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09:15 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» безжалостно размазал «Барсу» в гостях: исторический хет-трик Мбаппе + гол Кина. Кумана не спас даже Месси

Нового камбэка не будет.

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Болельщики «Барсы» — самые несчастные люди прямо сейчас. Перед новой встречей с «ПСЖ» они настолько соскучились по Лиге чемпионов, что устроили перфоманс даже при закрытых трибунах. В ночь перед важнейшим матчем фанаты собрались у отеля «ПСЖ» и мешали спать футболистам: пели песни и взрывали петарды. А во время игры поддерживали своих прямо у «Камп Ноу».

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И все зря.

«Париж» приехал в Каталонию впервые после эпохальных 1:6 и без Неймара с Ди Марией. Поэтому начал максимально осторожно: первые 25 минут самая яркая афиша 1/8 ЛЧ вызывала максимальную тоску.

Игру раскачал дурацкий фол Курзава на Де Йонге, который завалился в штрафной после удара сзади. Чистый пенальти, который уверенно реализовал Месси.

  • Это 20-й гол Лео во всех турнирах нынешнего сезона. Он в 13-й раз подряд добрался до отметки в 20 и более мячей за сезон.
  • Также Месси повторил рекорд Рауля: аргентинец забивал в ЛЧ в 17 календарных годах.
  • В этом розыгрыше Лиги чемпионов у капитана «Барсы» 4 гола. Все — с пенальти.

«ПСЖ» вернулся в игру спустя пять минут: Курзава и Верратти разыграли классную комбинацию в штрафной, а Мбаппе гениально разобрался во вратарской и мощно пальнул с левой над тер Штегеном.

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1:1 — с таким счетом команды ушли на перерыв, а когда вернулись, на поле царил «ПСЖ». «Барсу» хватило на 20 минут: в середине тайма каталонцы снова пропустили от Мбаппе, через пять минут отличился Мойзе Кин (теперь он третий по возрасту итальянец, который отличился в плей-офф ЛЧ — младше только Дзаньоло и Вентола). А в концовке Килиан переписал историю, оформив хет-трик.

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  • Мбаппе вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ». Больше француза за «Париж» отличались только Кавани и Ибрагимович.
  • Также Килиан — третий игрок после Шевченко и Асприльи, забивший «Барселоне» три гола на «Камп Ноу».
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4:1 — «ПСЖ» забивает в 20-й выездной игре ЛЧ подряд (более внушительная серия только у «Реала», который с 2010 по 2014 год отличался на протяжении 22 гостевых встреч), красиво мстит «Барселоне» за 6:1 в 2017-м и на 99,9% врывается в четвертьфинал.

Нового камбэка, похоже, точно не случится — эта «Барса» слишком слаба. В двух последних матчах плей-офф каталонцы пропустили 12 мячей и потерпели второе крупное поражение в сезоне дома. Это столько же, сколько суммарно за предыдущие 20 сезонов.

Катастрофа.

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Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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