лет развлекал болельщиков, исполняя роль Ганнерзавра. «Арсенал» решил сократить эту должность ради экономии, однако в четверг клубный маскот снова встречал на «Эмирейтс» любителей футбола.
Пока их совсем мало, но это уже совсем другая атмосфера, которая не могла не вдохновить «Арсенал». И персонально Ляказетта, который не забивал в течение 67 дней, а тут открыл счет классным дальним ударом. Вышедший на поле с капитанской повязкой француз еще и помог повторить клубный рекорд: в прошлый раз лондонцы выдали серию из 21 еврокубкового матча с забитыми мячами с 2003 по 2005 год.
Решил не отставать от партнера и Пабло Мари. Испанец впервые отправил мяч в сетку в качестве игрока «Арсенала». В конце концов, устроившие зрителям праздник «канониры» впервые под началом Микеля Артеты попали в створ 11 раз за одну игру. Это лучший показатель после ухода Арсена Венгера. Как раз во времена француза «Арсенал» начинал европейскую кампанию с пяти побед, и в сезоне-2005/06 это привело их в финал Лиги чемпионов.
Группа G
АЕК — «Брага» — 2:4 (Нелсон Оливейра, 31. Василантонопулос, 89 — Витор Тормена, 7. Рикарду Эсгайю, 9. Рикарду Орту, 45. Галенe, 82)
«Заря» — «Лестер» — 1:0 (Сайядманеш, 84)
Ключевой для команды Массимо Карреры матч группового турнира, по сути, закончился к 9-й минуте. «Браге», которая проводила сотый матч в Лиге Европы, этого времени хватило, чтобы забить два довольно легких мяча. В свою очередь, Нелсон Оливейра умудрился не попасть в пустой угол из площади ворот. И пусть потом португальский легионер АЕК поразил цель, перехватив передачу защитника, гости еще до перерыва восстановили
Группа А
«Рома» — «Янг Бойз» — 3:1 (Борха Майораль, 44. Калафьори, 59. Джеко, 81 — Нсаме, 34)
ЧФР — ЦСКА Сф — 0:0
Еще один
Группа Н
«Милан» — «Селтик» — 4:2 (Хакан Чалханоглу, 24. Саму Кастильехо, 26. Хауге, 50. Браим Диас, — Рогич, 7. Эдуар, 14)
«Лилль» — «Спарта» Пр — 2:1 (Бурак Йылмаз, 80, 84 — Крейчи, 71)
Продолжающий играть без Ибрагимовича «Милан» сам придумал себе проблемы. Сначала Крунич подарил мяч сопернику около линии собственной штрафной. Потом миланцы не разобрались, как играть без получившего травму Кьера, и пропустили Эдуара на рандеву с Доннарумой. Однако «Селтик» в этом розыгрыше безнадежен, и, стоило Хакану Чалханоглу исполнить фирменный гол со штрафного, преимущество «кельтов» испарилось так же быстро, как и было получено.
Вторая половина началась с соло Хауге, который около угла штрафной проскочил мимо трех защитников и уложил мяч в дальний угол. Затем — и снова после серии финтов — норвежец вывел на удар Браима Диаса. Настоящая звезда, хотя история Хауге удивительна. В конце сентября он играл против «Милана» в отборочном раунде за «Буде-Глимт» и забил на «Сан-Сиро», а всего через неделю итальянцы купили 21-летнего форварда за 4 миллиона евро.
В итоге в своем 400-м еврокубковом матче «Милан» впервые в истории выиграл, ликвидировав отставание в два мяча. А путевку в
Группа J
ЛАСК — «Тоттенхэм» — 3:3 (Михорль, 42. Эггештайн, 84. Карамоко, 90+3 — Бэйл, 45+2, с пенальти. Сон Хын Мин, 56. Алли, 86, с пенальти)
«Антверпен» — «Лудогорец» — 3:1 (Хонгла, 19. Де Лат, 72. Бенсон, 87 — Десподов, 53)
Австрийцы забивали голы не только в Москве — в Линце они обескуражили Жозе Моуринью. Дело в том, что в прошлый раз «шпоры» пропускали еще в начале ноября. Однако до перерыва Бэйл восстановил равновесие, отличившись в еврокубках после двухлетней паузы. Для Гарета этот мяч стал 200-м на профессиональном уровне.
Пока, правда, валлиец выглядит в лондонской команде далеко не так, как в лучшие годы. Зато Сон Хын Мин прекрасен. В четверг кореец стал четвертым после Кейна, Дефо и Чиверса футболистом «Тоттенхэма», забившим в еврокубках не менее 20 голов. После успеха Сона предсказать нервную концовку было невозможно. Тем не менее ЛАСК отыгрался один раз, а потом, получив второй пенальти в свои ворота, на третьей добавленной минуте еще раз пробил неуверенно игравшего Харта. И пусть «шпоры» вышли в
Группа С
«Ницца» — «Байер» — 2:3 (Камара, 26. Ндой, 47 — Диаби, 22. Драгович, 32. Баумгартлингер, 51)
«Славия» Пр — «Хапоэль»
Группа D
«Бенфика» — «Лех» — 4:0 (Фертонген, 36. Нуньес, 57. Пиззи, 58. Вайгль, 89)
«Рейнджерс» — «Стандард» — 3:2 (Голдсон, 39. Таверньер, 45, с пенальти. Арфилд, 63 — Лестьенн, 6. Чоп, 41)
Группа Е
«Гранада» — ПСВ — 0:1 (Мален, 38)
«Омония» — ПАОК — 2:1 (Какуллис, 9. Хорди Гомес, 84, с пенальти — Тзолис, 39)
Группа F
АЗ — «Наполи» — 1:1 (Мартинс Инди, 54 — Мертенс, 6)
«Реал Сосьедад» — «Риека» — 2:2 (Баутиста, 69. Монреаль, 79 — Велковски, 38. Лончар, 73)
Группа I
«Сивасспор» — «Вильярреал» — 0:1 (Чуквуэзе, 75)
«Карабах» — «Маккаби»
Группа L
«Црвена Звезда» — «Хоффенхайм» — 0:0
«Гент» — «Слован» Л — 1:2 (Яремчук, 59 — Мара, 32. Качараба, 55)
1-й раз в текущем сезоне «Рейнджерс» оказался в положении отыгрывающейся стороны на домашнем стадионе «Айброкс». Команда Стивена Джеррарда до сих пор не потерпела ни одного поражения во всех турнирах.
3 гола «Бенфики» организовал Пиззи. Один полузащитник забил сам и еще дважды ассистировал партнерам.
5 лет не выходил в
15 мячей забил в этом сезоне защитник «Рейнджерс» Таверньер, у которого еще и 10 результативных передач.
15 пропущенных «Ниццей» мячей в пяти турах — худший результат французских клубов в XXI веке.
17 голов в групповом турнире — новый рекорд «Байера», который первым из немецких клубов провел в Лиге Европы 40 матчей.
27 поражений «Рапида» — новый рекорд Лиги Европы. Австрийцы обошли по этому показателю норвежский «Русенборг».