«ПСЖ» безжалостно размазал «Барсу» в гостях: исторический хет-трик Мбаппе + гол Кина. Кумана не спас даже Месси
Нового камбэка не будет.
Нового камбэка не будет.
Болельщики «Барсы» — самые несчастные люди прямо сейчас. Перед новой встречей с «ПСЖ» они настолько соскучились по Лиге чемпионов, что устроили перфоманс даже при закрытых трибунах. В ночь перед важнейшим матчем фанаты собрались у отеля «ПСЖ» и мешали спать футболистам: пели песни и взрывали петарды. А во время игры поддерживали своих прямо у «Камп Ноу».
И все зря.
«Париж» приехал в Каталонию впервые после эпохальных 1:6 и без Неймара с Ди Марией. Поэтому начал максимально осторожно: первые 25 минут самая яркая афиша 1/8 ЛЧ вызывала максимальную тоску.
Игру раскачал дурацкий фол Курзава на Де Йонге, который завалился в штрафной после удара сзади. Чистый пенальти, который уверенно реализовал Месси.
«ПСЖ» вернулся в игру спустя пять минут: Курзава и Верратти разыграли классную комбинацию в штрафной, а Мбаппе гениально разобрался во вратарской и мощно пальнул с левой над тер Штегеном.
1:1 — с таким счетом команды ушли на перерыв, а когда вернулись, на поле царил «ПСЖ». «Барсу» хватило на 20 минут: в середине тайма каталонцы снова пропустили от Мбаппе, через пять минут отличился Мойзе Кин (теперь он третий по возрасту итальянец, который отличился в
4:1 — «ПСЖ» забивает в 20-й выездной игре ЛЧ подряд (более внушительная серия только у «Реала», который с 2010 по 2014 год отличался на протяжении 22 гостевых встреч), красиво мстит «Барселоне» за 6:1 в 2017-м и на 99,9% врывается в четвертьфинал.
Нового камбэка, похоже, точно не случится — эта «Барса» слишком слаба. В двух последних матчах
Катастрофа.